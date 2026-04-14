Colombia

David Luna propuso que participar en debates presidenciales sea obligatorio: “No son opcionales”

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha expresado que solo asistirá a debates si estos se enfocan en la presentación de propuestas y no en confrontaciones personales, lo que ha generado la reacción de otros candidatos

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David Luna propone recuperar el control territorial y fortalecer la Fuerza Pública como ejes de su campaña presidencial - crédito @acmineriacol/X
David Luna propone recuperar el control territorial y fortalecer la Fuerza Pública como ejes de su campaña presidencial - crédito @acmineriacol/X

El exsenador y excandidato presidencial David Luna impulsa, a través de su cuenta oficial de X, una petición para que los debates presidenciales sean obligatorios.

El pronunciamiento de Luna se debe a la posición que ha tenido el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de asistir a estos espacios. Según Iván Cepeda, él no se ha negado a asistir a los debates, sino que prefiere centrarse en el debate de propuestas en lugar de participar en confrontaciones personales.

Por este motivo, el candidato Abelardo de la Espriella aseguró que asistirá a un debate presidencial si el candidato del Pacto Histórico confirma su asistencia.

Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Iván Cepeda ha manifestado que no se ha negado a asistir, sino que prefiere centrarse en el debate de propuestas en lugar de participar en confrontaciones personales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Voy a ir a los debates si va Cepeda con el mayor gusto, pero si no va a Cepeda, y solo va Paloma, Sergio Fajardo, Claudia López (...) ¿Qué sentido tiene?“, indicó De la Espriella en Noticias Caracol.

La candidata del Centro Democrático y ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, también ha solicitado la presencia de Cepeda en los debates presidenciales.

Así las cosas, David Luna señaló que “Colombia merece respeto” y afirmó que en el país no se puede elegir a un presidente sin antes escuchar a los candidatos.

“Colombia merece respeto. No podemos elegir presidente sin ver a los candidatos debatir, dar la cara y responderle al país. Los debates no son opcionales, son un deber y los ciudadanos necesitan conocer propuestas porque están aburridos de los insultos (sic)”, expresó Luna.

Por esa razón, el exsenador promueve una petición en Change.org para que los debates presidenciales sean obligatorios en Colombia.

En su cuenta oficial de X, Luna afirmó que “los debates no son opcionales” y reiteró la importancia de que los candidatos presenten sus propuestas ante la ciudadanía.

David Luna - crédito @lunadavid/X
David Luna promueve una petición en Change.org para que los debates presidenciales sean obligatorios en Colombia - crédito @lunadavid/X

“Quien aspire a gobernar este país tiene la obligación de dar la cara, explicar sus propuestas y responder preguntas difíciles. Lo demás es puro marketing. Los invito a firmar (sic)”, expresó David Luna.

Desafió de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, abogado de amplia trayectoria y ahora candidato presidencial, agitó el escenario político en Colombia al desafiar públicamente a Iván Cepeda, conocido por su cercanía con los sectores afines a Gustavo Petro.

El intercambio de posturas tuvo lugar durante una entrevista, en la que De la Espriella cuestionó la ausencia de su rival en los debates, acusándolo de evitar el contraste de ideas ante los ciudadanos.

En el contexto de una contienda marcada por la polarización y la atención puesta en las elecciones de 2026, De la Espriella expresó confianza en su avance a la segunda vuelta, apoyándose en encuestas recientes que lo sitúan entre los favoritos para competir por la presidencia.

“Yo no me voy a pasar la campaña llamando al orden a todo el mundo porque tengo que estar concentrado en las propuestas. (...) Tenemos todo para ser una gran nación”, sostuvo De la Espriella.

Durante la entrevista, Abelardo de la Espriella señaló que un trino de Gustavo Petro sería “la prueba reina” de las interceptaciones- crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella expresó confianza en su avance a la segunda vuelta, apoyándose en encuestas recientes que lo sitúan entre los favoritos para competir por la presidencia - crédito Infobae Colombia

El candidato remarcó la importancia de los próximos comicios, subrayando que se encuentra en juego el futuro democrático y la libertad del país.

En su discurso, De la Espriella no solo lanzó un reto directo a Cepeda, sino que lo vinculó a la herencia política de Gustavo Petro y a grupos armados históricos, planteando dudas sobre sus intenciones y liderazgo.

“Que no sea cobarde, que me dé la cara y que salga a debatir”, expresó. “Si quiere que vaya con los papelitos, que lleve asesores y que le soplen. Que la pinte como quiera que yo lo que quiero es que me dé la cara y que el pueblo colombiano sepa que Cepeda es un farsante y un mentiroso”, expresó a Semana.

De la Espriella advirtió que un eventual triunfo del candidato afín al petrismo significaría la continuidad de un proyecto político que, según su análisis, ha tenido resultados negativos en otros países y podría provocar graves consecuencias en Colombia.

También reconoció la fortaleza de la estructura política construida por Petro y atribuyó su éxito a estrategias populistas, aunque consideró que ese respaldo no bastaría para garantizar el triunfo en la primera vuelta y anticipó un desenlace distinto en la segunda.

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