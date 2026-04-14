Con ayuda del FBI, descubrieron un centro internacional de tráfico de armas en Medellín: encontraron desde ametralladoras hasta un dron

La operación conjunta de DIJIN, Fiscalía y FBI logró desmantelar un centro transnacional de tráfico de armas en Medellín, clave para organizaciones ilegales - crédito Federico Gutiérrez

El desmantelamiento de un centro transnacional de tráfico de armas en Medellín marca una nueva etapa en la ofensiva contra el crimen organizado en Antioquia.

En una operación conjunta, autoridades colombianas y Tráfestadounidenses lograron intervenir dos propiedades estratégicas, identificando el núcleo logístico de una red que abastecía a grupos armados ilegales y bandas criminales de la región.

El procedimiento reveló la existencia de un sótano acondicionado como taller clandestino y bodega de armamento. Allí, los investigadores hallaron 3 fusiles Galil, 17 proveedores, cientos de cartuchos de diferentes calibres y 22 cañones para ametralladora.

Este arsenal, según la información oficial, estaba destinado principalmente al frente 36 de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras estructuras dedicadas a la extorsión y el homicidio en Antioquia.

Un sótano adaptado como taller clandestino permitía la reparación y modificación de armamento ilegal en Medellín, ampliando la capacidad logística de los grupos criminales - crédito Federico Gutiérrez

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de las autoridades fue un dron de fabricación estadounidense, capaz de transportar hasta 10 kilos. Las hipótesis apuntan a que este dispositivo tecnológico se emplearía tanto para el traslado de material ilícito como para tareas de vigilancia, lo que evidencia el alto nivel de sofisticación de la organización desarticulada.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron 190 millones de pesos colombianos en efectivo, lo que representa un golpe directo a las finanzas de la red criminal.

Según lo informado, esta acción no solo afecta la capacidad armamentística del grupo, sino que también debilita su músculo financiero.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que el éxito del operativo es resultado del trabajo articulado entre la Dijín de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el FBI de Estados Unidos. La estrategia se centra en neutralizar tanto los recursos materiales como los económicos de las bandas que operan en Medellín y sus alrededores.

El centro desmantelado era el principal proveedor de armas para el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en Colombia - crédito Federico Gutiérrez

“Gracias a cada investigador y oficial uniformado por esta importante operación, y gracias a los de la Embajada de Estados Unidos”, afirmó en su cuenta de X.

La incautación de este arsenal y la tecnología asociada refuerza la estrategia de las autoridades, que buscan no solo capturar a los responsables, sino impedirles acceder a las herramientas con las que sostienen sus operaciones ilícitas y generan violencia.

“En Medellín, perseguimos el crimen, no solo con arrestos, sino quitándoles lo que más les duele: el dinero, y lo que usan para causar tanto daño y cometer delitos: las armas”, enfatizó el alcalde de Medellín.

Durante 2026, se ha registrado un incremento superior al 16% en la incautación de armamento ilegal en Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez enfatizó que la estrategia busca debilitar tanto el financiamiento como la operatividad de las redes criminales, más allá de las capturas - crédito Fico Gutierrez/X

Hallan centro de acopio con armas y municiones pertenecientes al Clan del Golfo en zona rural de Juradó, Chocó

Un golpe al abastecimiento de armas del Clan del Golfo se concretó en la zona rural de Juradó, en el departamento de Chocó, tras la intervención de la Armada de Colombia.

Las autoridades localizaron un depósito clandestino en el sector de Aguacate, donde incautaron armamento y material logístico presuntamente empleado para sostener actividades ilícitas en la región.

El hallazgo incluyó cuatro fusiles, un revólver, una pistola, 23 proveedores y 2.790 cartuchos de diferentes calibres. Además, se encontraron insumos de intendencia que, según la Armada, respaldaban el funcionamiento y la movilidad del grupo armado en la zona.

El arsenal, atribuido al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, tenía como propósito apoyar acciones delictivas y mantener la presión sobre las comunidades asentadas en el litoral Pacífico chocoano.

La versión oficial señala que el material confiscado podía ser utilizado tanto para perpetrar ataques contra civiles como para enfrentar a la fuerza pública desplegada en la región.

La operación estuvo a cargo de tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, que, tras asegurar el área, procedieron con el traslado de las armas y provisiones hacia instalaciones navales. El material quedó bajo custodia y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió los procedimientos judiciales de urgencia.