Turista asiático relató cómo fue intoxicado con un dulce en Medellín: “Me drogaron hermano”

La denuncia de un viajero extranjero que aseguró haber sufrido un intento de intoxicación con una paleta en la vía pública reavivó el debate sobre la seguridad de los turistas y las estrategias empleadas por delincuentes para aprovecharse de personas que no conocen el entorno - crédito internationalkiwitraveller / X

La experiencia de internationalkiwitraveller, un usuario de Instagram de origen asiático, ha generado preocupación entre los turistas que visitan el país. El joven relató haber sido víctima de un intento de intoxicación tras aceptar una paleta de un desconocido en la calle.

Durante su testimonio, el viajero explicó: “Porque, ya sabes, anoche me drogaron hermano. Es una locura porque siento que fui un objetivo porque soy, como, de los únicos asiáticos aquí”. Según su relato, todo comenzó al regresar a su alojamiento alrededor de las 5:00 p. m. cuando un hombre se le acercó ofreciéndole dulces. “Vi que tenía una bolsa con, como, paletas y cosas, y pensé, ‘Eso definitivamente es una paleta con droga. No voy a tomar nada de eso’”.

Según su relató él solo tocó la envoltura del dulce - crédito internationalkiwitraveller / X

El joven aceptó el dulce tocando solo el envoltorio, pero poco después notó síntomas extraños. “Mi mano empezó a hormiguear, se entumeció bastante. Yo, y pensé: ‘Mierda, me acaban de drogar’. El envoltorio estaba envenenado”. Mientras intentaba llegar a su hostal, advirtió que el individuo lo seguía en bicicleta, lo que lo llevó a buscar transporte para refugiarse. “Solo llamé al Uber y me fui de regreso a mi Airbnb”.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Algunos usuarios sugirieron que el joven podría haber experimentado un efecto psicológico. “Mi hermano estaba tan paranoico que el placebo le adormeció la mano”, comentaron. Otros advirtieron sobre el uso de escopolamina: “Se absorbe incluso por contacto y te deja inconsciente. Antes lo hacían repartiendo folletos”.

La controversia creció con comentarios sobre la dificultad real de intoxicarse solo por tocar un envoltorio, atribuyendo el malestar al miedo. Entre advertencias y debates, la historia expone los riesgos para quienes desconocen las zonas y peligros locales, además de las dudas que persisten sobre la veracidad de este tipo de incidentes.