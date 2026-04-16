Colombianos serán deportados en primer vuelo de expulsión masiva desde Chile bajo el gobierno de José Antonio Kast

Autoridades chilenas ejecutan el primer vuelo de expulsión de extranjeros en situación irregular. - crédito Servicio Nacional de Migraciones (Chile)

El jueves 16 de abril despegará desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile el primer avión con 35 a 40 migrantes irregulares que serán expulsados del país por orden judicial. De acuerdo con Blu Radio, entre los pasajeros se encuentran ciudadanos de Colombia, Bolivia y Ecuador, quienes han recibido decretos de expulsión por delitos como hurto, robo, tráfico de drogas y porte de armas blancas.

El vuelo hará escala en Iquique para recoger a más personas con órdenes similares antes de dirigirse a sus destinos finales.

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Según Blu Radio, este operativo representa el primer vuelo de deportación organizado bajo la administración de José Antonio Kast y constituye una de las principales medidas de su política migratoria, la cual busca endurecer los controles fronterizos y acelerar la expulsión de extranjeros en situación irregular. El traslado será acompañado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Presencia de ciudadanos colombianos en el operativo

El Gobierno confirmó la participación de ciudadanos colombianos dentro del grupo de expulsados, junto con migrantes provenientes de Bolivia y Ecuador.

No se ha precisado el número exacto de colombianos incluidos en el vuelo, aunque las autoridades señalaron que forman parte de las personas con órdenes de expulsión vigentes.

Ciudadanos de Colombia, Bolivia y Ecuador hacen parte del grupo de deportados. - crédito EFE/Alberto Valdés/Archivo

Declaraciones del presidente José Antonio Kast

En declaraciones recogidas por Blu Radio, el presidente José Antonio Kast afirmó: “Primero fue la frontera. Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular. Algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia”.

Kast remarcó que una de las primeras acciones de su gobierno consistió en implementar el plan escudo fronterizo y reforzar la infraestructura y el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona norte del país.

“El primer mes de gobierno registra menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados”, precisó el mandatario durante un balance público.

Kast aseguró la continuidad de estas acciones en los próximos meses: “Mañana a primera hora despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares”.

José Antonio Kast lidera la implementación de nuevas medidas de control migratorio en Chile. - crédito Presidencia de Chile/AFP

Estrategia migratoria: zanjas y nuevos proyectos de ley

La lucha contra la inmigración irregular se ha posicionado como una de las tres prioridades del gobierno de Kast, junto a la seguridad y la economía. Según El País, el avance más visible hasta el momento es la excavación de zanjas de tres metros de ancho por tres de profundidad en el norte del país, con el objetivo de reforzar la vigilancia en los 1.030 kilómetros de frontera con Perú y Bolivia. El avance en estas obras alcanza cerca del 30% de los 30 kilómetros proyectados en diferentes puntos estratégicos.

El plan, elaborado por el general en retiro y actual senador Cristián Vial, incluye también la instalación de cercas, muros, cámaras térmicas, sensores y drones con reconocimiento facial. No obstante, el ministro de Obras Públicas Martín Arrau aclaró en Canal 13 que por ahora se priorizan las zanjas, dado su menor costo en comparación con otras barreras físicas.

Arrau explicó que el principal objetivo de estas zanjas es dificultar el tráfico y el contrabando, aunque también pueden contribuir a controlar el flujo migratorio. El ejército ha duplicado su presencia en la zona, con más puestos de observación y equipos de visión nocturna.

Contexto y cifras de la migración en Chile

La política de expulsión se produce en un contexto en el que la población extranjera en Chile supera los 1,9 millones de personas, casi el 10% de los habitantes del país. De ese total, unas 336.000 personas se encuentran en situación irregular, según cifras mencionadas por El País.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, declaró ante el medio Emol que existen 44.000 personas listas para ser expulsadas, de las cuales el 65% son venezolanos. Sin embargo, reconoció que la falta de recursos y la congelación de relaciones consulares con Venezuela dificultan la ejecución de las expulsiones.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que restringe el acceso de migrantes irregulares a beneficios sociales, servicios de salud y el sistema escolar, dando prioridad a los ciudadanos chilenos. Para acceder a subsidios estatales, los solicitantes deberán acreditar residencia definitiva. La iniciativa, presentada por la derecha y respaldada por parte de la centroizquierda, deberá ser revisada por el Senado.

Refuerzan el control en la frontera norte de Chile como parte de las medidas migratorias. - crédito JORGE BERNAL / AFP

Kast promete acelerar el ritmo de expulsiones

Durante un encuentro con vecinos en la región de O’Higgins, el presidente Kast invitó a los migrantes en situación irregular a dejar el país por cuenta propia y prometió que las cifras de expulsados serán motivo de impacto para la opinión pública en los próximos informes. “Esto no es de un día para otro, pero les aseguro que, en la cuenta pública del próximo año, vamos a terminar sorprendiéndolos con los números que van a ver”, declaró.

El mandatario se autoimpuso un plazo de seis meses para cerrar las fronteras e impedir el ingreso irregular, una promesa que fue central en su campaña electoral. “Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano (…) que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado”, expresó Kast en la frontera con Perú el pasado 16 de marzo.