Disputa abierta en la familia Escobar por objetos del capo: versiones enfrentadas sobre la supuesta venta de objetos a Anuel AA

La visita del cantante Anuel AA a Antioquia reaviva la controversia sobre el legado de Pablo Escobar y el cartel de Medellín - crédito Composición fotográfica: Suministrado a Infobae Colombia; José Betanzos

La controversia surgió tras la visita del cantante puertorriqueño Anuel AA a Antioquia, donde se reunió con miembros de la familia de Pablo Escobar para conocer y, al parecer, adquirir objetos históricos vinculados al exlíder del cartel de Medellín.

Según información exclusiva obtenida por Infobae Colombia, la estadía del artista se extendió durante cuatro días en el municipio de Guatapé, acompañado por Nicolás y Daniel Escobar Cadavid, sobrinos nietos de Pablo Escobar y propietarios del museo La última caleta.

La noticia generó revuelo cuando un creador de contenido publicó en Instagram que el cantante habría comprado pertenencias del capo. Ante la viralización de la información, Sebastián Marroquín –nombre actual de Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante– desmintió categóricamente cualquier tipo de transacción.

Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, desmintió cualquier relación de Anuel AA con la compra de objetos históricos del capo - crédito juanpabloescobarhenao / Instagram

“Quisiera hacer una aclaración con respeto y buena fe. La información publicada no corresponde a la realidad. En nombre de Sebastián Marroquín, puedo afirmar que no existe ninguna relación con Anuel AA ni mucho menos con la supuesta venta de objetos vinculados a Pablo Escobar”, manifestó Marroquín en redes sociales.

Además, advirtió sobre los riesgos de difundir datos inexactos: “Se están utilizando imágenes y afirmaciones que pueden inducir a error y estafar y afectar injustamente a terceros”.

La versión de Nicolás Escobar: acusaciones contra Juan Pablo

La postura de Juan Pablo Escobar fue rechazada por Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar, alias El Osito y hermano del capo. En declaraciones exclusivas a Infobae Colombia, Nicolás sostuvo que las afirmaciones de su primo carecen de fundamento y acusó a Sebastián Marroquín de oportunismo.

Nicolás Escobar Urquijo, primo de Sebastián Marroquín, acusó al hijo de Pablo Escobar de oportunismo mediático en torno al tema - crédito Migración Colombia

“Juan Pablo Escobar, como se llamaba verdaderamente, ha dejado a un lado lo de su pasado entre comillas, porque él es familia Escobar solamente en el momento en que necesita hablar de dinero. Ahora que se está hablando de negociaciones con Anuel y con otras personas a nivel internacional, ya ha salido a poner el grito en el cielo en medios de comunicación, en redes sociales”, expresó.

Nicolás Escobar fue más allá y cuestionó la actitud de Marroquín frente a los hechos violentos protagonizados por su padre: “¿Por qué si yo he hablado muchísimas veces de las personas que mató, de la gente que torturó, que yo vi torturar, de las personas que mandó a asesinar, que yo vi cuando dio la orden de mandar a asesinar, yo lo reconozco, lo digo y lo diré siempre, yo mismo, yo estaba ahí presente cuando dio órdenes de mandar a asesinar, entonces, ¿por qué sobre eso él no sale a decir absolutamente nada? A mí me gustaría que hablara más bien de este tema en vez de estar preocupándose por dinero”.

El recorrido de Anuel AA y el interés en el patrimonio del cartel de Medellín

Durante su visita, Anuel AA recibió libros originales de la familia Escobar y objetos de alto valor histórico del cartel de Medellín - crédito Suministrada a Infobae

Durante su visita a Guatapé, el reguetonero fue recibido en las sedes de La última caleta junto a su colega RobGz y los sobrinos nietos del capo. De acuerdo con la información recabada por este medio, Anuel AA se llevó consigo libros originales de la familia Escobar y otros objetos, y estaría previsto su regreso para finalizar la negociación de artículos cuyo valor podría superar el millón de dólares.

Nicolás Escobar Urquijo destacó la relevancia de la visita de Anuel AA y su disposición para colaborar en futuros proyectos:

“Nos sentimos muy orgullosos de decir que una persona como Anuel nos haya ido a visitar. Pero sobre todo, lo más importante y lo que más resalto es la personalidad de este joven empresario que con toda la tranquilidad y con toda la amabilidad estuvo entregando lo mejor de él también en proyectos que tenemos a futuro ya muy adelantados y muy conversados”.

El trasfondo familiar y la disputa por la memoria de Escobar

La familia Escobar está dividida sobre cómo gestionar la memoria de Pablo Escobar y la comercialización de sus pertenencias - crédito Suministrada a Infobae

La familia Escobar permanece dividida en torno a la gestión del legado de Pablo Escobar. Mientras que Sebastián Marroquín ha construido su carrera pública a partir de la memoria de su padre y rechaza la venta de objetos, los descendientes de Roberto Escobar impulsaron la creación de museos para mostrar una versión propia de la historia.

Según relató Daniel Escobar Cadavid a Infobae Colombia, la persecución que sufrió la familia durante la guerra entre el cartel de Medellín y sus rivales forzó su migración a España, donde Daniel nació antes de regresar a Colombia. Actualmente, él dirige la sede de La última caleta en la piedra del Peñol y busca exhibir piezas relacionadas con la vida del capo desde la perspectiva de los sobrevivientes.

La disputa pública entre los herederos de Pablo Escobar evidencia la tensión por el control de la memoria del narcotraficante y el valor comercial de los objetos vinculados al cartel de Medellín. Mientras la familia mantiene sus diferencias, la figura del capo sigue generando interés a las celebridades y los coleccionistas internacionales.