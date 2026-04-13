Aumento en el precio del pollo, del huevo y de la leche será inevitable por el paro contra el impuesto predial: habrá sobrecostos

La operación avícola enfrenta restricciones en insumos indispensables para la cadena productiva, cancelación de exportaciones y riesgos para la continuidad productiva - crédito Fenavi

Las protestas contra el aumento del impuesto predial en varias regiones de Colombia generaron bloqueos en varias partes del país que son productoras clave, con un impacto inmediato sobre la cadena avícola y láctea nacional. Los bloqueos viales iniciados el 9 de abril de 2026 por el paro nacional afectan a los sectores avícola y lácteo, que concentra el impacto en Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Las interrupciones perjudican tanto la distribución de productos como el acceso de insumos a las granjas, lo que crea riesgos de escasez y alzas de precios para millones de familias en Colombia.

Según la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), más de 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de carne de pollo no pudieron ser movilizadas. Además, en Santander y Boyacá la recolección de leche cruda está interrumpida, lo que pone en riesgo el abastecimiento alimentario en el país.

Incidencia en el flujo de alimentos

Y es que en Santander, las restricciones en corredores como el paso entre Bucaramanga y Cúcuta —incluyendo áreas como Pamplona y Pamplonita— y el acceso desde Boyacá inciden en el flujo de bienes esenciales, como alimentos para aves y productos finales.

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, precisó que el bloqueo en Santander está afectando gravemente una de las principales zonas de producción avícola del país, donde se concentran cerca de 57 millones de aves - crédito Fenavi

Solo en Santander, se requieren aproximadamente 7.000 toneladas de alimento para aves cada día para mantener la operación de más de 1.200 granjas. Sin embargo, los cierres dificultan el ingreso de insumos y el despacho de productos terminados, comprometiendo la continuidad de la producción y el suministro nacional de proteína.

Además, tres millones de huevos destinados a exportación no pudieron enviarse a mercados internacionales por los cierres.

Afectaciones en el abastecimiento de alimentos

“En Colombia, la protesta pacífica es un derecho que respetamos plenamente. Sin embargo, los bloqueos prolongados están generando afectaciones graves sobre el abastecimiento de alimentos y la operación de sectores esenciales como el avicultor”, señaló el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno. Añadió el dirigente que “es fundamental encontrar un equilibrio que permita ejercer este derecho sin poner en riesgo el abastecimiento y la estabilidad de sectores esenciales para el país. Hoy está en riesgo la seguridad alimentaria y es necesario tomar medidas que garanticen el bienestar de todos los colombianos”.

Puntualizó el gremio que el funcionamiento del sector avícola depende de la logística continua en las vías. Fenavi reiteró el llamado a priorizar el diálogo institucional y garantizar la movilidad para mantener el abastecimiento de alimentos en condiciones normales.

El sector agroalimentario alerta sobre desabastecimiento y alzas en los precios debido a los bloqueos en vías clave de la región - crédito @metropolitano_X

Situación crítica en Santander

Desde la perspectiva de los productores, la situación es crítica en la región. “Estamos sitiados en Bucaramanga. No tenemos forma de llegar al aeropuerto”, afirmó el presidente de Huevos Kikes, Juan Felipe Montoya, a La FM. Detalló que están bloqueadas las vías hacia Cúcuta, Bogotá y la Costa Caribe. “Hoy están absolutamente bloqueadas estas vías”, añadió.

Montoya precisó que “no tenemos cómo llevar alimento, no tenemos cómo sacar el producto terminado”. Además, advirtió sobre el impacto en la industria del pollo: “No tienen cómo sacar el pollo para poder sacrificarlo y llevarlo después a los puntos de venta”.

Ante esto, la empresa prevé un aumento en el precio del huevo para el consumidor final si los bloqueos persisten, lo que agudiza la situación para productores y familias.

Consecuencias para el sector lácteo colombiano

La cadena láctea también enfrenta trastornos graves. La Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche) precisó que, desde el 9 de abril, los bloqueos interrumpen el acopio, procesamiento y distribución de leche cruda en regiones como Santander y Boyacá. En Santander, las rutas de recolección están totalmente cerradas, y en Boyacá, el tránsito es intermitente en corredores como Moniquirá y Chitaraque, comprometiendo miles de litros diarios de producción.

Asoleche hizo un llamado al Gobierno nacional para que dé una rápida solución a la situación - crédito Asoleche

El sector lácteo resalta la alta perecibilidad de la leche cruda. Según la normativa colombiana, el producto debe llegar a las plantas de procesamiento en menos de 48 horas desde la recolección. Cada hora de bloqueo reduce este margen y eleva el riesgo de pérdida tanto comercial como alimentaria para los productores.

Sobrecostos considerables

Asoleche reportó además sobrecostos considerables al tener que usar rutas alternas para transportar la leche. La medida, considerada insostenible, afecta a todas las etapas de la cadena y recae sobre los productores, en su mayoría familias campesinas que dependen de la venta de leche cruda y que enfrentan dificultades económicas si no logran comercializar su ordeño.

Por medio de un comunicado, el gremio lechero hizo “un llamado respetuoso, pero urgente al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales y a los manifestantes para que se avance en construir una solución concertada que proteja tanto la formalización del territorio y los predios como de salvaguardar la sostenibilidad del sector agropecuario”.

Dicho panorama implica riesgos para los productores y para el abastecimiento nacional. El gremio insistió en que asegurar la movilidad es esencial para evitar consecuencias mayores en la seguridad alimentaria del país.