Alcaldía de Bogotá ofrece más de 1.000 vacantes del 13 al 18 de abril: estos son los perfiles requeridos

Ferias de empleo en Chapinero, Suba, Bosa y Puente Aranda suman 673 cargos adicionales en sectores diversos y acceso directo a empresas - crédito Luisa González/REUTERS

Bogotá continúa impulsando el empleo con una oferta de más de 1.000 vacantes disponibles para la semana del 13 al 18 de abril de 2026, gracias a la gestión de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La nueva jornada, que suma oportunidades tanto en el Servicio Público de Empleo como en ferias presenciales y virtuales, está enfocada en brindar alternativas laborales a personas con diferentes niveles de formación y experiencia.

De las vacantes publicadas, 403 puestos se canalizan a través del Servicio Público de Empleo, abarcando perfiles que van desde educación básica y media hasta técnicos, tecnólogos y profesionales. La mayoría de estas plazas están dirigidas a personas con nivel bachillerato (330 vacantes), seguidas por oportunidades para quienes tienen básica secundaria (40) y formación técnica laboral (30). Además, existen cargos para quienes buscan su primera experiencia y para perfiles con hasta tres años de experiencia.

Bogotá ofrece más de 1.000 vacantes laborales esta semana en el Servicio Público de Empleo y ferias presenciales y virtuales - crédito Alcaldía de Bogotá

La ciudad también contará con cinco ferias de empleo en localidades como Puente Aranda, Chapinero, Suba y Bosa, donde se suman al menos 673 vacantes adicionales en sectores diversos. Estas ferias ofrecen un espacio directo de conexión entre empresas y buscadores de empleo, facilitando procesos de selección, registro de hojas de vida y asesoría gratuita.

Vacantes laborales disponibles (13 al 18 de abril de 2026)

La oferta incluye cargos para mujeres y hombres, jóvenes en búsqueda de su primer trabajo y perfiles con experiencia. Entre las vacantes destacan:

Vendedor (a) TAT

Auxiliar de planta

Auxiliar de cocina

Auxiliar de mantenimiento

Conductor (a) licencia C2

Auxiliar de producción

Asesor (a) de servicio

Asesor (a) comercial para marca de moda

Gestor (a) de soluciones financieras

Operario (a) de producción Bogotá

Operario (a) de empaque

Mecánico (a) III

Asesor (a) comercial

Técnico (a) auxiliar de refrigeración con moto

Auxiliar administrativo (a)

Promotor (a) mercaderista Vachi

Anfitrión (a) de servicios

Asesor (a) sala de ventas

Asesor (a) comercial de repuestos

Asesor (a) comercial de vehículos

Asesor (a) de cobranza

Mensajero (a) motorizado (a)

Auxiliar en logística y despacho

Director (a) administrativo (a)

Jefe de tesorería

Arquitecto (a)

Aprendiz técnico (a) comercial

Mesero (a)

Cocinero (a)

Steward

Barman

Hostess

Auxiliar de cocina

Asesor (a) de servicio restaurante

Hay Mega Feria de Empleo en Chapinero, este 10 de octubre de 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Quiénes pueden postularse?

Las vacantes están dirigidas a personas con formación básica, media, técnica, tecnológica y profesional. Hay opciones tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes quieren avanzar en su carrera laboral. Los procesos no exigen experiencia para todos los cargos, facilitando la inclusión de jóvenes y personas en reconversión laboral.

Ferias y puntos de atención

Durante la semana, la Unidad Móvil de Empleo recorrerá la localidad de Puente Aranda, acercando sus servicios gratuitos de orientación, registro de hoja de vida y postulación a vacantes. El recorrido incluye:

Martes 14 de abril: Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Galán (calle 1B #57–51)

Miércoles 15 y jueves 16 de abril: Centro comercial Outlet Factory (avenida de las Américas #62–84)

Viernes 17 y sábado 18 de abril: Parque de La Alquería (carrera 50 #42 B–18 sur)

La Unidad Móvil de Empleo brinda atención gratuita, asesoría y registro de hojas de vida en su recorrido semanal por Puente Aranda - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La atención será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m. La unidad móvil está equipada con rampa de acceso, sillas, carpa, televisor, cabina de sonido y paneles solares para garantizar accesibilidad y comodidad a los asistentes.

Cómo participar

Las personas interesadas deben llevar su hoja de vida y documento de identidad. El registro y postulación pueden realizarse en la Unidad Móvil, las ferias o a través del Servicio Público de Empleo y el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, que actualiza la información de vacantes en tiempo real.