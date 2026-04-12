Videos: así fue el incendio cerca de Unicentro en Bogotá que fue controlado sin heridos

El incendio se originó en una cerca de pinos ubicada en la calle 127 con carrera 15, en la localidad de Usaquén - crédito captura de video

Un incendio se registró en la noche de este sábado 11 de abril de 2026 en el norte de Bogotá, en inmediaciones del centro comercial Unicentro, específicamente en la calle 127 con carrera 15, en la localidad de Usaquén.

De acuerdo con información oficial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la emergencia se presentó en una cerca de pinos ubicada en el separador vial, y fue atendida por unidades que lograron controlar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.

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Videos registraron el desarrollo de la emergencia

En redes sociales circularon varios videos en los que se observa el incendio en la cerca vegetal. Las imágenes muestran la propagación del fuego sobre los pinos, así como la presencia de ciudadanos en el lugar.

De acuerdo con los reportes conocidos, algunos habitantes del sector intentaron controlar el fuego utilizando extintores, mientras llegaban los organismos de emergencia.

Los registros audiovisuales también evidencian la presencia de humo y la intervención posterior de los equipos de atención.

Las llamas se propagaron sobre la vegetación en la calle 127 con carrera 15 mientras ciudadanos observaban la emergencia. - crédito @PasaenBogota/X

Atención de Bomberos y control de las llamas

El incendio fue atendido por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, entre ellas personal de la estación Caobos, quienes realizaron las labores para controlar y extinguir completamente la conflagración.

A través de su cuenta en la red social X, la entidad indicó: “Controlamos un incendio en una cerca de pino en la Calle 127 con Carrera 15. No se reportan personas lesionadas. El paso vehicular se encuentra lento”.

El incendio fue atendido por unidades de Bomberos que lograron extinguir las llamas. - crédito @BomberosBogota/X

La intervención permitió evitar afectaciones adicionales en el sector y descartar daños a edificaciones cercanas.

Afectaciones en la movilidad del sector

Durante la atención de la emergencia, el tránsito vehicular en la zona presentó reducción en la velocidad, debido a la presencia de los equipos de emergencia y a las labores de control.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas de manera preventiva, mientras se normalizaba el flujo vehicular en este corredor del norte de la ciudad.

Causas del incendio no han sido precisadas

Hasta el momento, no se han establecido las causas que originaron el incendio en la cerca de pinos. Las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre el origen de la emergencia, por lo que la situación permanece en verificación.

Un video grabado por ciudadanos desde un vehículo muestra un incendio de gran magnitud consumiendo la vegetación y los árboles en una zona cercana al centro comercial Unicentro en Bogotá. - Crédito @PasaenBogota/X

Contexto de otros incidentes recientes

Este hecho se suma a otros incidentes recientes registrados en la región, como el incendio de un bus intermunicipal ocurrido el 5 de abril en la vía Bogotá–La Vega, a la altura del sector conocido como Alto del Vino.

En ese caso, unidades de bomberos de municipios cercanos atendieron la emergencia y lograron extinguir el fuego. Tampoco se reportaron personas lesionadas, aunque el hecho generó afectaciones temporales en la movilidad.

Recomendaciones ante incendios

Ante este tipo de situaciones, las autoridades reiteran la importancia de actuar de manera oportuna y seguir los protocolos establecidos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reportar de inmediato a la línea 123 cualquier presencia de fuego o humo.

Evaluar si el incendio puede ser controlado de forma segura; de lo contrario, evacuar.

Desplazarse agachado para evitar la inhalación de humo.

No utilizar ascensores durante una emergencia.

Priorizar la evacuación sin intentar recuperar objetos personales.

Estas medidas son promovidas por entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el IDIGER, que insisten en la prevención y la preparación ciudadana.

Balance de la emergencia

El incendio registrado en cercanías de Unicentro fue controlado por las autoridades sin reporte de personas lesionadas ni daños estructurales, según la información oficial disponible.

Los videos difundidos en redes sociales permiten observar el desarrollo del hecho y la intervención de los organismos de emergencia, así como la participación inicial de ciudadanos en el lugar.