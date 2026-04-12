Colombia

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Las seguidoras del artista reaccionaron pidiendo conocer más sobre la oferta, generando risas e incluso, algunos mensajes en los que decían que cuáles eran los requisitos para robarse el corazón del paisa

Guardar

Los artistas estarían planeando una nueva estrategia para lo que parece ser su próximo sencillo - crédito @maluma/IG

El éxito de Ryan Castro parece no ser suficiente para que al mismo tiempo que su carrera asciende, también lo haga su situación sentimental. Por eso, uno de sus mejores amigos en el género, Maluma, empezó una búsqueda maratónica.

De acuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de Felices los 4, Según quién y Sobrio, le está buscando novia a Castro: “Le estoy buscando novia... Quién me lo ajuicia pues?”, fue el primer mensaje que compartió el paisa.

La reacción del intérprete de Mujeriego, La villa y Dónde no se hizo esperar, pues replicó el mensaje de su colega, que acompañó con otra descripción: “Con la ayuda de Dios la encontramos mi hermano”, lo que provocó una ola de comentarios en la publicación de Castro.

Los artistas se tomaron la conversación en las redes sociales - crédito El Guru / YouTube
Los artistas se tomaron la conversación en las redes sociales - crédito El Guru / YouTube

Mensajes como: “Yo me apunto”; “no creo que se ajuicie ni con una buena mujer”; “yo lo ajuicio”; “los hombres podemos hacer cola también o solamente reciben hojas de vida de señoritas” o “Dónde mete uno la hoja de vida”, no tardaron en aparecer.

Sin embargo, también hay quienes dicen que se trataría de una estrategia de los cantantes, que, recientemente se les vio por las calles de Medellín repartiendo flores, por lo que muchos piensan que se trata de una colaboración para un nuevo trabajo conjunto.

Qué más dijo Maluma sobre esta petición

Ryan Castro
Maluma le busca novia a Ryan Castro - crédito @maluma/IG

En otro video, el paisa compartió un mensaje en el que decía que estaba empezando a recoger hojas de vida de las mujeres que quisieran convertirse en la novia de Castro.

“Imagínense pues que ando buscando novia, ¿mmm? Ando buscando novia. Pa’ Ryan, pues, pa’ Ryan, pa’ Ryan. Una novia pa’ Ryan. Por favor, necesito que me empiecen a mandar las hojas de vida: números, foticos, tal. Que hay que ajuiciar al hombre ya. Ya es hora, ya es hora. Noviecita pa’ Ryan, ¿quién se reporta? Ay, niño. Ay, ay, ay. Le consigo novia porque le consigo", fueron otras de las declaraciones de Maluma.

Este mensaje se produce justo después de que el cantante fuera relacionado con Lina Tejeiro y dejara claro que nunca prestó atención a los coqueteos de la llanera, por lo que no llevó más allá la situación en ese momento.

Maluma
Ryan Castro le respondió a Maluma la búsqueda de novia en redes sociales - crédito @ryancastro/IG

Consultado sobre si había visto el video de Tejeiro, explicó: “Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro. Pero no, yo la verdad no me metí mucho en ese mundo, pero sí lo vi. Obviamente lo vi, porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso, pero no me metí mucho en esa vuelta, porque pues es el pensamiento de ella, ya ella verá”, dijo Castro en el programa citado.

Interrogado sobre el sentido de su mensaje en X en el que hacía referencia a ponerse la 10, el cantante respondió: “No, pues no respondí nada de eso, sino que yo estaba haciendo para ese tiempo una canción y yo puse un tuit de la canción y la gente lo asimiló con eso. Pero se formó el revolú, pero, hermano, yo no le puse misterio a eso, ella dijo su pensamiento y ya”, acotando que la conexión con las declaraciones de Tejeiro no fue la intención original de su publicación.

El paisa afirmó que no decidió ahondar más en las declaraciones de la actriz y decidió dejar ahí el tema - crédito @iamfedeerick/TikTok

Consultado sobre su estado sentimental, Ryan Castro remarcó de manera explícita: “Siempre he sido un hombre soltero”, planteando así que cualquier rumor vinculado con la declaración de Lina Tejeiro no tiene fundamento en una relación personal o algún intercambio más allá de la anécdota mediática.

Así las cosas, los seguidores del reguetonero tendrán que esperar si se trata de un llamado a compartir con alguien sus éxitos o se trata de un nuevo sencillo.

Temas Relacionados

MalumaRyan CastroNoviaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La actriz Natalia Reyes dio la cara por homicidio sucedido en su exclusivo hotel: “Una situación que nunca hubiéramos querido vivir”

El crimen, ocurrido en medio de turistas y en plena temporada alta, llevó a un cierre temporal del establecimiento

La actriz Natalia Reyes dio la cara por homicidio sucedido en su exclusivo hotel: “Una situación que nunca hubiéramos querido vivir”

Ministerio de Defensa ofrece recompensa por información de amenazas a candidatos presidenciales: “Hasta $1.000 millones”

El jefe de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que ya iniciaron las labores articuladas con el Ministerio de Defensa y la UNP para proteger a la totalidad de los candidatos que llegarán a las urnas en mayo

Ministerio de Defensa ofrece recompensa por información de amenazas a candidatos presidenciales: “Hasta $1.000 millones”

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: nóminas confirmadas para el clásico de Bogotá en el estadio El Campín por la Liga BetPlay

Los Embajadores serán los locales, pero ambos clubes están obligados a sumar de a tres para no resignar sus aspiraciones a clasificar a la fase final del primer semestre del año

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: nóminas confirmadas para el clásico de Bogotá en el estadio El Campín por la Liga BetPlay

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

La Selección perdió en la fecha 4 ante Uruguay y comprometió su clasificación a la Copa del Mundo que se jugará en Catar, por lo que está obligada a sumar los tres puntos en la última fecha ante los anfitriones

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

Resultado Chontico Día hoy 12 de abril

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultado Chontico Día hoy 12 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Nelson Velásquez apareció en redes tras la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Seguimos de la mano de Dios”

Deportes

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: nóminas confirmadas para el clásico de Bogotá en el estadio El Campín por la Liga BetPlay

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: nóminas confirmadas para el clásico de Bogotá en el estadio El Campín por la Liga BetPlay

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos