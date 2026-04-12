Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Los artistas estarían planeando una nueva estrategia para lo que parece ser su próximo sencillo - crédito @maluma/IG

El éxito de Ryan Castro parece no ser suficiente para que al mismo tiempo que su carrera asciende, también lo haga su situación sentimental. Por eso, uno de sus mejores amigos en el género, Maluma, empezó una búsqueda maratónica.

De acuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de Felices los 4, Según quién y Sobrio, le está buscando novia a Castro: “Le estoy buscando novia... Quién me lo ajuicia pues?”, fue el primer mensaje que compartió el paisa.

La reacción del intérprete de Mujeriego, La villa y Dónde no se hizo esperar, pues replicó el mensaje de su colega, que acompañó con otra descripción: “Con la ayuda de Dios la encontramos mi hermano”, lo que provocó una ola de comentarios en la publicación de Castro.

Los artistas se tomaron la conversación en las redes sociales - crédito El Guru / YouTube

Mensajes como: “Yo me apunto”; “no creo que se ajuicie ni con una buena mujer”; “yo lo ajuicio”; “los hombres podemos hacer cola también o solamente reciben hojas de vida de señoritas” o “Dónde mete uno la hoja de vida”, no tardaron en aparecer.

Sin embargo, también hay quienes dicen que se trataría de una estrategia de los cantantes, que, recientemente se les vio por las calles de Medellín repartiendo flores, por lo que muchos piensan que se trata de una colaboración para un nuevo trabajo conjunto.

Qué más dijo Maluma sobre esta petición

Maluma le busca novia a Ryan Castro - crédito @maluma/IG

En otro video, el paisa compartió un mensaje en el que decía que estaba empezando a recoger hojas de vida de las mujeres que quisieran convertirse en la novia de Castro.

“Imagínense pues que ando buscando novia, ¿mmm? Ando buscando novia. Pa’ Ryan, pues, pa’ Ryan, pa’ Ryan. Una novia pa’ Ryan. Por favor, necesito que me empiecen a mandar las hojas de vida: números, foticos, tal. Que hay que ajuiciar al hombre ya. Ya es hora, ya es hora. Noviecita pa’ Ryan, ¿quién se reporta? Ay, niño. Ay, ay, ay. Le consigo novia porque le consigo", fueron otras de las declaraciones de Maluma.

Este mensaje se produce justo después de que el cantante fuera relacionado con Lina Tejeiro y dejara claro que nunca prestó atención a los coqueteos de la llanera, por lo que no llevó más allá la situación en ese momento.

Ryan Castro le respondió a Maluma la búsqueda de novia en redes sociales - crédito @ryancastro/IG

Consultado sobre si había visto el video de Tejeiro, explicó: “Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro. Pero no, yo la verdad no me metí mucho en ese mundo, pero sí lo vi. Obviamente lo vi, porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso, pero no me metí mucho en esa vuelta, porque pues es el pensamiento de ella, ya ella verá”, dijo Castro en el programa citado.

Interrogado sobre el sentido de su mensaje en X en el que hacía referencia a ponerse la 10, el cantante respondió: “No, pues no respondí nada de eso, sino que yo estaba haciendo para ese tiempo una canción y yo puse un tuit de la canción y la gente lo asimiló con eso. Pero se formó el revolú, pero, hermano, yo no le puse misterio a eso, ella dijo su pensamiento y ya”, acotando que la conexión con las declaraciones de Tejeiro no fue la intención original de su publicación.

El paisa afirmó que no decidió ahondar más en las declaraciones de la actriz y decidió dejar ahí el tema - crédito @iamfedeerick/TikTok

Consultado sobre su estado sentimental, Ryan Castro remarcó de manera explícita: “Siempre he sido un hombre soltero”, planteando así que cualquier rumor vinculado con la declaración de Lina Tejeiro no tiene fundamento en una relación personal o algún intercambio más allá de la anécdota mediática.

Así las cosas, los seguidores del reguetonero tendrán que esperar si se trata de un llamado a compartir con alguien sus éxitos o se trata de un nuevo sencillo.