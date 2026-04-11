Juan Daniel Oviedo reveló cómo está su relación sentimental mientras hace campaña con Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo es pareja de Sebastián Reyes desde 2011 - crédito Colprensa/Infobae

En medio de la campaña política en la que los 13 aspirantes a la Presidencia de Colombia están recorriendo el país para exponer lo mejor de sus planes de Gobierno, fue noticia el rumor que se generó en torno a la vida privada de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

En redes sociales fueron tendencia las publicaciones en las que se afirmó que Oviedo había terminado su relación con Sebastián Reyes, con quien convive desde hace varios años en Bogotá.

Por ejemplo, la periodista Laura Camila Vargas tuvo más de 300.000 reproducciones en un video que publicó en su cuenta de X sobre el tema.

“El amor también es político, y todo indica que Sebastián Reyes, pareja de Juan Daniel Oviedo y activista que ha trabajado con población trans, habría entendido bien la frase: ‘No besarás a nadie que no hable de justicia social’”, escribió Vargas en la publicación mencionada.

La periodista fue tendencia por hablar sobre la relación sentimental entre Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes - crédito @LauraCVargas96/X

Precisamente, la publicación de Vargas fue citada por Juan Daniel Oviedo para referirse a los rumores sobre su relación sentimental y aprovechó para cuestionar lo que se habla en el país antes de unas elecciones presidenciales.

“Colombia ha sido capaz de sentarse con criminales para negociar la paz, pero no ha sido capaz de aceptar que alguien dialogue con quien piensa distinto sin llamarlo traidor“.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia indicó que este tipo de ocasiones son importantes para resaltar que lo más importante es poder llegar a acuerdos entre personas que no piensan de la misma manera.

“Quienes juzgan no conocen lo vivido. Si queremos que nuestras luchas trasciendan, nos va a tocar, más temprano que tarde, sentarnos con quien piensa distinto y ponernos de acuerdo. No es sí o no. Es sí más no. El amor es para gastarlo en cosas más grandes que nuestro ego”.

Por último, el bogotano confirmó que no se ha separado de Sebastián Reyes, pero no negó que existan diferencias en la relación. “Nota: En casa todo bien. No conozco una pareja en Colombia que no pelee y se reconcilie“, puntualizó Oviedo.

El político bogotano negó que haya terminado su relación sentimental - crédito @JDOviedoAr/X

¿Qué se sabe de la pareja de Juan Daniel Oviedo?

Sebastián Reyes ha mantenido un perfil discreto respecto a su vida personal, aunque su vínculo con Oviedo ha despertado interés en redes sociales y círculos cercanos al activista y académico.

Reyes es diseñador de modas en Bogotá y se ha consolidado como referente en la moda alternativa y la inclusión social. Desde 2011 mantiene una relación estable con Juan Daniel Oviedo y su proyecto más destacado es Olimpo Lab, un laboratorio creativo en el barrio Santa Fe dedicado a la formación y empleabilidad de mujeres trans y personas vulnerables a través de la moda. También es el fundador de Crema Slow Fashion, en donde muestra un enfoque en la confección colaborativa y el diseño independiente.

Oviedo terminó los rumores sobre su separación con Sebastián Reyes - crédito @altarboyzx/Instagram

La relación entre Oviedo y Reyes ha sido noticia nacional en dos ocasiones. Primero, cuando se mudaron a Bosa Brasilia durante la campaña de Juan Daniel Oviedo para llegar a la Alcaldía de Bogotá; en esa ocasión la pareja convivió durante más de tres meses en la localidad mencionada junto a su mascota, Mora.

En segundo lugar, precisamente, durante la misma campaña, Reyes y Oviedo fueron noticia luego de que se confirmó que habían asistido a una cena con Gustavo Bolívar, en ese momento también candidato a la Alcaldía de Bogotá, lo que generó rumores sobre una posible adhesión de Oviedo a la campaña de la figura del Pacto Histórico.

Para terminar con los rumores, la pareja confirmó que comieron con Bolívar por petición de Sebastián Reyes, que, aunque sostiene una relación con Oviedo, hoy ligado a la derecha política, no ha negado que tiene ideales de izquierda.