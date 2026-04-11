Hernán Orjuela se pronunció tras la celebración de los 25 años de ‘Día a Día’ a la que no fue invitado: “Presiento por qué”

Hernán Orjuela se pronunció en redes sociales tras la celebración de los 25 años de 'Día a Día' - crédito @hernanorjuelab/Instagram y Caracol Televisión

Día a día, transmitido diariamente por Caracol Televisión, se mantiene como uno de los referentes de la parrilla de programación. Plenamente consolidado como el matutino más importante de la televisión colombiana, el formato celebró sus 25 años del inicio de sus transmisiones con una edición especial que se realizó el viernes 10 de abril.

El canal integró mensajes de antiguos presentadores y recurrió a la inteligencia artificial para incluir a figuras como Mauricio Vélez, Jota Mario Valencia y María Cecilia Botero. Pero ni siquiera estos recursos lograron disimular la ausencia de varios rostros que definieron la historia del matutino durante el último cuarto de siglo.

Uno de las ausencias más sonadas fue la de Hernán Orjuela, que hizo de presentador y director desde su arribo en 2002 hasta su salida en 2005. El bogotano retornó en 2007, y terminó de manera definitiva su ciclo en 2009.

“En la vida sólo hay una oportunidad y llegó el momento de dedicarme a mi familia que hace mucho tiempo viene reclamando mi compañía. Mi médico también me recomendó prestar mayor atención a mi salud y siento que ya cumplí mi ciclo en Día a día”, expresó Orjuela el día de su despedida en la que sus entonces compañeros de set, Agmeth Escaf, Catalina Gómez y María Cecilia Botero, lo despidieron con mariachis.

El presentador afirmó tener "sentimientos encontrados" frente al hecho de que no fue invitado al programa de aniversario - crédito @hernanorjuela/X

Orjuela, hoy radicado en los Estados Unidos y centrado en su propia productora, mostró su incomodidad en redes sociales, pues reveló que no fue invitado a la celebración del aniversario número 25 de Día a día.

“Hoy es un día que me genera sentimientos encontrados. Me acabo de enterar que Día a día de Caracol cumple 25 años, un programa que dirigí y presenté, y que fue uno de los capítulos más intensos de mi carrera en la televisión colombiana. Nadie de allí me contó o invitó. Presiento por qué. Y lo dejo ahí. Lo que sí no puedo callar es el agradecimiento enorme a la audiencia que nos acompañó, y el abrazo sincero a cada compañero que fue parte de algo inolvidable. La historia no necesita invitación”, expresó.

La ausencia de Orjuela no fue la única que generó comentarios. Mónica Rodríguez, también presentadora del programa entre 2009 y 2019, no dejó pasar la oportunidad para señalar que tampoco fue tomada en cuenta para la emisión especial.

“Bienvenido al club de los ignorados, 10 años invisibilizados”, expresó en respuesta a lo dicho por Orjuela. sumándose a las voces que señalaron omisiones en la convocatoria.

La presentadora Mónica Rodríguez también señaló que no fue tomada en cuenta para el programa de aniversario - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Hernán Orjuela mostró su postura tras el escándalo de acoso sexual en Caracol

Días atrás, el presentador realizó una publicación a través de su cuenta de X, en la que reavivó el debate sobre la reputación profesional en los medios colombianos tras la salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Caracol Televisión, que fueron desvinculados de la compañía en medio de un escándalo por presunto acoso sexual.

Como reacción a la controversia, Orjuela compartió una reflexión sobre la importancia de la integridad y la vulnerabilidad de la reputación en la era digital. “Puedes perder dinero y recuperarlo. Puedes perder un trabajo y conseguir otro. Pero la reputación... esa se construye despacio y se puede destruir en segundos. Tu nombre es tu marca. Lo que dices, lo que cumples, cómo tratas a la gente cuando nadie te está mirando”, escribió en X.

El post de Hernán Orjuela fue realizado en medio de la polémica por los despidos de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Caracol - crédito Hernán Orjuela / X

Asimismo, agregó que la tecnología ha hecho que la exposición sea constante, tanto para las figuras públicas como para las personas del común: “En la era digital todo se graba, todo se recuerda y todo se comparte. Por eso hoy más que nunca, vivir con integridad no es una opción. Es una estrategia”.