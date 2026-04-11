Familia de Yeison Jiménez rechazó señalamientos por supuestos vínculos del cantante con alias Mison

La familia de Yeison jiménez salió al paso de los señalamientos de nexos con alias Mison, desatados por los anillos incautados al líder de Los Maracuchos en Bogotá - crédito @fondalospotrillos/TikTok y @yeison_jimenez/Instagram

La reciente captura de Luis Rolando Osorio, conocido como alias Mison (líder del grupo delincuencial Los Maracuchos en Bogotá), derivó en una investigación sobre los vínculos entre figuras del entretenimiento nacional con este grupo criminal que llevó a señalamientos contra el fallecido cantante de música popular, Yeison Jiménez.

Según manifestó Blu Radio, alias Mison utilizó su cercanía con exponentes de la música popular, Jiménez incluido, para consolidar influencia social y encubrir acciones ilícitas, por lo que se involucró en el patrocinio de eventos y permitió que se grabaran videos musicales en sus propiedades. Estas relaciones, documentadas en videos y fotografías, sirvieron para legitimar socialmente al capturado.

Las imágenes de su captura llamaron la atención debido al nivel de ostentación del que gozaba, destacando particularmente dos anillos que Osorio, supuestamente, le habría regalado a Jiménez como muestra de su cercanía, citando como evidencia las inscripciones de dichos anillos que harían alusión al procesado, pues tenían escrito “Mison” en ellos.

Durante la jornada del viernes 10 de abril, estos señalamientos fueron desmentidos de forma rotunda tanto por la familia del cantante como por la joyería Venezia, señalada de suministrarle dichos anillos.

A través de un comunicado, el establecimiento afirmó que nunca entregó a Yeison Jiménez joyas con ese grabado. En su lugar, el artista recibió “un anillo de oro blanco de 18 kilates con diamantes y una réplica en oro y plata con circones”, ambos obsequios de la joyería como parte de una colaboración comercial entre las partes.

La joyería Venezia, fabricante de los anillos de Yeison Jiménez, aclaró lo relacionado con la polémica - crédito @veneziajoyeria/Instagram

La joyería también expresó su solidaridad con la familia y allegados del artista, “frente a las afectaciones ocasionadas por la difusión de información falsa que vulnera su memoria y buen nombre”.

A su vez, adjuntaron material fotográfico mostrando cuáles fueron los dos anillos que le obsequiaron a Jiménez, detallando incluso la fecha de entrega.

Dicho comunicado fue reposteado por Lina Jiménez, hermana de Yeison, en su cuenta de Instagram. Adicionalmente, subió una foto en sus historias instantáneas mostrando el anillo de la joyería Venezia, y lanzó un duro comentario a los medios de comunicación: “Las páginas amarillistas que no les importa dañar la reputación de una persona por subir seguidores”, afirmó, enfatizando que la información que circula no es cierta.

Lina Jiménez, hermana del cantante, atacó con severidad a los medios de comunicación que difundieron sus presuntos nexos con alias Mison - crédito @linajimenez.g/Instagram

Por último, la cuenta oficial de Yeison Jiménez lanzó un comunicado firmado por sus representantes legales en el que expresó su inconformidad ante lo que denominó “informaciones malintencionadas, falsas y parcializadas” que afectan la honra y el buen nombre del cantante fallecido.

En el documento remarcaron que “la vida artística de Yeison Jiménez mantuvo y mantiene una línea transparente en el marco de la legalidad y el cumplimiento de las normas generales y empresariales hasta la fecha”. Sobre las especulaciones relacionadas con el anillo, denunció que “malintencionadamente alguien o algunos han relacionado directamente con quien las autoridades identifican con el alias de Mison”. Frente a esto, los firmantes se acogieron a lo dicho previamente por la joyería Venezia.

El equipo del fallecido cantante negó los vínculos con alias Mison y se puso a disposición de las autoridades para despejar cualquier duda relacionada - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El documento también advirtió frente a estas o futuras situaciones similares que traten de vincular a Jiménez con figuras al margen de la ley: "Para un artista de talla internacional, es absolutamente imposible filtrar en sus presentaciones la cercanía de personas que pudiesen tener pendientes legales en actos públicos o privados o evitar el acceso de equipos que obtengan imágenes o videos o exigirle a un fan o seguidor que se identifique y exprese su situación judicial antes de permitirle tomar una imagen o un video, lo cual sucede con cientos de peticiones que deben enfrentar los artistas en sus presentaciones públicas o privadas ya sean contratados o como simples invitados”.

En otro punto, el entorno de Jiménez enfatizó: “los montajes que personas inescrupulosas hacen con ayuda de la tecnología como con el anillo marcado, deben ser objeto de investigación y reproche legal y público”. Además, agradecieron a las autoridades su colaboración y solicitaron la verificación de la información brindada, dejando abierta la posibilidad de atender cualquier requerimiento adicional.

Los tres comunicados coincidieron en solicitar a los medios de comunicación y creadores de contenido evitar difundir información falsa en sus plataformas, por las implicaciones que puede tener para la reputación de los involucrados.