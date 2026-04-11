El director de la Uiaf, Wilmer Mejía, ofreció apoyo a Jorge Iván Ospina para desmantelar corrupción en la Nueva EPS: “No habrá contemplaciones”

El nombramiento de Ospina se produce después de que no se concretara su posesión como embajador de Colombia en Palestina - crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Wilmer Mejía, anunció que pondrá a disposición todas las capacidades de la entidad para apoyar la gestión del recién designado interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, en medio de cuestionamientos y reacciones por su nombramiento.

La designación de Ospina como agente interventor de la Nueva EPS se conoció tras varios días de incertidumbre sobre la continuidad del proceso, luego del vencimiento de la resolución que prorrogaba la intervención de la entidad, considerada la más grande del país con 11,5 millones de afiliados.

En ese contexto, Mejía se pronunció públicamente a través de su cuenta en X, dirigiéndose al nuevo interventor y reiterando el respaldo institucional. “Señor @JorgeIvanOspina, interventor designado para la Nueva EPS: como Director de la @UIAFColombia, pongo a disposición de su gestión todas las capacidades humanas, técnicas y de inteligencia financiera de esta entidad para desmantelar el entramado criminal que desfalca los recursos de la salud”, escribió.

En el mismo mensaje, enfatizó el alcance de la actuación de la entidad: “No habrá contemplaciones. Salvaguardar los recursos de la salud es salvar el sistema y, sobre todo, es salvar vidas”, concluyó, mencionando también al presidente Gustavo Petro.

Wilmer Mejía anunció públicamente que la entidad pondrá a disposición de Jorge Iván Ospina todas sus capacidades técnicas, humanas y de inteligencia financiera para apoyar la intervención de la Nueva EPS - crédito @wilmarmejia/X

Designación oficial y contexto de la intervención

La confirmación del nombramiento de Jorge Iván Ospina fue realizada por la Presidencia de la República mediante su cuenta oficial en redes sociales, en donde se informó que la decisión fue tomada por el presidente Gustavo Petro.

La intervención de la Nueva EPS inició en abril de 2024 y había sido prorrogada mediante resolución hasta el 3 de abril de 2026, fecha en la que venció dicho acto administrativo. Tras este plazo, se generó expectativa sobre quién asumiría la dirección del proceso.

Ospina, exalcalde de Cali en dos periodos, llega a este cargo luego de que en diciembre de 2025 se conociera que no asumiría como embajador de Colombia en Palestina, designación que había recibido previamente.

En una carta dirigida al presidente Petro, Ospina explicó las razones por las cuales no pudo tomar posesión del cargo diplomático. “Agradeceré eternamente el hecho de que me haya designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante esta Nación y pueblo”, expresó.

Asimismo, agregó: “la decisión arbitraria y de desconocimiento de los Acuerdos de Oslo y de negación de la posibilidad del Estado palestino por parte del Gobierno de Netanyahu ha hecho imposible mi llegada a Cisjordania y tomar posesión del cargo”. De acuerdo con la Cancillería, el exalcalde solicitó varias prórrogas para asumir el cargo; sin embargo, se cumplió el plazo de 90 días hábiles establecido para la posesión, lo que llevó a la expiración del nombramiento.

Reacciones y cuestionamientos al nombramiento

La organización Pacientes Colombia manifestó su rechazo al nombramiento, cuestionando la experiencia de Ospina como interventor - crédito @Pacientesco/x

El anuncio del nuevo interventor generó reacciones en distintos sectores. La organización Pacientes Colombia manifestó su rechazo a la designación a través de su cuenta en X, en un mensaje en el que expresó críticas al perfil del funcionario.

“Sin Palabras Faltan 118 terribles días para finalizar el gobierno @petrogustavo @JorgeIvanOspina médico, ex alcalde de Cali, ex de todo, politiquero, sin experiencia como INTERVENTOR para manejar la @NuevaEPS_ El presidente nombra interventor o notario que haga con la UPC lo que digan otros? Que VERGUENZA”, señaló la organización.

En respuesta, Ospina defendió su trayectoria y experiencia en el sector salud, también mediante redes sociales. “Tengo un postgrado en Gestión de Salud con énfasis en Gestión de EPS, he sido Director del Hospital Universitario del Valle por 5 años (Más grande de Colombia) y lo dejamos con superavit, Profesor universitario, Alcalde en 2 ocasiones, Senador y ponente de la Ley que paga al Médico Residente, si y diga lo que quiera pero vamos a sacar la entidad adelante (sic)”, afirmó.

Jorge Iván Ospina respondió a las críticas defendiendo su trayectoria en el sector salud, incluyendo su experiencia en gestión hospitalaria y cargos públicos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Posteriormente, Pacientes Colombia reiteró sus cuestionamientos, haciendo referencia al historial de la intervención de la entidad. “Dr, gracias por responder, nuestra desconfianza no es gratuita en 2 años y 8 días de intervención han pasado 5 interventores, 6 gerentes de contratación, 7 gerentes financieros, cada interventor llega con sus amigos, no pagan a la red, cientos de miles de PQRS sin resolver, Adriana Diaz, directora de PQRS las recibe y no pasa nada, miles de muertes evitables”, indicó.

En el mismo mensaje, la organización añadió: “Conocemos su trabajo en el hospital en Cali hace años, hasta ahora los interventores han sido un fracaso total, como sabemos si usted será diferente y cumplirá las funciones como interventor en favor de los pacientes y no un notario del ministro y del presidente”.