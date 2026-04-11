Capturado en Bogotá uno de “los más buscados por hurto” en Putumayo: así fue sorprendido por las autoridades

La Policía captura a presunto delincuente incluido en el cartel de los más buscados de Putumayo en Transmilenio - crédito MEBOG

Un operativo de rutina en el sistema de transporte masivo de la capital terminó con la captura de uno de los presuntos delincuentes más buscados por hurto en el departamento de Putumayo.

El hombre fue sorprendido por la Policía en flagrancia, luego de participar en el robo de un celular en una estación de Transmilenio.

Los hechos se registraron en la localidad de Teusaquillo, específicamente en la avenida Caracas con calle 37, donde uniformados adelantaban labores de patrullaje en el marco de la estrategia de seguridad denominada Seguridad, Dignidad y Democracia y fue en ese momento cuando la comunidad alertó a las autoridades sobre el hurto de un teléfono móvil dentro del sistema de transporte.

La rápida reacción de los policías permitió ubicar a dos hombres señalados de cometer el robo y ambos fueron interceptados y capturados en el lugar de los hechos, evitando su huida. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un caso más de hurto en el transporte público tomó un giro inesperado al momento de verificar sus antecedentes.

Las autoridades arrestan a hombre con orden de captura vigente por hurto durante operativo en la capital - crédito MEBOG

Durante el procedimiento de judicialización, los uniformados utilizaron un dispositivo PDA (Asistente Personal Digital) para consultar los antecedentes de los capturados y fue allí cuando se evidenció que uno de ellos tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto y, además, figuraba en el cartel de “los más buscados” en Putumayo.

El teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la estación de Policía de Teusaquillo, entregó detalles del operativo y del perfil del detenido.

“En el marco de la estrategia institucional Seguridad, Dignidad y Democracia, en las últimas horas la Policía Nacional en la localidad de Teusaquillo logró la captura de dos hombres señalados por hurto. Los hechos se registraron en la avenida Caracas, uniformados que realizaban labores de patrullaje atendieron el llamado de la comunidad, que alertaba sobre el hurto de un teléfono en una estación de Transmilenio. Durante el procedimiento de judicialización se verificaron los antecedentes de los capturados y se evidenció que uno de ellos presentaba una orden de captura vigente por el delito de hurto. Asimismo, sería un actor criminal reincidente y estaba incluido en el cartel de los más buscados en el departamento de Putumayo”, aseguró el comandante.

Según las autoridades, el historial delictivo del capturado se remonta a diciembre de 2024, cuando presuntamente participó en un millonario hurto a un establecimiento comercial en Mocoa. En ese hecho, habría sustraído dinero en efectivo, equipos tecnológicos y celulares, con un valor cercano a los ocho millones de pesos.

Medida de aseguramiento contra señalado de millonarios robos tras ser identificado en estación de Transmilenio - crédito MEBOG

Además, el hombre también estaría vinculado a otro caso de alto impacto económico, en el que habría robado cerca de 24 millones de pesos del interior de un vehículo utilizando la modalidad conocida como ‘rompevidrios’, una técnica frecuente en delitos urbanos.

Las autoridades señalaron que el capturado no solo era requerido por la justicia, también era considerado un actor recurrente en actividades delictivas, lo que incrementaba su peligrosidad y lo mantenía en la mira de las fuerzas de seguridad.

Tras su captura, ambos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que se les atribuyen. En el caso del individuo que figuraba en el cartel de los más buscados, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones.

La Policía Nacional reiteró que este tipo de resultados hacen parte de los esfuerzos para combatir el hurto en el transporte público y desarticular estructuras delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana. Asimismo, destacó la importancia de la denuncia oportuna por parte de la comunidad, que en este caso fue clave para la rápida reacción de los uniformados.

Un patrullaje rutinario en la avenida Caracas terminó con el arresto del ladrón estrella en el cartel de Putumayo - crédito MEBOG

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que continúen reportando cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, como parte del trabajo conjunto para mejorar la convivencia y la seguridad en la capital.