Quién es Douglas, el capo de La Terraza que está en la mira de las autoridades por la fiesta en la cárcel de Itagüí: “Es el peor líder del cimen organizado que está vivo hoy en Colombia”

Alias Douglas es señalado por alas autoridades de Antioquia de organizar la fiesta en la cárcel de Itagui - crédito archivo Colprensa

La figura de Jose Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas, identificado como el principal cabecilla de la organización criminal La Terraza y exlíder de la Oficina de Envigado, generó controversia en Colombia tras su implicación en recientes episodios dentro de una cárcel de Itaguí, Antioquia, el 8 de abril de 2026.

De acuerdo con Andrés Tobón, concejal de Medellín y ex secretario de Seguridad, el perfil de “Douglas” evidencia una disputa sobre la narrativa oficial y pone de relieve la capacidad de ciertos delincuentes para influir en la dinámica penitenciaria del país.

En diálogo con Blu Radio, Tobón describió a este hombre, como el representante más influyente del crimen organizado en el territorio colombiano. El concejal mencionó que es “el peor criminal del mundo del crimen organizado que existe, que está vivo hoy en Colombia”. Según Tobón, el liderazgo de Douglas surgió en la estructura de La Terraza, organización “vinculada con el narcotráfico desde Colombia hacia el exterior, hacia Estados Unidos, hacia Europa”.

Durante la entrevista, Tobón enfatizó que “Douglas” tiene una condena vigente desde 2009 por diversos delitos y enfrenta investigaciones adicionales recientes por desplazamiento forzado, homicidio y extorsión. Añadió que “actualmente sigue generando afectaciones a la gente de Medellín, a la gente del norte, a la gente incluso del centro del país”, atribuyéndole así una presencia activa pese a su confinamiento.

La figura de Jose Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas, identificado como el principal cabecilla de la organización criminal La Terraza - crédito Policía Nacional

Andrés Tobón, concejal de Medellín y ex secretario de Seguridad, calificó a “Douglas” como el máximo exponente activo del crimen organizado en Colombia, denunció la continuidad de su poder fuera de la cárcel y señaló la existencia de negociaciones políticas que, según él, favorecen a estructuras delictivas como La Terraza. Las medidas provisionales adoptadas, indicó, carecen de eficacia real frente al problema.

La influencia de Douglas y la disputa por su traslado

Tobón explicó en conversación con el medio de comunicación que la permanencia de este hombre en una cárcel de Itagüí respondió a una lucha de años de la organización para recuperar cercanía con la zona metropolitana de Medellín. Recordó que, durante su gestión como secretario de Seguridad en la alcaldía, impidió varios intentos de traslado y solicitudes de libertad condicional por razones de salud que Douglas había presentado “desde aproximadamente el 2016”.

El concejal enumeró el alcance de la estructura: “Las principales escuelas de sicarios de los noventa son escuelas de sicariato formadas por La Terraza, una terraza que lo formó a él y que hoy lo dirige”. Destacó que el grupo cuenta con “cerca de seiscientos privados de la libertad en diferentes cárceles del país, más los miles de jóvenes y personas que hacen parte de las estructuras que tienen regados por el país”.

El perfil de “Douglas” evidencia una disputa sobre la narrativa oficial y pone de relieve la capacidad de ciertos delincuentes para influir en la dinámica penitenciaria del país- crédito Colprensa/Presidencia

Tobón fue crítico con la respuesta del Gobierno nacional, que, en palabras de la senadora Isabel Cristina Zuleta, niega que sindicados como alias Douglas sean “capos” del crimen y minimiza la gravedad de los hechos.

El concejal afirmó: “Cuando dicen: ‘No son capos’, lo que están haciendo es demostrando la absoluta incoherencia y que lo único que tienen por delante es seguir adelante con esas negociaciones”. También cuestionó la validez de las medidas temporales aplicadas tras el escándalo: “El tema de la suspensión temporal, el tema de los dragoniantes, no es más que pañitos de agua tibia para que nos tranquilicemos un segundo, pero ellos van a seguir adelante”.

“Douglas” negó haber participado en la fiesta de la carcel de Itagüí

La suspensión de los diálogos entre el Gobierno nacional y las estructuras criminales del Valle de Aburrá ha generado nuevas declaraciones desde el interior de la cárcel La Paz, en Itagüí. El anuncio del Ejecutivo se produjo luego de conocerse que varios voceros participaron en una celebración privada, lo que desató polémica y cuestionamientos sobre los avances del proceso.

Gobierno Nacional anuncia que se suspende diálogos con las estructuras del Valle de Aburrá, mientras se de claridad de la parranda vallenata con Nelson Velásquez - crédito Delegación de Representantes del Gobierno Nacional

En respuesta a las acusaciones, José Leonardo Muñoz, envió una carta a la opinión pública, asegurando que no tuvo relación alguna con la fiesta bajo investigación. “Niego cualquier participación en los hechos conocidos por los medios de comunicación y solicito a esos mismos medios de comunicación retractarse de cualquier señalamiento en mi contra”, afirmó el líder, según el documento conocido por Infobae Colombia.

El texto de Muñoz va más allá de la simple negación. El hoy vocero de la Paz Urbana hizo especial énfasis en que el día de la supuesta celebración, él se encontraba acompañado por sus familiares dentro de la jornada de visitas de los miércoles. Además, aseguró: “No contraté, pagué, ni me reuní con el cantante Nelson Velásquez, quien ingresó a otro patio distinto al mío, que es el patio tres de máxima seguridad”.

A raíz de la controversia, la administración nacional decidió frenar temporalmente los acercamientos con las organizaciones delictivas, señalando que la participación de los voceros en eventos sociales dentro de la prisión contradice los principios del proceso de negociación. El hecho ha puesto en entredicho el futuro inmediato de los diálogos y ha reavivado el debate público sobre los límites y condiciones de la llamada ‘Paz Total’.

El exlíder de la Oficina de Envigado rechazó lo registrado en la cárcel La Paz - crédito Suministrada a Infobae

Douglas, identificado como exlíder de la Oficina de Envigado, también aprovechó la carta para rechazar cualquier implicación con consumo de alcohol, argumentando que su salud se lo impide.

Frente a la polémica generada por la celebración denunciada por la concejala Claudia Carrasquilla, expresó: “Rechazo tajantemente cualquier violación de las normas del establecimiento carcelario y, en caso de existir algún ilícito, insto a las autoridades a que tomen las medidas necesarias con los responsables, si hubiere lugar a ello, y reitero mi compromiso con la paz y mi resocialización, como ciudadano que acata la ley”.

El cruce de versiones ha puesto a los voceros de las organizaciones criminales en el centro del debate. El Gobierno, tras la denuncia, confirmó la suspensión y reiteró que no tolerará actos que contradigan el espíritu de los acuerdos.

De manera directa, Douglas pidió a la concejala Carrasquilla que haga públicos los nombres de quienes, según ella, participaron en la fiesta y recordó que la cabildante afirmó que se gastaron más de $500 millones en el evento. El líder carcelario insistió en que su nombre no debe ser incluido entre los señalados, exigiendo claridad en las acusaciones y transparencia en la información que circula en redes sociales y medios.