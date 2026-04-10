Colombia

Paloma Valencia abrió las puertas de su campaña a Fajardo y a López si no ganan en primera vuelta: “Están superinvitados”

La candidata presidencial aseguró que su candidatura no excluye a nadie y que, incluso, los “petristas” pueden sumarse a ella

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Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Claudia López se mantienen en la carrera por la Presidencia de la República de 2026 - crédito Colprensa - EFE
Paloma Valencia aseguró que ha hablado con Sergio Fajardo y que se ha encontrado en algunos debates con Claudia López - crédito Colprensa - EFE

Mientras algunos candidatos presidenciales se cierran a la posibilidad de contar con alianzas provenientes de ciertos sectores políticos, la aspirante Paloma Valencia, del Centro Democrático, asegura que su campaña está abierta a quienes deseen sumarse a su proyecto político.

En conversación con Caracol Radio, explicó que tiene en el radar a la candidata Claudia López, que afirma representar al centro en la política, y al contendiente Sergio Fajardo, que también asume una posición de centro.

Al doctor Fajardo, cuando gané la consulta, lo llamé a saludarlo, pues como lo he llamado cada vez que he ido avanzando. Y con Claudia me he encontrado en varios debates de candidatos y precandidatos”, explicó la congresista del Centro Democrático en la entrevista con el medio citado.

Paloma Valencia aseguró que hay riesgos si Iván Cepeda gana las elecciones presidenciales - crédito Europa Press
Paloma Valencia aseguró que hay riesgos si Iván Cepeda gana las elecciones presidenciales - crédito Europa Press

Desde su perspectiva, sería un riesgo que el candidato Iván Cepeda Castro, de la izquierda, ganara las elecciones presidenciales y, a su juicio, los ciudadanos deberían adoptar esa misma postura –aunque el aspirante Cepeda tiene un amplio apoyo de la población, según varias encuestas de intención de voto–.

Hoy los colombianos tenemos que entender que la candidatura de Cepeda nos acerca a un gran precipicio; las concesiones a los violentos que él pretende instalar son muy peligrosas para el país”, aseveró.

Por eso, teniendo en cuenta su objetivo de impedir que el contrincante de la izquierda gane en las urnas, indicó que no escatimará en respaldos. De ahí que extendiera la invitación a Fajardo y a López a que se unan a su candidatura, en caso de que no salgan victoriosos en la primera vuelta de las elecciones, que se realizará el 31 de mayo de 2026.

La candidata Paloma Valencia aseguró que su campaña llama a participar a quienes deseen sumarse a su proyecto político, incluidos los "petristas" - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia aseguró que su campaña llama a participar a quienes deseen sumarse a su proyecto político, incluidos los "petristas" - crédito @PalomaValenciaL/X

Si ellos no llegan a ganar en la primera vuelta, están superinvitados a venir a sumar aquí”, afirmó.

Incluso, no descartó la idea de contar con el apoyo de personas afines al presidente Gustavo Petro, a cuyo Gobierno se opuso desde el comienzo y que ahora se ve representado en el candidato Iván Cepeda.

Esta es una campaña que quiere que todos los colombianos, de todos los partidos, de todas las filiaciones, incluyendo los petristas, como lo he dicho muchas veces, se sientan bienvenidos, porque yo creo que Colombia lo que necesita es superar tantas heridas, no pensar más en el pasado, sino en el futuro”, detalló la senadora de derecha”, indicó.

En diálogo con la emisora, aclaró que para la primera vuelta presidencial no tiene contemplada una alianza estratégica con el candidato Abelardo de la Espriella, con el que comparte ciertas posiciones políticas orientadas a la derecha. Según explicó, hay motivos legales de por medio.

Para Armando Benedetti, Abelardo de la Espriella caería en una hipotética segunda vuelta presidencial si la llega a disputar con Paloma Valencia - crédito Lina Gasca/Colprensa
La candidata Paloma Valencia respondió a las críticas de Abelardo de la Espriella por sus alianzas, asegurando que no ha comprometido ningún cargo - crédito Lina Gasca/Colprensa

No creo que haya alianza para la primera vuelta. Yo tengo una restricción legal por mi participación en la Gran Consulta por Colombia y pienso que Abelardo tiene una campaña muy organizada como para querer adherirse a la mía”, precisó.

De la Espriella aseguró en entrevista con la revista Semana que, aunque ve en Paloma Valencia una política destacable, es renuente a sumarse a su campaña en primera vuelta debido a los respaldos que acapara.

Desde su perspectiva, resulta problemático que esté rodeada de políticos y colectividades tradicionales, a los que califica como “los de siempre”. Cree que esas personas son responsables de la situación actual que enfrenta el país.

Abelardo de la Espriella pone en duda una alianza con Paloma Valencia en primera vuelta por las alianzas que acumula - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella pone en duda una alianza con Paloma Valencia en primera vuelta por las alianzas que acumula - crédito Colprensa

La congresista y aspirante reaccionó a esas declaraciones indicando que su candidatura no excluye a nadie. Aclaró, además, que no ha hecho transacciones de ningún tipo con las personas que la apoyan.

Yo no he comprometido un solo ministerio, un solo cargo, y la gente me conoce por mi transparencia y mis manos limpias. Aquí recibimos a todos los colombianos, con partido o sin partido, que quieran venir a sumar, porque Colombia merece más y vamos a construir una Colombia más grande”, dijo Valencia a los medios.

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