Manelyk González fue anunciada como “host digital” de los Premios India Catalina 2026

La "chica reality" mexicana Manelyk González completa el equipo de presentadoras de los Premios India Catalina 2026 - crédito cortesía Premios India Catalina

La ciudad de Cartagena se prepara para recibir el próximo 18 de abril una nueva edición de los Premios India Catalina, que poco a poco va revelando sus novedades.

Tras anunciar la lista completa de nominados y la realización de homenajes a Consuelo Luzardo y Natalia Reyes por sus trayectorias, la organización dio a conocer la suma a su equipo de presentadoras a Manelyk González, celebridad mexicana de redes sociales y recordada por su reciente paso por La casa de los famosos Colombia, así como por su etapa como participante de Acapulco Shore.

Manelyk, de acuerdo con lo revelado por los organizadores, asumirá el papel de host digital oficial y figura iberoamericana invitada, siendo la única representante de su país en el evento, con la responsabilidad de liderar la interacción digital y ampliar el alcance de la premiación.

La inclusión de Manelyk respondería a una estrategia que busca transformar la manera en que se experimenta y se transmite el evento, apostando por una cobertura en tiempo real, coordinada con plataformas digitales y redes sociales. De ahí que su labor consistirá en trasladar a la audiencia lo que ocurre tanto en la gala como en los camerinos, mediante contenido en vivo y acceso exclusivo a los protagonistas de la noche.

“La relevancia ya no se construye solo en pantalla, sino en tiempo real y a través de múltiples plataformas”, detalló el equipo organizador para ilustrar esta nueva dinámica.

La mexicana hará las veces de "host digital", completando el equipo de presentadoras, junto a Flavia Dos Santos y María José Barraza - crédito cortesía Premios India Catalina

Manelyk completa así el equipo de presentadoras que semanas atrás se conoció que liderarían María José Barraza y Flavia Dos Santos.

Cabe recordar que entre las nominaciones destacan La Vorágine (Quinto Color/Telecafé), Estado de Fuga 1986 (AG Studios/Netflix) y Delirio (Tis Studios/Netflix) como las más nominadas y las que lideran varias de las categorías más relevantes. La Vorágine compite en 23 categorías, siendo la que obtuvo más candidaturas para esta edición, seguida de Estado de Fuga 1986 con 12. Delirio cierra el podio con 11 menciones.

Se anticipa una competencia reñida en las principales categorías de actuación y producción audiovisual. Por ejemplo, en la categoría de Mejor Actriz Protagónica se medirán Carmen Villalobos por su trabajo en La Huésped, Carolina Gómez por Estado de Fuga 1986, Francisca Estévez por La Primera Vez temporada 3, Verónica Orozco por Simplemente Alicia, y Viviana Serna por La Vorágine.

El FICCI 65 confirmó detalles de su inauguración en Cartagena: se proyectará una premier latinoamericana

Los Premios India Catalina, como es habitual, forman parte de la lista de eventos a realizarse como parte del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que dará inicio a su edición número 65 el próximo martes 14 de abril con una función inaugural abierta a la ciudadanía en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones.

La cita, programada para las 07:00 p. m., ofrecerá acceso libre hasta completar el aforo y marca el comienzo de una semana dedicada al cine en los principales escenarios de la Heroica.

La directora Margarita Díaz anunció que la apertura de esta edición incluirá la premiere en América Latina de 'Feito Pipa', dirigida por Allan Deberton - crédito cortesía Premios India Catalina

La directora general del Ficci, Margarita Díaz, confirmó que la inauguración incluirá la premiere para América Latina de Feito Pipa, dirigida por Allan Deberton y producida en Brasil, país invitado para este año.

La historia, centrada en la relación entre un niño y su abuela en el noreste brasileño, fue reconocida en la Berlinale con el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado en la sección Generation Kplus. La película también estará incluida en la sección Cine en los Barrios, un programa que lleva proyecciones a comunidades locales y del departamento, fortaleciendo el vínculo entre el festival y sus públicos.

El propio director Allan Deberton estará presente en la función inaugural y destacó el valor de este reconocimiento en el recorrido internacional de Feito Pipa. Se espera que unas 1.500 personas asistan al acto inaugural, entre público general, invitados y medios acreditados.