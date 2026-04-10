Colombia

Gustavo Petro “regañó” a la ministra de Transporte por falta de respaldo a su proyecto del tren interoceánico: “No me acompañó”

El jefe de Estado indicó en un acto público en Quibdó su preocupación ante la ausencia de apoyo institucional para el proyecto ferroviario destinado a enlazar los océanos Pacífico y Atlántico a través del Chocó

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El presidente Gustavo Petro insiste en la construcción del tren interoceánico para unir el Pacífico y el Atlántico, señalando la falta de apoyo del Ministerio de Transporte - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
El presidente Gustavo Petro insiste en la construcción del tren interoceánico para unir el Pacífico y el Atlántico, señalando la falta de apoyo del Ministerio de Transporte - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro reiteró en Quibdó la urgencia de avanzar en el ambicioso proyecto de tren interoceánico para conectar el mar Pacífico y el Atlántico a través del departamento del Chocó, alertando públicamente sobre la falta de respaldo del Ministerio de Transporte en esta iniciativa, que en su primera fase requeriría cerca de $60 billones para concretar el tramo ferroviario.

La propuesta, que busca dar a Colombia una alternativa al Canal de Panamá para el traslado de carga entre océanos, ha generado debate tanto por su alcance estratégico como por los desafíos logísticos y financieros que implica.

En un acto público celebrado en Quibdó, en el departamento del Chocó, el jefe de Estado expresó su frustración ante el tímido avance del plan.

El mandatario criticó directamente a María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, por no acompañar la gestión: “Imagínense solo eso, porque mi Ministerio de Transporte no me acompañó, el que se pueda construir un ferrocarril corto de 120 kilómetros, entre Bahía Cupica y Riosucio, llegando a un puerto en el Urabá chocoano”, señaló Petro durante su intervención.

El Congreso citó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y altos funcionarios para responder por retrasos en proyectos viales de Risaralda - crédito Colprensa
El mandatario criticó directamente a María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, por no acompañar la gestión - crédito Colprensa

En el mismo evento, el presidente enfatizó la magnitud de la idea: “Podríamos hacer lo mismo que se hizo en Panamá, unir los dos océanos con un ferrocarril, unirlos con un canal con fibra óptica”.

A comienzos de este año, Valora Analitik reveló que la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, concluyó los primeros estudios de prefactibilidad del tren propuesto por Petro.

El diseño original contempla un ferrocarril de 270 kilómetros y la construcción de dos grandes puertos, uno en la costa del Pacífico y otro en la del Atlántico, para transformar el corredor logístico del país.

La respuesta de la Upit, citada por el mismo medio, especificó que el megaproyecto se encuentra en su fase inicial de diseño y requerirá una “inversión estimada de $54,6 billones” para cubrir la infraestructura, incluidas intervenciones en el Tapón del Darién y, potencialmente, en áreas cercanas al Parque Nacional Natural Los Katíos. Además de conectar físicamente las dos costas, el proyecto prevé la instalación de ductos de fibra óptica en paralelo al trazado ferroviario.

El futuro del tren interoceánico no está asegurado. Será responsabilidad del próximo presidente decidir si se completan los estudios técnicos definitivos, si se autoriza la financiación estatal para la obra o si el plan se descarta por completo. Esta etapa es especialmente crítica no solo por la magnitud económica, sino por las implicaciones ambientales y sociales de impactar regiones de alta biodiversidad.

La puesta en marcha del tren interoceánico en el Chocó, con una extensión propuesta de 120 a 270 kilómetros y una inversión calculada en alrededor de $60 billones, representa una de las apuestas más ambiciosas de la administración

Petro para transformar la infraestructura de transporte en Colombia y reposicionar al país en el comercio internacional, en la medida en que pueda sortear los obstáculos técnicos, políticos y presupuestarios identificados durante su fase de estudios.

El Gobierno prevé concluir estudios del tren interoceánico en 2026

Imagen de referencia. Los estudios técnicos del tren interoceánico de Gustavo Petro en Colombia estarán listos en el primer semestre de 2026, según la Upit - crédito Ministerio de Transporte/Colprensa
Imagen de referencia. Los estudios técnicos del tren interoceánico de Gustavo Petro en Colombia estarán listos en el primer semestre de 2026, según la Upit - crédito Ministerio de Transporte/Colprensa

Los primeros estudios técnicos que definirán la viabilidad del tren interoceánico propuesto por el presidente Gustavo Petro en Colombia estarían concluidos en el primer semestre de 2026, según informó en primicia el medio Valora Analitik tras consultar a la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit).

Sin embargo, la magnitud financiera del megaproyecto y el cambio político inminente en el país hacen que su realización definitiva dependa no solo del avance técnico, sino del aval del próximo gobierno y de la obtención de casi $60 billones para su ejecución.

La iniciativa, concebida como una alternativa al Canal de Panamá para el traslado de carga entre los océanos Pacífico y Atlántico, contempla la construcción de un ferrocarril de 270 km entre las dos costas colombianas, con la edificación de un puerto en Juradó, sobre el Pacífico, y otro en Titumate, en el Atlántico, ambos ubicados en el departamento de Chocó.

Según la estimación de la Upit, la inversión total ascendería a $54,6 billones, una cifra superior al 50% de los fondos asignados al programa nacional de vías de cuarta generación (4G).

Imagen de referencia. El megaproyecto del tren interoceánico requiere una inversión estimada de $54,6 billones, lo que supera la mitad del presupuesto de las vías 4G - crédito Ministerio de Transporte/Colprensa
Imagen de referencia. El megaproyecto del tren interoceánico requiere una inversión estimada de $54,6 billones, lo que supera la mitad del presupuesto de las vías 4G - crédito Ministerio de Transporte/Colprensa

La directora de la Upit, Martha Coronado, reconoció a comienzos de 2026 que el trabajo no solo se ha extendido por la envergadura de la obra, sino porque incluyó componentes ambientales, de demanda y mercado, y de evaluación financiera que resultaron ser más complejos de lo originalmente proyectado. La elaboración de los estudios —previstos inicialmente para finales de 2024— se retrasó por la necesidad de fortalecer estos aspectos.

En respuesta al medio citado, Juan Camilo Sanabria, subdirector (e) de estudios y modelación de la Upit, detalló que actualmente se encuentran en la fase de ingeniería conceptual, la cual utiliza información secundaria y la verificación de puntos de control durante las visitas de campo.

El equipo ha analizado tres rutas alternativas, cuyas características técnicas, ambientales y logísticas serán condensadas en los “volúmenes técnicos” que formarán la base de los estudios de prefactibilidad.

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