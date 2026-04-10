Colombia

Exciclista Lucho Herrera se declarará inocente en indagatoria por desaparición de cuatro personas: “Es a favor de él”

El abogado Iván Cancino aseguró que ni el exdeportista ni su hermano Rafael Herrera están involucrados en los hechos que se registraron en Fusagasugá en 2002

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Lucho Herrera habría ofrecido dinero a paramilitares para que asesinaran a cuatro de sus vecinos - crédito Colprensa
Lucho Herrera es investigado por el delito de desaparición forzada - crédito Colprensa

El abogado Iván Cancino se pronunció ante los medios de comunicación sobre la indagatoria que se adelanta contra el exciclista colombiano Luis Alberto “Lucho” Herrera y contra su hermano Rafael Herrera Herrera. Ambos son considerados presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), ocurrida el 23 de octubre de 2002.

La indagatoria es el primer medio de prueba y derecho de defensa de una persona que ha sido vinculada formalmente a un proceso, donde viene la etapa probatoria. Al final de la misma se decidirá si le precluyen la investigación o si le formulan una resolución de acusación”, explicó la defensa del exciclista.

En resumen, esta etapa podría equipararse en otros procesos a una imputación de cargos “del nuevo sistema”.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación indican que los hermanos Herrera estuvieron involucrados en la desaparición de cuatro personas; los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados años después de su desaparición - crédito Luisa González/Reuters
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación indican que los hermanos Herrera estuvieron involucrados en la desaparición de cuatro personas; los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados años después de su desaparición - crédito Luisa González/Reuters

En ese sentido, el abogado explicó que Luis Alberto Herrera se declarará inocente del delito de desaparición forzada. Afirmó que ni él ni su hermano serían responsables de los hechos que la Fiscalía General de la Nación les endilga.

“Con el doctor Marlon (Díaz) hemos tomado la defensa de Luis Alberto Herrera y creo que esta indagatoria es a favor de él y a favor de las víctimas, porque aquí realmente lo que interesa es que se aclare rápidamente que ni Rafael ni Luis Alberto tuvieron nada que ver con estos hechos”, precisó.

Las desapariciones que pesan sobre los hermanos Herrera

En enero de 2026, la Fiscalía abrió una investigación formal contra Lucho Herrera y su hermano Rafael Herrera por su presunta responsabilidad en la desaparición de cuatro personas. Según indicó el ente acusador en un comunicado, a partir de evidencias recolectadas se determinó que, presuntamente, los hoy investigados habrían solicitado apoyo a los paramilitares para llevar a cabo los crímenes.

Las autoridades locales indicaron que los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la banda '20 de julio' se deben a conflictos por rentas criminales. Policía y Ejército despliegan operativos - crédito Colprensa
Los hermanos Herrera habrían contactado a un grupo paramilitar para gestionar la desaparición de las cuatro personas - crédito Colprensa

Al parecer, contactaron a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare, un grupo paramilitar que operaba en la región de Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se encargaran de desaparecer a un grupo de lugareños que vivían en áreas cercanas a sus propiedades.

Hasta 2008 fueron encontrados los cuerpos de dos de las víctimas en un predio de Silvania (Cundinamarca); la entrega digna de los restos a sus familias se efectuó hasta diciembre de 2025, según registros del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas desaparecidas (Grube). Esto se logró tras la realización de análisis biológicos que confirmaron la identidad de las víctimas. Mientras tanto, la búsqueda de las otras dos personas continúa activa.

La audiencia de indagatoria, orientada a la vinculación formal de los hermanos Herrera al proceso penal por desaparición forzada, fue agendada inicialmente para el 6 de febrero de 2026, pero se aplazó para el 10 de febrero. En el curso de la investigación también se determinó que Rafael Herrera será procesado por acceso carnal violento, tras documentarse el abuso sexual de una menor de edad, según detalló la Fiscalía.

La defensa de Meza evalúa incluir veeduría internacional para garantizar avances en el caso judicial - crédito Colprensa
El abogado Iván Cancino aseguró que los señalamientos contra los hermanos Herrera tienen como fin desviar la investigación - crédito Colprensa

El abogado Iván Cancino aseguró ante los medios de comunicación que el equipo jurídico dedicado a la defensa del exciclista ha recopilado material probatorio importante para demostrar su inocencia. Mencionó testimonios de personas que son contradictorios y documentos de la época en los que se demuestran que los hermanos Herrera y su familia fueron víctimas del paramilitarismo y de la guerrilla.

Fueron víctimas de la violencia, no solo de la guerrilla, donde estuvo secuestrado, sino también extorsionado por los paramilitares, y eso es una constante que se ha repetido acá. Y la vinculación que se le hace a Luis Alberto Herrera es eso, no ceder a una extorsión, que obviamente genera mucha zozobra también en su familia”, precisó.

A su juicio, los señalamientos contra los hermanos Herrera responden a un intento por “desviar la investigación” e impedir que las familias de las víctimas y la justicia descubran quiénes son los verdaderos responsables de los secuestros.

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