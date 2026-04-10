Colombia

El exministro Andrés Felipe Arias le lanzó pullas a Gustavo Petro por su maestría y la polémica sobre la tesis no presentada: “Nunca la terminó”

El cruce en X escaló con señalamientos sobre el desempeño del Gobierno y cifras económicas, mientras el presidente respondió defendiendo su gestión y retando a su contradictor a mostrar sus propios resultados

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Andrés Felipe Arias reveló la verdadera razón de la revaluación del peso colombiano en el Gobierno Petro - crédito X/Presidencia
Andrés Felipe Arias le dijo a Gustavo Petro que no tenía sentido publicar las notas de una maestría que no terminó y cuestionó su formación académica - crédito X/Presidencia

El exministro Andrés Felipe Arias y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un fuerte cruce en X que puso en debate su formación académica y la gestión económica del Gobierno.

El exministro abordó la controversia sobre la formación de Petro, recordándole públicamente que, según registros oficiales y verificaciones de medios y plataformas académicas, el mandatario no concluyó sus estudios de maestría.

“Presidente, ¿para qué publicar las notas de una maestría que usted nunca terminó? La Javeriana certificó que usted no presentó la tesis. Colcheck lo verificó. La Silla Vacía lo confirmó. El certificado dice: ‘No Graduado’”, escribió Arias, apuntalando su argumento con referencias a fuentes documentales.

Publicación de Andrés Felipe Arias en la que cuestiona a Gustavo Petro por su maestría, citando verificaciones académicas que señalan que no obtuvo el título - crédito Andrés Felipe Arias/X
Publicación de Andrés Felipe Arias en la que cuestiona a Gustavo Petro por su maestría, citando verificaciones académicas que señalan que no obtuvo el título - crédito Andrés Felipe Arias/X

El exministro fue más allá y criticó los cimientos de la formación económica de Petro en el pregrado, señalando sus bajas calificaciones en materias clave: 2.8 en Política Monetaria y 2.2 en Economía Agraria.

Según Arias, “una maestría sobre esos cimientos, así la hubiera terminado, iba a producir exactamente un gobierno como el suyo”. En su análisis, las notas del presidente anticipaban las políticas económicas actuales.

El intercambio se encendió luego de que Petro, en respuesta, sugiriera que Arias publicara sus propias calificaciones de maestría y defendiera su trayectoria resaltando que durante su gobierno no se han desviado recursos públicos para beneficiar a grandes terratenientes.

Notas académicas de Gustavo Petro que fueron difundidas en medio de la controversia y utilizadas como argumento en el cruce con Andrés Felipe Arias - crédtio Andrés Felipe Arias/X
Notas académicas de Gustavo Petro que fueron difundidas en medio de la controversia y utilizadas como argumento en el cruce con Andrés Felipe Arias - crédtio Andrés Felipe Arias/X

Sin embargo, Arias no tardó en replicar, manteniendo el foco en el terreno académico y en la gestión económica.

En el hilo, Arias evitó referencias personales y familiares, enfatizando: “Yo no me voy a meter ni con su familia ni con sus más cercanos colaboradores, porque yo sí creo en la presunción de inocencia como derecho humano y precepto constitucional”. El exministro centró sus críticas en el manejo de la economía: “Ahí sí hablemos con cifras”.

La gestión económica bajo la lupa

El exministro recurrió a datos recientes y comparaciones históricas para cuestionar la conducción económica del gobierno de Petro.

Destacó la degradación de la calificación crediticia de Colombia por parte de S&P Global Ratings a BB-, señalando que ni la recesión de 2008 y la pandemia habían llevado al país a una situación tan crítica.

Según Arias, “su gobierno logró lo que ninguna crisis externa pudo. ¿Así se cuidan los recursos públicos?”.

Gustavo Petro respondió a Andrés Felipe Arias en X y defendió su gestión, retándolo a publicar sus notas mientras negó favorecer a grandes terratenientes con recursos públicos - crédito Gustavo Petro/X
Gustavo Petro respondió a Andrés Felipe Arias en X y defendió su gestión, retándolo a publicar sus notas mientras negó favorecer a grandes terratenientes con recursos públicos - crédito Gustavo Petro/X

En materia de crecimiento, Arias expuso cifras que evidencian una desaceleración: 0,6% en 2023, 1,7% en 2024 y 2,6% en 2025, por debajo del promedio histórico de crecimiento superior al 4%.

Añadió que la inversión extranjera directa cayó 21% en el primer bimestre de 2026. Otro dato relevante fue la emigración de grandes capitales: 150 millonarios y aproximadamente USD 1.000 millones salieron de Colombia en 2025, según cifras de Henley Partners.

Arias también criticó la situación de Ecopetrol, la principal empresa estatal, que pasó de generar 33,4 billones de pesos en utilidades en 2022 a solo 4,4 billones aprobados para 2026.

El exministro calificó este desplome como una destrucción de patrimonio público. Asimismo, cuestionó la adjudicación de TES por 23 billones a PIMCO a tasas superiores al 13%, en contraste con las tasas de financiamiento de Chile y Perú, que oscilan entre el 5% y el 7%.

Publicación de Andrés Felipe Arias en la que cuestiona la situación económica del país y critica las cifras de crecimiento, inversión y manejo fiscal del gobierno de Gustavo Petro - crédito Andrés Felipe Arias/X
Publicación de Andrés Felipe Arias en la que cuestiona la situación económica del país y critica las cifras de crecimiento, inversión y manejo fiscal del gobierno de Gustavo Petro - crédito Andrés Felipe Arias/X

Agricultura, vivienda y subsidios: otros frentes de disputa

En el ámbito social, Arias criticó la gestión del programa Mi Casa Ya, que pasó de otorgar 67.000 subsidios anuales a cero en 2026, lo que coincidió con un aumento de los desistimientos de vivienda social y un cambio inédito: por primera vez, hay más hogares colombianos en arriendo que en vivienda propia, según el exministro.

Sobre el sector agropecuario, Arias defendió su gestión como exministro, afirmando que su política benefició a 382.000 familias, de las cuales el 99% eran pequeños y medianos productores, y que los créditos a este segmento crecieron 489%.

En contraste, acusó a Petro de no cumplir las metas de la reforma agraria: “Usted prometió 3 millones de hectáreas. Ha entregado 300.000 — el 10%. Y el 91% sin registro legal”.

Además, Arias evocó debates históricos en el Congreso sobre la apreciación del peso y la influencia de factores ilegales en la economía actual, como el narcotráfico y la minería ilegal, que, según él, distorsionan la tasa de cambio y ponen en riesgo sectores exportadores y de empleo intensivo, como la floricultura y las confecciones.

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