El Banco Mundial le dio malas noticias a Colombia: anunció fenómeno que afectará fuertemente el bolsillo de todos los habitantes

El Banco Mundial proyecta que Colombia enfrentará una inflación sostenida superior a la meta del banco central en los próximos años - crédito Johannes P. Christo/Reuters

La proyección más reciente del Banco Mundial pone a Colombia como una de las principales economías de América Latina bajo presión inflacionaria, con perspectivas de una inflación sostenida por encima de la meta del banco central para los próximos años.

El escenario se complica ante un crecimiento regional estancado y la persistencia de tensiones internacionales, factores que alteran tanto el avance económico nacional como el manejo de las políticas fiscales, según el informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe Abril 2026.

Colombia, de acuerdo con el Banco Mundial, registrará un crecimiento económico estimado de 2,2% en 2026, por debajo de Argentina y Costa Rica, que alcanzarían 3,6%, así como de Perú (2,7%) y Chile (2,4%). El pronóstico para México se limita a 1,3%, mientras que la economía de Bolivia enfrentará una contracción de -3,2%. Estas cifras evidencian que el Producto Interno Bruto per cápita regional apenas progresará, indicó el organismo.

El crecimiento económico de Colombia en 2026 será del 2,2%, superando a México pero quedando por debajo de Argentina, Costa Rica, Perú y Chile - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Midjourney

El reporte atribuye parte del estancamiento regional a la decisión del Banco de la República de Colombia de endurecer su política monetaria, contrastando con la “relajación cautelosa” adoptada por otros bancos centrales latinoamericanos.

El informe advierte que, en disonancia con la mayoría de sus pares regionales, “la inflación en Colombia se mantendrá por encima de la meta del banco central durante el horizonte de proyección”, reflejando un camino más complejo hacia la normalización de precios, de acuerdo con el diagnóstico.

El economista jefe del Grupo Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Maloney, explicó que la disminución de la inflación será “más lenta de lo previsto”. Este retraso se atribuye, en parte, a las presiones generadas por el conflicto en Medio Oriente, que afectan tanto a las tasas de interés internacionales como a las condiciones locales de financiamiento y a la estabilidad fiscal de los países, señaló Maloney.

El endurecimiento de la política monetaria del Banco de la República de Colombia contrasta con la postura más flexible de otros bancos centrales en América Latina - crédito Banco de la República/VisualesIa

“Esto deja nuevamente América Latina y el Caribe como una de las regiones del mundo con crecimiento más lento, con un PIB per cápita apenas creciendo”, indicó el Banco Mundial.

Los efectos de la incertidumbre internacional y las tensiones geopolíticas también elevan los costos y afectan la inversión privada en Colombia, según el Banco Mundial. El organismo plantea que estos factores constituyen un desafío adicional para un país que enfrenta, además, un entorno fiscal restrictivo.

El informe sostiene que América Latina y el Caribe sólo podrán revertir el escenario de bajo dinamismo económico si desarrollan políticas industriales enfocadas en fortalecer capacidades y en promover la toma de riesgos dentro del sector financiero.

“La principal excepción es Colombia, donde se prevé que la inflación se mantendrá persistentemente por encima de la meta del banco central durante el horizonte de proyección”, se advierte en el estudio.

No se trata de seleccionar sectores ganadores, sino de mejorar la gestión, aprovechar la apertura comercial y robustecer la capacidad estatal para identificar y corregir fallas de mercado.

En este sentido, el documento resalta como avances en Colombia la integración comercial y la necesidad de profundizar las habilidades directivas empresariales. Según William Maloney, las mejores prácticas de gestión han probado en Colombia —al igual que en economías avanzadas— un efecto directo sobre la sofisticación de las exportaciones y el acceso a mercados más competitivos. Esta mejora en la gestión empresarial también impulsa la innovación, de acuerdo con el reporte.

La inflación en Colombia disminuirá más lentamente debido al impacto del conflicto en Medio Oriente y la volatilidad de tasas de interés internacionales - crédito Colprensa

La región mantiene un desafío central: revertir tendencias de bajo crecimiento y enfrentar dificultades inflacionarias en paralelo a otras áreas del mundo que logran mayor dinamismo, de acuerdo con el informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe Abril 2026.

El Banco Mundial subraya que la clave para una transición exitosa radica en invertir en educación, ampliar el acceso al financiamiento y consolidar instituciones sólidas.

El éxito de cualquier estrategia de política industrial en América Latina dependerá de sentar estas bases y de implementar una visión a largo plazo, con políticas cautelosas para encarar la volatilidad global y los desafíos internos que plantea tanto la inflación como el bajo crecimiento económico, señala el informe.