Dos personas muertas por accidente de tránsito en el centro de Bogotá: la imprudencia de uno de los conductores habría sido la causa del choque

cierre vial desde la carrera 50 con Av. Esperanza hasta la carrera 50 con calle 24 por un accidente de tránsito que dejó dos personas muertas - crédito @EltrinoCo/X

El choque ocurrido en la carrera 50 con avenida Esperanza, en el occidente de Bogotá, provocó la muerte de dos personas y ocasionó un notable colapso en la movilidad de la zona. Los hechos se registraron cerca de la embajada de Estados Unidos, cuando apenas comenzaba la jornada.

De acuerdo con la información suministrada por El Tiempo, la colisión involucró a un motociclista de 28 años, que se desempeñaba como escolta para la Dirección de Protección de la Fiscalía General de la Nación, y a un ciclista de 58 años que conducía una bicicleta azul de marca Jackal.

Según el reporte de la Policía de Tránsito, el motociclista circulaba en sentido norte-sur por la carrera 50 cuando impactó contra el ciclista, que, aparentemente, intentaba atravesar la vía en ese momento.

El conductor de la motocicleta, identificado por las autoridades y cuyo vehículo tenía placas UHL04H, murió en el sitio a causa de la gravedad de sus lesiones. Por su parte, el ciclista fue atendido por servicios de emergencia y trasladado a la Clínica Colombia, donde el personal médico confirmó su fallecimiento poco después.

Imágenes sensibles de una cámara de seguridad que registraron un grave accidente de tránsito en una avenida de Bogotá, el cual, según informes, dejó dos personas sin vida - crédito Camaras de seguridad

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron la bicicleta azul considerablemente dañada, situada en medio de la calzada, mientras que la motocicleta permanecía tendida a varios metros del punto de impacto. Las primeras versiones recopiladas por la Policía de Tránsito indican que el vehículo motorizado recorrió una distancia significativa después del choque.

El accidente, que se produjo alrededor de las 6:00 a. m., obligó a la Secretaría de Movilidad a cerrar preventivamente los tres carriles principales de la carrera 50 en sentido norte-sur. Las autoridades recomendaron a los conductores optar por rutas alternas como la avenida El Dorado, la avenida NQS y la avenida Mutis, para descongestionar el tráfico en una de las zonas más transitadas del occidente de la ciudad.

Como resultado del siniestro, la movilidad en la zona se vio gravemente afectada durante varias horas. El cierre de los carriles principales generó largas filas de vehículos y retrasos para quienes intentaban llegar a sus destinos en la mañana del viernes.

La Policía de Tránsito, en su informe preliminar, detalló que el accidente se produjo cuando el ciclista ingresó a la calzada, momento en el que fue embestido por la motocicleta. El reporte oficial no precisó aún si alguno de los involucrados excedía los límites de velocidad o si hubo algún otro factor determinante en la colisión, por lo que continúan las investigaciones.

Imágenes del cierre preventivo realizado por las autoridades en la intersección de la Carrera 50 con Avenida La Esperanza, tras un lamentable accidente de tránsito que cobró la vida de dos personas. La policía gestiona el desvío vehicular en la zona - crédito @minuto60com/

Un muerto y tres heridos en choque múltiple en la vía Sibaté -Bogotá

El bloqueo total del principal acceso vehicular de Sibaté, departamento de Cundinamarca, ha alterado la rutina de los residentes durante la mañana del miércoles 8 de abril, tras un accidente múltiple en la vía que conecta al municipio con Bogotá. El siniestro, ocurrido a la altura de las bodegas del D1, involucró a tres motocicletas y un camión de alimentos, dejando como saldo una persona fallecida y tres heridas.

La colisión obligó a interrumpir el tránsito sobre la troncal San Miguel, en el tramo comprendido entre la Y de Chusaca y Sibaté. El camión quedó atravesado en la carretera, impidiendo el paso de vehículos y complicando la movilidad tanto para trabajadores como para quienes dependen de esta ruta para desplazarse hacia la Autopista Sur.

Un motociclista perdió la vida en un choque contra un camión de alimentos - crédito @PasaenBogota/X

Las autoridades confirmaron que el choque provocó que los ocupantes de las motocicletas salieran expulsados de sus vehículos. Uno de ellos perdió la vida en el sitio a causa de la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto. Las otras tres personas heridas fueron trasladadas rápidamente a un centro asistencial para recibir atención médica.