Yaya Muñoz aseguro que Laura Tobón la inspiró para hablar de incómodo problema físico que padece: “Me hizo sentir menos sola”

La creadora de contenido y presentadora aseguró que sufrió de burlas durante muchos años por esa situación - crédito @dahianlorena/IG

La presentadora Laura Tobón se convirtió en tendencia durante los últimos días al mostrar, sin filtros, una extensa mancha de sudor en una axila mientras entrevistaba a Carla Giraldo, en un episodio de su propio formato digital.

Ese episodio, replicado velozmente en redes sociales, desató un debate sobre una realidad que enfrentar muchas mujeres en la cotidianidad: la sudoración excesiva y el peso social que recae sobre quienes experimentan esta condición en público.

En plena grabación, Tobón interrumpió la charla para exponer la mancha provocada por el sudor en su traje y dijo: “El mapa que yo poseo en este evento”, evidenciando el fenómeno conocido popularmente entre los colombianos como “tener mapa”.

Laura Tobón expuso tema con la sudoración con total normalidad - crédito @dahianlorena/IG

Esta intervención desencadenó una ola de reacciones, alentando a muchas usuarias a compartir experiencias similares y replanteando el tabú que rodea el sudor femenino.

Una de esas reacciones se produjo horas después cuando Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, utilizó sus redes para difundir el clip de Tobón y relatar el impacto personal que le produjo.

Explicó que, durante mucho tiempo, evitó hablar de su sudoración excesiva por el temor a las críticas y el acoso recibidos en el reality show. El episodio la llevó a buscar ayuda profesional tras soportar burlas y comentarios hirientes de sus compañeros en pantalla.

“Hoy quiero hablarles de algo que duré mucho tiempo sin hacerlo porque no me sentía cómoda, porque yo decía: ‘Si lo hago, me van a funar’. Vi este video de Laura Tobón y la verdad me identifica 100% y sé que muchas de ustedes en casa también, pero que nos da miedo mostrar algo que deberíamos normalizar”, relató Muñoz en una de las declaraciones difundidas por sus redes.

Una reacción viral que busca cambiar la conversación sobre el sudor en mujeres

Yaya Muñoz se defendió de los comentarios sobre su transpiración y el olor de sus axilas - crédito @yayamuñoz/IG y captura de pantalla Canal RCN

La viralización del gesto de Tobón expuso la carga social que implican manifestaciones físicas consideradas naturales y ajenas a la voluntad de quien las padece.

Sobre su experiencia, Muñoz afirmó inicialmente con tono irónico: “Ay, no, pero miren ese mapa. Ay, no. ¿Sudor excesivo?“.

Y continuó exponiendo sus argumentos: “Sí, pero para quienes lo vivimos puede ser incómodo, vergonzoso y hasta doloroso emocionalmente. Para nadie es un secreto que he recibido demasiadas críticas de esto, mensajes, bullying, hate, cantidad de cosas que me hacen sentir insegura. Pero escuchar a alguien más hablarlo sin miedo me hizo sentir menos sola. Por fin alguien dijo en voz alta lo que muchas, muchas callamos".

Yaya Muñoz dijo que sufrió de burlas por la condición de sudoración excesiva - crédito@dahianlorena/IG

Las reacciones incluyeron mensajes de agradecimiento y reconocimiento, en particular de mujeres que compartieron sentirse avergonzadas por una condición fisiológica frecuente, pero socialmente reprimida.

Muñoz profundizó en la necesidad de empoderar a quienes atraviesan experiencias similares: “Qué bonito alzar nuestra voz para recordarle a otras mujeres que no tienen que esconderse para ser aceptadas, porque eso también es real y nos hace bellas”.

Mensajes como: “Me identifico 100% con ustedes, creo que esto me hace sentir más tranquila y menos insegura”; “Graciasssss por este video yo soy igual y jum en el colegio sufrí hartísimo por esooo”; “eso se llama tener personalidad y no depender de qué dirán de los demás”, entre otros.

Recientemente, la ibaguereña se sometió a un procedimiento estético para controlar este tema y evitar que su ropa se manche.

La joven decidió someterse a un procedimiento para acabar con los comentarios - crédito Yaya Muñoz / Instagram

Para tratar esta condición, el médico le recomendó a la exparticipante del concurso la aplicación de toxina botulínica, conocida comercialmente como Botox, Xeomin o Dysport, destacando que estas opciones son sus preferidas para abordar este tipo de problemas.

La creadora de contenido se sometió al procedimiento para mejorar esta condición y causó impacto en redes sociales, pues los usuarios continúan debatiendo sobre la importancia de visibilizar problemas de salud como la hiperhidrosis, que pueden llegar a ser muy comunes.