Colombia

Natalia París reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, aunque no le responda los mensajes: “Así mismo va a ser de presidente”

La reconocida modelo y DJ colombiana desató revuelo en redes sociales al admitir su insistente interés por el abogado, que no tardó en responderle en redes sociales

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Natalia París aseguró que De La Espriella no le contesta las llamadas, y reiteró su apoyo hacia el candidato presidencial - crédito Infobae Colombia y @nataliaparisartist/Instagram
Natalia París aseguró que De la Espriella no le contesta las llamadas, y reiteró su apoyo hacia el candidato presidencial- crédito Infobae Colombia y @nataliaparisartist/Instagram

Mientras la campaña presidencial sigue su curso de cara a la primera vuelta electoral a realizarse el próximo 31 de mayo, las celebridades van perfilando sus preferencias en los comicios. Una de las que más viene dando de qué hablar desde hace meses es Natalia París, modelo y DJ que tiempo atrás no ocultó su preferencia por Abelardo de la Espriella para asumir la presidencia.

La paisa y el candidato del movimiento Defensores de la patria se conocen de larga data, pues fue él como abogado quien la representó en el caso por difamación contra Alfredo Serrano y Madame Rochy tras la publicación del libro Las Prepago de 2007, en el que se le señaló como participante en redes de prostitución.

“Todo lo que dice que va a hacer, si es presidente, te lo aseguro que lo hace”, afirmó durante su paso por Desnúdate con Eva en octubre de 2025, sugiriendo su respaldo a una eventual candidatura del abogado cuando esta todavía era un rumor.

Ahora, con De La Espriella compitiendo en los comicios, la modelo reiteró durante una entrevista con La FM su apoyo a sus aspiraciones de alcanzar la presidencia, pero también reveló que no le contesta sus llamadas debido a lo ocupada de su agenda por la campaña presidencial.

“Está muy creído”, afirmó París entre risas. “Está muy, muy cotizado. No me ha contestado y le he mandado como mil mensajes diciendo que lo amo, que lo amo, que lo amo. Yo tengo el nuevo teléfono y yo sé que él me quiere mucho, pero pues está en ese compromiso tan divino con el país. Así mismo va a ser de presidente”, añadió.

En un reel publicado de forma conjunta por la modelo y el candidato en Instagram, se observa a De la Espriella escuchando lo dicho por la modelo y confirmando que rompió su silencio para comunicarse directamente con su antigua representada. Eso sí, aclaró que era ella quien no le contestaba las llamadas.

El candidato presidencial hizo una publicación conjunta con la modelo en la que, finalmente, respondió su llamada - crédito @delaespriella_style/Instagram

“Oye, mi amor, todo el mundo diciéndome: ‘Oye, Natalia París salió en un programa con Eva Rey diciendo que tú no le contestas el teléfono’. Y yo te escribo de mi teléfono y tú no me contestas del teléfono nuevo. ¿Cómo estás tú, mi amor?”, expresó De la Espriella, a lo que siguió un intercambio entre ambos que dejó en evidencia el cariño y respeto que comparten.

Natalia no dudó en señalarle a De la Espriella “vas a ganar”, y hasta se ofreció para apoyarlo en lo que necesitara. “Cuando me necesites, tú sabes que ahí estoy de una firme también para ti, ¿oíste?”, dijo, a lo que el candidato respondió: “Dale, mi amor lindo. Gracias por estar firme por la patria. Te quiero, cuídate”. La paisa no dejó pasar la oportunidad de decirle a De La Espriella “estás repapacito”, tomándolo por sorpresa.

Abelardo de la Espriella rechazó apoyo del Partido de la U

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella propuso reducir la influencia política en el Banco de la República en medio de la crisis institucional- crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella anunció a través de un comunicado que no tenía intenciones de recibir el apoyo del Partido de la U en sus aspiraciones a la Presidencia de la República - crédito Infobae Colombia

A través de un comunicado, el candidato reafirmó su postura de rechazo a alianzas con los partidos políticos tradicionales, incluyendo a la colectividad que todavía trabaja en definir a qué candidato apoyar en las elecciones. posible apoyo presidencial en Colombia. Su comunicación busca delimitar dos campos políticos: quienes representan el poder tradicional y quienes emergen al margen de esas estructuras.

En palabras de De la Espriella, “los de siempre se están reorganizando, los mismos que han sido gobierno, los mismos que han estado en el poder, hoy vuelven a juntarse”. Esta declaración enfatiza la decisión de no vincularse con partidos que, según señaló, representan formas de hacer política tradicionales.

La comunicación dio a conocer que la candidatura de De la Espriella mantendrá abierta la posibilidad de adhesión únicamente a ciudadanos que no tengan antecedentes de alianzas con grupos definidos como opositores a los principios del movimiento. “No acepto el apoyo de la politiquería de los de siempre. Mi alianza es con el pueblo colombiano”. En esa línea, el documento planteó el debate electoral como un enfrentamiento entre quienes han dominado el escenario político nacional y las propuestas ciudadanas ajenas a ese entorno. El propio candidato resumió esta idea al expresar: “esto es los nunca contra los de siempre”.

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