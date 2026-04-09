Ministro de Educación ‘estalló’ contra el Partido Conservador por rechazo a la reforma tributaria: “Son malos y sin vergüenza”

Un presidente del Partido Conservador, Efrain Cepeda, anunció la posición de su bancada frente a la reforma tributaria, afirmando que votarán negativamente para no cargar a las familias colombianas con el costo del "derroche" del gobierno nacional - crédito Partido Conservador

El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, prepara una nueva reforma tributaria (ley de financiamiento) que presentará ante el Congreso de la República el 20 de julio de 2026. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, indicó que la iniciativa responde a la necesidad de recaudar más dinero ante un déficit fiscal que, según precisó, se agravó por decisiones del Legislativo y de las altas cortes.

“El Gobierno ha tenido que enfrentar, por parte de la Corte Constitucional y por parte del Congreso, dos reformas tributarias que han sido negadas y una emergencia económica que también ha sido desconocida por la Corte Constitucional (...) que le han abierto un hueco fiscal necesariamente al país“, indicó el jefe de la cartera en conversación con Caracol Radio.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro informó en una alocución realizada el 7 de abril de 2026, que, si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, que será presentada como proyecto de ley, entonces el Gobierno decretará “una nueva emergencia económica”.

El Gobierno Petro presentará una nueva reforma tributaria y, si no es aprobada, buscará implementarla a través de una emergencia económica - crédito Luisa González/Reuters

El expresidente del Senado Efraín Cepeda se pronunció al respecto, informando que el Partido Conservador “votará negativamente” la reforma oficialista. Según explicó, la situación fiscal actual del país responde a un gasto desmesurado de la administración.

“El déficit fiscal que pretende resolver el Gobierno, pues es consecuencia de una política irresponsable del gasto, del gasto a manos llenas. Este sí que es un gobierno derrochón. Cientos de miles de órdenes de prestación de servicios, de gente con los brazos cruzados solo para que voten en las elecciones”, aseveró.

La crítica de Daniel Rojas: “Ahí los tienen”

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, rechazó las declaraciones de Cepeda en nombre de toda la colectividad, criticando el hecho de que se nieguen a respaldar la reforma tributaria del Gobierno Petro. A su juicio, la negativa del movimiento político obedece a que no están dispuestos a permitir que las personas más adineradas del país aporten más recursos para garantizar una vida digna al “pueblo”.

El ministro Rojas señaló al Partido Conservador de no querer que la población cuente con educación y salud garantizadas gracias a una reforma tributaria - crédito Heiner Gaitán/Facebook

Acusó al partido de querer “ahorcar” a la ciudadanía, evitando que los “ricos” paguen impuestos que les corresponden y, por otro lado, el Banco de la República incrementa las tasas de interés.

“Ahí los tienen, son malos y sin vergüenza lo demuestran. No les gusta que los ricos paguen impuestos porque no les gusta que el pueblo tenga Educación, salud y servicios públicos (...) Son malos! Perversos!!!”, señaló el jefe de la cartera.

El ministro Daniel Rojas Medellín criticó al Partido Conservador por no respaldar la reforma tributaria del Gobierno Petro - crédito @DanielRMed/X

En una publicación en su cuenta de X, Efraín Cepeda advirtió que el Gobierno Petro pretende impulsar una reforma tributaria presuntamente problemática para el país, disfrazada de una emergencia económica. Además, sin presentar pruebas, insinuó que los recaudos a través de impuestos tendrían una destinación electoral: el sostenimiento de la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, de izquierda.

“Pareciera que el gobierno nos creyera a todos imbéciles. ¿Un nuevo intento de “reforma tributaria” disfrazado de emergencia para recaudar impuestos que siga sosteniendo el derroche? No…La única emergencia es salir de un gobierno caótico que tiene sumido al país en la desesperanza (...). ¡A nosotros no nos engañas Petro!”, indicó el expresidente del Senado.

El expresidente del Senado Efraín Cepeda aseguró que el Gobierno intenta impulsar una reforma tributaria disfrazada de emergencia económica - crédito @EfrainCepeda/X

Contrario a lo que expone Cepeda, el ministro de Hacienda Germán Ávila asegura que los problemas fiscales del país no solo responden al gasto; están permeados por la necesidad de tener mayores ingresos tributarios que sirvan para enfrentar un hueco fiscal que surgió, entre otras cosas, por el pago de una deuda en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y que requirió de la destinación de cerca de $79 billones.

“Eso es lo que queremos, dejar como un anticipo al próximo gobierno”, detalló el jefe de la cartera.