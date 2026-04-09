Colombia

La controversial discoteca Before Club organizará un rave frente a Rtvc para exigir acciones contra Hollman Morris por presunto acoso sexual

El evento, que mezcla música electrónica y arte urbano, busca visibilizar la presión de colectivos culturales y ciudadanos sobre la permanencia del gerente de la televisora pública

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Before Club organizó un rave frente a la sede de Rtvc en Bogotá para exigir claridad sobre las denuncias contra Hollman Morris, mezclando música y protesta cultura - crédito Before Club/X

La permanencia de Hollman Morris como gerente de Rtvc ha generado un debate que traspasa la política.

La discoteca Before Club, conocida por sus eventos musicales y polémicas, anunció la realización de un “rave con cultura y amor” en la sede de la televisora pública, programado para el 11 de abril, como forma de visibilizar la presión ciudadana frente a las denuncias de presunto acoso sexual y laboral que pesan sobre el funcionario.

A través de un video difundido en Instagram y mensajes en redes sociales, Andre Solano, representante de Before Club, explicó que la convocatoria busca “denunciar el silencio generalizado en el Pacto Histórico” frente a las demandas de mujeres y colectivos culturales, y presionar por la salida de Morris.

Solano enfatizó: “Todas las personas que hoy están pidiendo acciones contundentes no están solas; hay un pueblo lleno de cultura y música que las está escuchando en un grito fuerte y claro: Hollman Morris debe renunciar”.

La discoteca Before Club convocó un ‘rave con cultura y amor’ frente a la sede de Rtvc en Bogotá para visibilizar la presión ciudadana ante las denuncias que pesan sobre Hollman Morris - crédito Google Maps y Colprensa
La discoteca Before Club convocó un ‘rave con cultura y amor’ frente a la sede de Rtvc en Bogotá para visibilizar la presión ciudadana ante las denuncias que pesan sobre Hollman Morris - crédito Google Maps y Colprensa

El evento combina música electrónica, arte urbano y activismo simbólico, mostrando cómo los espacios de entretenimiento se convierten en plataformas de protesta social.

Según la discoteca, la acción no es solo una fiesta, sino un llamado de atención sobre la responsabilidad de las instituciones públicas para garantizar ambientes laborales seguros y transparentes.

El caso Morris ha generado divisiones dentro del Pacto Histórico. La bancada femenina de la Cámara de Representantes solicitó formalmente el retiro temporal del gerente de Rtvc, argumentando que “como acción preventiva y en aras de la transparencia, los funcionarios señalados por este tipo de hechos deben apartarse de sus cargos mientras avanzan las investigaciones”.

Por el contrario, un grupo de senadoras, concejalas y activistas emitió un comunicado respaldando a Morris, liderado por la senadora y representante electa Sandra Chindoy, la senadora Gloria Flórez, Yolanda Silva y la concejal Ana Teresa Bernal.

Senadoras, concejalas y activistas del Pacto Histórico emitieron un comunicado respaldando a Hollman Morris - crédito Pacto Histórico
Senadoras, concejalas y activistas del Pacto Histórico emitieron un comunicado respaldando a Hollman Morris - crédito Pacto Histórico

En la misiva, las firmantes subrayan que “no existen procesos abiertos en su contra” y que la presión mediática o en redes sociales “no pueden suplantar al sistema judicial”.

Destacan que Morris “no ha sido sancionado penal, disciplinaria ni físicamente por actos de acoso sexual, acoso laboral ni detrimento patrimonial del Estado” y recuerdan que en un estado social de derecho “la culpabilidad se determina mediante proceso, prueba y autoridad competente”.

El comunicado agrega que Morris “hizo exactamente lo que la Constitución Política de Colombia le garantiza como ciudadano: acudir a los mecanismos legales del Estado de Derecho para defender sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 15 y 42 de la Constitución”, precisando que invocar la ley “no es un acto de poder: es el ejercicio de un derecho que le asiste a cualquier persona en este país, independientemente de su cargo o militancia política”.

En contraste, la bancada femenina de la Cámara solicitó el 25 de marzo de 2026 que Morris se retire temporalmente del cargo, enfatizando la importancia de crear entornos laborales seguros. Las congresistas argumentan que, como medida preventiva, los funcionarios señalados por estos hechos deben apartarse mientras se desarrollan las investigaciones, con el fin de minimizar riesgos y proteger a potenciales víctimas.

Las denuncias en contra de Morris, según las legisladoras, refieren a hechos previos en un contexto laboral diferente, por lo que se pide un análisis independiente que no afecte la institucionalidad actual.

La Fiscalía colombiana ha reasignado el caso bajo un enfoque de género, reconociendo la importancia de abordar la investigación con perspectiva de protección a las posibles víctimas, aunque los sectores que exigen la salid

Rave masivo de Before Club en el parque de La Araña, Bogotá, en junio de 2025 - crédito @before_col/IG

La discoteca Before Club ha organizado previamente eventos masivos en espacios urbanos de Bogotá, generando polémica por la falta de control en aforos y seguridad.

En junio de 2025, por ejemplo, la discoteca realizó un rave en el parque de La Araña, que reunió a miles de asistentes y puso en evidencia dificultades para manejar la logística, la seguridad y el orden público.

Además, durante ese mismo año, Before Club promovió fiestas en otros espacios públicos como el parque de La Media Luna y la Plaza de los Periodistas, eventos que también generaron aglomeraciones y que fueron criticados por vecinos y autoridades locales por la ausencia de permisos completos y de medidas para garantizar la seguridad de los participantes.

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