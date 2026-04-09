Gustavo Petro llegó a Ciénaga de Oro, el pueblo donde nació, bailando porro y haciendo promesas: “Con mi gente”

El presidente Gustavo Petro sorprendió a la comunidad de Ciénaga de Oro al liderar la entrega de nuevas obras y sumarse al baile tradicional porro pelayero, en una jornada que combinó anuncios de inversión social y un inesperado momento de celebración popular - crédito Opanoticias / Facebook

El presidente Gustavo Petro generó revuelo en redes sociales durante su visita a Ciénaga de Oro, Córdoba, el 8 de abril. Durante su estadía, presentó la primera fase del Sena, iniciativa que busca beneficiar a más de mil jóvenes locales. Además, anunció el inicio de un proyecto de acueducto que permitirá a 70 mil habitantes acceder a agua potable de forma continua.

No obstante, el episodio que más comentarios provocó fue cuando el mandatario, vestido completamente de blanco, aceptó bailar porro pelayero. En las imágenes, se aprecia cómo abrazó a un clarinetista, quien interrumpe su interpretación para intercambiar unas palabras con el presidente. Petro luego se unió a una bailarina ataviada con el traje típico, y ambos bailaron rodeados por otros danzantes, hasta que el mandatario se animó a bailar en el centro de la rueda junto a un niño.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios comentaron: “Se mueve más un proceso en la fiscalía”, mientras otros elogiaron al presidente: “A mí presidente todo le luce, cada día más bello”. También hubo críticas como “No tiene na’ de costeño, no sabe ni bailar porro”.