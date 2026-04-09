Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Feid habría detallado su rompimiento con Karol con las canciones que lanzó recientemente - crédito @karolg/Instagram

El lanzamiento de la canción BoleritoXX de Feid ha generado una ola de interpretaciones y especulaciones sobre su relación con Karol G, ya que muchos consideran que la letra contiene referencias directas a su ruptura.

Este sencillo, que pertenece al álbum Feid Vs Ferxxo, estrenado dos semanas antes de que Karol G hablara por primera vez sobre su pasado con Feid en una entrevista para la revista Playboy, marcó el primer indicio público de lo vivido entre ambos artistas tras el fin de su relación.

Al parecer, las letras de las nuevas canciones de Feid hablaría de su rompimiento con Karol G - crédito @karolg @feid / Instagram

La canción, que representa un giro hacia un registro más romántico y melódico en la carrera de Feid, aborda el dolor de la separación, la nostalgia y las dificultades para superar el pasado. Versos como “Como el día que te fuiste de mi pecho, dejaste la bala de una Smith y Wesson... Miro el océano y empiezo a pensar en ese cuerpecito lleno de sal y por qué en las noches digo tu nombre al rezar. Yo, como un ángel, te iba a cuidar” y “Cero rencores, lo mejor yo te deseo. Si tú no estás, yo ya ni perreo... Cambié de casa y no cambié de sillón, el mismo donde solíamos ver televisión. Quiero pensar que vendrá algo mejor, pero pa’ olvidarte, yo soy el peor”, han sido interpretados por seguidores y medios como una referencia directa a su historia con la cantante.

Aunque Feid no ha confirmado que la canción esté dedicada a Karol G, la coincidencia entre el lanzamiento del sencillo y las nuevas declaraciones de la artista paisa en Playboy ha reforzado la idea de que BoleritoXX podría ser una especie de testimonio personal sobre el final de la relación. La canción ha tenido amplia repercusión en redes sociales y plataformas digitales, donde los usuarios no han dejado de buscar pistas sobre la ruptura y el estado actual del vínculo entre ambos.

Las letras de las nuevas canciones de Feid hablarían sobre el fin de su relación con Karol - crédito @feid/IG

Otra de las canciones de este álbum que ha sido relacionada con la ruptura de Karol y que tomó fuerza en redes sociales tras las declaraciones de Karol fue el tema Que vuelta vox, que tiene versos en los que canta: “Si no está, yo no sé qué va a ser de mi”, “al mirar su chat en mi celular, dijo que me iba a amar, que puta rabia por lo ingenuo que fui”, “Con ella se fue hasta mi salud mental”.

En el coro de la canción, Feid le canta a un amor que parece haberlo superado a él mientras el artista aún sigue “sufriendo”. “Me haces mucha falta, tuyo es mi corazón. Tu que ya estás por allá y yo aquí llorando por vos, pa’ olvidarte de mí fuiste veloz”, dice la letra de Que vuelta vox.

Hasta el momento, ni Feid ni Karol G han hecho declaraciones públicas directas sobre el significado de la canción, lo que mantiene la expectativa y la curiosidad entre sus seguidores.

Qué fue lo que dijo Karol G sobre su exrelación con Feid en ‘Playboy’

Karol G abrió un capítulo inédito en su carrera al posar para la revista Playboy y hablar por primera vez sobre su ruptura con Feid. La cantante colombiana, que durante tres años mantuvo una relación con el reguetonero, se refirió en la entrevista al proceso de desamor y transformación que vivió tras la separación, un tema que hasta ahora había manejado con total discreción.

La relación entre Karol G y Feid surgió después de su colaboración en el tema Friki en 2021 y se consolidó públicamente en 2023, cuando comenzaron a compartir momentos en redes sociales, eventos y colaboraciones musicales. Sin embargo, la ruptura, que se produjo a finales de 2025, se manejó de forma reservada y solo trascendió tras la ausencia de publicaciones y apariciones conjuntas.

En la entrevista con Playboy, Karol G describió la ruptura como un golpe devastador: “El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas”. La artista relató que este episodio marcó un punto de inflexión personal y profesional, llevándola a buscar refugio en Hawái y a cambiar su imagen, incluido el corte de cabello. Según la cantante, la soledad tras la separación le permitió reencontrarse consigo misma y evolucionar en varios ámbitos de su vida.

Karol G habló por primera vez de su rompimiento con Feid en la revista Playboy - crédito REUTERS/Danny Moloshok

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…“, compartió Karol G en la entrevista.

También confesó que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación, al advertir que la cercanía con Feid ya no estaba funcionando: “Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!’”.