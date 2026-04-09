Este fue el hincha del Junior que fue asesinado con al menos 12 puñaladas tras el partido contra Palmerias en Cartagena por Copa Libertadores

Gabriel Alfredo Acosta Navas, líder de la barra Los Kuervos, seguidores del Junior de Barranquilla - crédito @fninomendoza/X

Gabriel Alfredo Acosta Navas, líder de la barra Los Kuervos que sigue al Junior de Barranquilla, fue asesinado brutalmente la noche del miércoles 8 de abril de 2026, poco después de salir del estadio Jaime Morón tras el partido entre Junior vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores.

La Policía Metropolitana informó al medio El Universal que el ataque ocurrió cerca de la zona residencial de Los Ejecutivos, cuando Acosta, de 32 años, fue interceptado por al menos tres agresores y sufrió múltiples heridas antes de fallecer en la madrugada del jueves.

El hecho conmocionó a la ciudad debido a la violencia con la que fue perpetrado. Acosta recibió al menos 12 cuchilladas y, mientras intentaba reincorporarse, uno de los atacantes lo agredió con una piedra. Un video que circula por redes sociales muestra el momento en que la víctima cae y es atacada, mientras varios motociclistas pasaban por el lugar sin intervenir.

Impactantes imágenes muestran el momento en que Gabriel Acosta, hincha del Junior de Barranquilla, es salvajemente atacado a puñaladas por un grupo de personas en una calle de Cartagena. El lamentable hecho ocurrió la noche posterior al partido de Copa Libertadores contra Palmeiras - crédito @barrabravaphot/X

Secretario de Seguridad de Cartagena

La noche del miercoles en Cartagena dejó un saldo trágico tras los disturbios originados en las inmediaciones del estadio Jaime Morón durante la realización de un partido de fútbol profesional.

El secretario del Interior de la ciudad, Bruno Hernández, confirmó a Noticias Caracol que, pese a un operativo de seguridad que incluyó tres anillos de control y coordinación interinstitucional desde hace más de dos meses, una persona fue asesinada y tres más resultaron heridas por hechos de violencia ocurridos fuera del estadio y durante el traslado de barras visitantes.

Durante las acciones de prevención lideradas por la Policía Metropolitana, se incautaron más de 500 armas blancas y tres armas traumáticas. Además, se impusieron setenta y cinco comparendos. No obstante, a pesar de la magnitud de los operativos y el despliegue de seguridad, Hernández aclaró que no hay personas capturadas por el homicidio ocurrido en la avenida del Consulado, donde perdió la vida Gabriel Acosta, un hombre de treinta y un años, según los datos aportados por el Departamento de Salud Distrital.

Imágenes de los graves disturbios ocurridos en Cartagena, donde un grupo de presuntos hinchas ataca un bus en la calle después del partido entre Junior de Barranquilla y Palmeiras. - crédito @barrabravaphot/X

El secretario precisó: “El dato de las capturas hoy no lo tenemos consolidado, pero lo que sí podemos decir es que la persona o las personas que actuaron directamente en el homicidio de Gabriel Acosta ya están siendo buscadas. Se ofrece una recompensa de más de $20 millones a la persona que entregue información que conduzca a su captura”.

Sobre las medidas para los próximos compromisos futbolísticos en la ciudad, Hernández adelantó que habrá una reunión de la comisión de fútbol bajo la orientación de la alcaldía para definir restricciones y nuevas acciones.

Bruno Hernández detalló que el operativo incluyó la custodia de treinta buses procedentes de Barranquilla, en los que los hinchas fueron escoltados hasta su arribo y entrada al escenario deportivo, sin que allí se registraran incidentes graves. “En el estadio y sus alrededores, donde asistieron más de 18.000 personas, no sucedió absolutamente nada. La complejidad se presentó luego, en varios barrios y en la salida de la ciudad, donde grupos esperaban los buses para arrojar piedras y provocar enfrentamientos”, relató el funcionario al medio Noticias Caracol.

Sobre la caracterización de quienes protagonizaron la violencia, Hernández fue enfático al no reconocerlos como barristas legítimos: “Para nosotros, no son hinchas ni son barristas. Los vamos a tratar como delincuentes, como bandidos criminales que se apropian o se disfrazan de hinchas para cometer estos actos. Definitivamente no vienen a disfrutar de un espectáculo futbolístico, sino a una batalla campal”.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage - Junior v Palmeiras - Estadio Jaime Moron Leon, Cartagena, Colombia - April 8, 2026 - crédito Luissa Gonzalez/Reuters

El funcionario remarcó que antes del partido se estableció un pacto de no agresión en un encuentro entre las diferentes barras locales y visitantes, que permitió un ambiente inicial de tranquilidad y cordialidad. Sin embargo, estos acuerdos no impidieron los hechos posteriores, sobre los que aún no hay versión oficial de la Conmebol, aunque para la confederación “lo que se presentó dentro del estadio y su entorno transcurrió sin novedades”, según relató Hernández.

La comisión de fútbol decidirá en las próximas horas si el estadio volverá a ser prestado al Junior de Barranquilla y bajo qué condiciones para la asistencia de barras visitantes, un punto que será debatido a raíz de los sucesos violentos. De momento, la investigación por el homicidio y la búsqueda de los responsables continúan, respaldadas por la recompensa ofrecida y el análisis de registros de video que permitirán nuevas determinaciones de seguridad para los eventos deportivos en Cartagena.

Comunicado de La Banda de Los Kuervos

Comunicado oficial La banda de Los Kuervos - crédito @LBK_Oficial/X

El comunicado emitido por la Banda de los Kuer Vo el 9 de abril de 2026 en Barranquilla responsabiliza a las autoridades de Cartagena por la muerte de Gabriel Acosta, líder del grupo, acusando al alcalde Dumek Turbay Paz de anteponer intereses turísticos a la seguridad ciudadana. El texto sostiene que existieron señales previas de peligro para Acosta, como una emboscada y amenazas, que las autoridades ignoraron.

La organización detalla que antes del incidente violento del 25 de marzo, se habían acordado rutas específicas para la hinchada visitante, pero estas fueron modificadas por decisión policial, lo que habría aumentado la vulnerabilidad del grupo: “Desviaron las rutas de la Vía al Mar hacia la Cordialidad, metiendo a nuestra gente por zonas donde sabían lo que podía pasar”, afirmaron en el comunicado.

El grupo considera que los hechos en Cartagena forman parte de un patrón hostil hacia los barranquilleros y denuncia que, tras la reunión de seguridad del 25 de marzo, el vehículo en el que viajaba Acosta fue atacado y comenzaron a circular amenazas en su contra. La Banda de los Kuer Vo sostiene que hubo fallas tanto en la organización como en la protección policial: “En Cartagena falló TODO: la logística, la organización y el operativo policial”.

El comunicado finaliza advirtiendo que el asesinato de Acosta tendrá consecuencias en el ámbito futbolero y barrial, exigiendo responsabilidades y reafirmando la identidad barranquillera del grupo.