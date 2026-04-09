⁠El jefe de ‘La casa de los famosos’ impuso drástico castigo por pelea entre Alejandro Estrada y Eidevin: “Se cruzaron los límites”

Eidevin y Alejrando recibieron un castigo del jefe que podría dejar a alguno por fuera de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

Tensión e incertidumbre marcaron la jornada más reciente en La casa de los famosos Colombia luego de que un altercado entre Alejandro Estrada y Eidevin López desencadenara la intervención directa de la producción.

El incidente no solo expuso los desacuerdos que se venían acumulando entre los concursantes, sino que también dejó en evidencia el frágil equilibrio de convivencia dentro del programa.

El conflicto se desencadenó durante una dinámica diseñada para que los habitantes de la casa expresaran críticas directas entre sí. En ese contexto, Alexa manifestó su inconformidad con la forma en que Karola y Eidevin gestionaban la cocina, señalando que sentía que ambos excluían a otros participantes y no ponían suficiente dedicación en la preparación de los alimentos.

Eidevin, en respuesta, defendió su rol argumentando que cualquiera podía decidir si comía lo que se preparaba y recordó que él había asumido la cocina tras la salida de Alejandro de esa responsabilidad.

La discusión fue escalando en intensidad, hasta que el intercambio verbal se tornó físico cuando Eidevin redujo la distancia y llegó a tocar el rostro de Alejandro. Este último reaccionó con un empujón, generando la caída de Eidevin. El hecho, inusual incluso para los estándares del reality, obligó a El Jefe a interceder y citar a ambos involucrados al confesionario para escuchar sus versiones y evaluar el alcance de lo ocurrido.

“Famosos, en mi casa se cruzaron los límites; en reiteradas ocasiones, les he llamado la atención, los he sancionado de diferentes maneras. Es importante que en medio de una discusión respeten las diferencias, no provoquen incitando a la agresión. Eidevin y Alejandro, la decisión que he tomado es que el futuro de ustedes dos en la competencia está en manos del público”, señaló el jefe del programa.

La decisión final sobre las consecuencias no quedó en manos de la producción ni de los propios participantes, sino que fue trasladada al público. Se abrió una votación en la que la audiencia debe decidir entre diferentes alternativas de sanción: dejar a ambos nominados por dos semanas, expulsar a uno de los involucrados o eliminar a los dos. La participación del público será definitiva y el resultado se conocerá la noche del jueves 9 de abril.