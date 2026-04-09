Ecuador golpea el comercio con Colombia y sube al 100% la tasa a sus importaciones en medio de tensiones diplomáticas

La medida se conoce en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países, marcada por diferencias políticas y decisiones que han enfriado la relación bilateral - crédito REUTERS

El Gobierno de Ecuador anunció una nueva medida que impacta directamente el comercio con Colombia. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó que elevará al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de su país vecino.

La decisión, dada a conocer el 9 de abril de 2026, empezará a regir a partir del 1 de mayo y representa un aumento significativo frente al 50% que estaba vigente hasta ahora. Según explicó el Gobierno ecuatoriano, la medida responde a la falta de implementación de acciones “concretas y efectivas” por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza.

La decisión, dada a conocer el 9 de abril de 2026, empezará a regir a partir del 1 de mayo y representa un aumento significativo frente al 50% que estaba vigente hasta ahora - crédito Ministerio de Producción

De acuerdo con el comunicado, el incremento se adopta como una acción soberana y se fundamenta en criterios de seguridad nacional, en medio de preocupaciones por la presencia del narcotráfico en la zona limítrofe entre ambos países.

“El Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas”, señaló el documento, en el que también se insiste en la necesidad de una corresponsabilidad para enfrentar los desafíos de seguridad en la frontera.

La medida se conoce en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países, marcada por diferencias políticas y decisiones que han enfriado la relación bilateral. En ese escenario, el aumento de la tasa a las importaciones podría tener efectos directos en el intercambio comercial y en sectores productivos que dependen del flujo de bienes entre las dos naciones.

Desde Quito, el Gobierno reiteró que la seguridad, la lucha contra la corrupción y el combate al narcotráfico son prioridades “innegociables”, al tiempo que defendió la decisión como una forma de proteger a sus ciudadanos y resguardar la integridad del territorio.

Por ahora, se espera la reacción oficial del Gobierno colombiano frente a esta medida, mientras crece la incertidumbre sobre el impacto que podría tener en la dinámica comercial y en la ya tensa relación entre ambos países.

La decisión ecuatoriana se fundamenta en criterios de seguridad nacional y soberanía ante la falta de colaboración en la frontera - crédito red social X

El endurecimiento de las medidas comerciales por parte de Ecuador se produce en medio de un deterioro progresivo de la relación con Colombia, que en los últimos días escaló a un nuevo nivel de tensión diplomática. Antes de este anuncio, Quito ya había tomado decisiones que evidenciaban el enfriamiento bilateral, como la suspensión indefinida de las mesas técnicas de diálogo y la pausa en la designación de su embajador en Bogotá.

Este escenario se agudizó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que se refirió al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como “preso político” y pidió su liberación o entrega. Las palabras del mandatario colombiano fueron interpretadas en Quito como una injerencia en asuntos internos, lo que desencadenó una reacción inmediata del Gobierno de Daniel Noboa.

Como respuesta, Ecuador emitió una nota de protesta formal y llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, que ya regresó a su país. Paralelamente, la canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que los canales de diálogo no se rompieron por completo, pero sí quedaron en pausa mientras se restablecen condiciones de respeto entre ambos países.

Ecuador suspendió las mesas técnicas de diálogo y pausó la designación de su embajador en Bogotá, evidenciando el enfriamiento bilateral - crédito Eduardo Munoz/REUTERS

“Las mesas técnicas han sido suspendidas, no canceladas, hasta encontrar el ambiente propicio y la voluntad de dos países de continuar con un diálogo que muestre respeto entre ambas naciones”, afirmó la funcionaria, dejando claro que, aunque la puerta no está cerrada, el proceso bilateral atraviesa un momento crítico.

En este contexto, la decisión de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia aparece como un nuevo capítulo dentro de una relación cada vez más tensa. La medida no solo tiene implicaciones económicas, también refleja el nivel de desconfianza y las diferencias políticas que hoy marcan el vínculo entre ambos gobiernos.

Aunque desde Quito se insiste en que algunas de estas decisiones son temporales y buscan generar condiciones para retomar el diálogo, lo cierto es que la relación bilateral se mantiene en un punto de incertidumbre, con señales de endurecimiento tanto en el frente diplomático como en el comercial.