Colombia

Corte Suprema de Justicia retiró a la magistrada Cristina Lombana del proceso contra Armando Benedetti: así quedó la votación

La investigación está relacionada con un proceso por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ministro del Interior, uno de los funcionarios de mayor peso en el Gobierno nacional

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Armando Benedetti lanzó duras críticas contra la magistrada Cristina Lombana, que lidera la investigación sobre sus presuntos delitos de enriquecimiento ilícito - crédito Corte Suprema de Justicia - Presidencia
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió apartar a la magistrada Cristina Lombana de los procesos que adelantaba contra el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Corte Suprema de Justicia - Presidencia

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió apartar a la magistrada Cristina Lombana de los procesos que adelantaba contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, según reveló en primicia el diario El Tiempo.

La determinación se adoptó tras la votación de una ponencia del magistrado César Augusto Reyes, que obtuvo cuatro apoyos dentro de la Sala frente a un único voto en contra.

El único voto en contra fue el del magistrado Héctor Alarcón, que dejó constancia de un salvamento de voto en el que advirtió sobre los riesgos de abrir la puerta a recusaciones que, en su criterio, podrían utilizarse estratégicamente para apartar a jueces de casos complejos.

La Corte Suprema de Justicia retiró el expediente de Armando Benedetti de las manos de la magistrada Cristina Lombana - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Suprema de Justicia retiró el expediente de Armando Benedetti de las manos de la magistrada Cristina Lombana - crédito Luisa González/Reuters

El caso volvió a encender el debate en el alto tribunal por tratarse de una decisión que reconfigura el curso de una investigación de alto perfil político y judicial. De acuerdo con lo publicado por el diario en mención, la discusión se centró en la existencia de un posible conflicto de intereses que, a juicio de la mayoría, hacía necesario separar a la togada del expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de cartera.

Una votación que dividió a la Sala de la Corte Suprema

La sesión de la Sala de Instrucción no estuvo exenta de posiciones encontradas. Cuatro magistrados respaldaron la ponencia de César Augusto Reyes, al considerar que existían elementos suficientes para apartar a Lombana del expediente. Aunque los detalles completos de la deliberación no son divulgados oficialmente, el diario en mención señaló que la decisión se sustentó en la necesidad de preservar la apariencia de imparcialidad en el proceso.

El único voto en contra fue el del magistrado Héctor Alarcón, que dejó constancia de un salvamento de voto en el que advirtió sobre los riesgos de abrir la puerta a recusaciones que, en su criterio, podrían utilizarse estratégicamente para apartar a jueces de casos complejos. Su postura insistió en que no existían fundamentos sólidos para considerar comprometida la objetividad de Lombana.

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La mayoría de la Sala consideró procedente apartarla del caso contra Armando Benedetti, ministro del Interior, por posibles dudas sobre la imparcialidad en el proceso - crédito Colprensa

En contraste, la mayoría de la Sala consideró que el conjunto de circunstancias alrededor del expediente podía generar dudas razonables sobre la neutralidad de la magistrada, lo que justificaba su separación del caso en esta etapa del proceso.

Las tensiones detrás del expediente de Armando Benedetti

El proceso que estaba en manos de Lombana está rodeado de controversias desde hace varios meses. La defensa del ministro Armando Benedetti sostiene que algunas de las actuaciones de la magistrada habrían excedido sus facultades, particularmente en lo relacionado con la investigación patrimonial que incluyó a un amplio círculo de personas cercanas al funcionario.

Entre los puntos más discutidos se encuentra la revisión de bienes y movimientos financieros de alrededor de 50 personas vinculadas directa o indirectamente con el ministro, una práctica que la defensa ha cuestionado por considerarla desproporcionada frente al objeto del proceso.

También fue objeto de controversia el allanamiento realizado el 11 de noviembre de 2025 en la residencia de Benedetti, ubicada en el conjunto Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico); el proceso ocurrió pocos días después de que el ministro denunciara un sobrevuelo de drones sobre su casa.

El sobrevuelo de varios drones sobre la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, generó alarma entre los residentes de Lagos del Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico) - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Google Maps
El sobrevuelo de varios drones sobre la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, generó alarma entre los residentes de Lagos del Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico) - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Google Maps

Estos episodios alimentaron el debate interno que terminó desembocando en la ponencia presentada por el magistrado Reyes y en la posterior decisión de la Sala de la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué el ministro del Interior está bajo investigación?

  • Ley de vigilancia: el caso que salpica a Benedetti y Euclides Torres

El expediente se origina en una denuncia presentada en 2017 contra Armando Benedetti por presuntos hechos de corrupción ligados a su actividad legislativa. El foco está en un proyecto de ley de 2010 que exigía certificaciones físicas y psicológicas para celadores con porte de armas, iniciativa que terminó convirtiéndose en ley en 2012.

La investigación sostiene que esa norma habría beneficiado a empresas con capacidad técnica para expedir dichos certificados, entre ellas Simetric S.A., vinculada al grupo empresarial de Euclides Torres, aliado político y financiero de Benedetti, conocido por el caso judicial en contra de Nicolás Petro, hijo del mandatario. Desde allí se trazó una posible relación entre la estructura empresarial del Caribe y decisiones legislativas.

La Corte Suprema revisa si existió un favorecimiento indebido. El expediente está en etapa de instrucción y aún no hay acusación formal.

El proceso disciplinario busca esclarecer la posible participación de empleados de la Corte Suprema en la divulgación de información reservada - crédito @MinInterior / X
Uno de los puntos de controversia es la revisión de bienes y movimientos financieros de cerca de 50 personas vinculadas al ministro Armando Benedetti - crédito @MinInterior/X
  • Los movimientos de dinero de Benedetti como congresista

Este es el proceso más amplio contra Benedetti y cubre su patrimonio entre 2002 y 2022. Incluye la compra de un apartamento en El Retiro por $1.600 millones y la adquisición de una casa en Puerto Colombia, parcialmente financiada —según su versión— con un préstamo de Euclides Torres.

La Corte también investiga movimientos de dinero al exterior y otras operaciones financieras que han generado alertas sobre el origen de los recursos. Algunos bienes quedaron sujetos a medidas que impiden su disposición mientras avanza el proceso.

Tras la recusación de la magistrada Lombana, el caso quedó en manos del magistrado César Reyes y continúa en etapa de instrucción sin acusación formal.

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