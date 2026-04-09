Cambio Radical ‘destruyó’ a Petro por pésima ejecución presupuestal: “No es en algunos sectores, es en todos”

El mandatario destacó que los recursos deben llegar a las zonas afectadas por el desastre - crédito @infopresidencia/X

La polémica sobre la ejecución presupuestal del Gobierno nacional se intensifica y fue en medio de la presentación de proyectos clave en Ciénaga de Oro (Córdoba), el presidente Gustavo Petro admitió dificultades en varios sectores y anunció el uso de recursos provenientes del recaudo de impuestos del decreto de emergencia económica.

Frente a estas declaraciones, el partido Cambio Radical, que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, lanzó críticas directas, al afirmar que la baja ejecución no se limita a áreas puntuales, sino que afecta a todo el país.

Durante su intervención, Petro aseguró que el nivel de ejecución del primer trimestre “es bueno en educación, es bueno en otras cosas, pero no es bueno en la mayoría del Gobierno”. Además, señaló que los recursos de emergencia económica se destinarán a atender afectaciones en Urabá Chocano, Córdoba, Sucre y el norte de Antioquia.

Petro reconoció que gran parte de los recursos se han destinado al pago de deuda interna y externa - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Y a nosotros nos quedan tres meses y no sabemos qué gobierno venga. Toca gastar. ¿Qué es lo que más hemos hecho? Es pagar la deuda externa e interna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos, podemos tener ya varios billones conseguidos de los impuestos de emergencia económica para el desastre”, afirmó el mandatario, en referencia a lo que su Gobierno hizo en materia económica.

El colectivo rechazó las palabras de Petro sobre el manejo de su presupuesto

A estas declaraciones, Cambio Radical reaccionó con severidad y afirmó en su cuenta en la red social X que el presidente no reconoce la magnitud del problema: “No, presidente Petro, está equivocado: no es en algunos sectores, es en todos donde la ejecución ha sido pésima”. La colectividad denunció que el Ejecutivo ha mostrado un patrón de retrasos sistemáticos, proyectos frenados, reformas sin implementación y regiones desatendidas.

“No es un tropiezo aislado, es un patrón”, reiteró la colectividad, al agregar que la falta de planeación y la improvisación pasan factura a los ciudadanos. Según Cambio Radical, los intentos del Gobierno por desviar la atención con “cortinas de humo, fake news y señalamientos a terceros” evidencian una estrategia insuficiente para cubrir los problemas de ejecución, mientras aumentan los impuestos y decretos de emergencia.

Cambio Radical respondió con dureza y señaló que la baja ejecución afecta todos los sectores del país, no solo algunos - crédito @PCambioRadical/X

“El problema no es la plata, es la incapacidad de administrarla. Colombia necesita un Gobierno que ejecute, no que improvise”, enfatizó el partido en su post.

El choque político se produce en un momento en que la administración Petro busca mostrar avances concretos en regiones históricamente rezagadas. En Córdoba, los proyectos presentados apuntan a cerrar brechas sociales y mejorar la infraestructura, especialmente en el manejo del agua y en programas educativos.

No obstante, para Cambio Radical, los anuncios no compensan la lentitud acumulada en la ejecución de los recursos ni la falta de resultados tangibles en todo el país.

Cambio Radical afirmó que el Gobierno intenta desviar la atención con “cortinas de humo, fake news y señalamientos a terceros - crédito Fotomontaje Infobae (Presidencia-Cambio Radical)

La colectividad también advirtió que los problemas no se limitan a recursos insuficientes. La baja ejecución presupuestal refleja, según ellos, una incapacidad administrativa que afecta la implementación de proyectos y el cumplimiento de promesas de campaña.

Crisis en la ejecución presupuestal del Gobierno Petro

En su discurso, Petro admitió que la gestión de recursos no ha sido eficiente y advirtió que el tiempo restante de su Gobierno se agota: “El nivel de ejecución del primer trimestre es bueno en educación y en otras cosas, pero no es bueno en la mayoría del gobierno. Nos quedan tres meses y no sabemos qué gobierno venga”.

El mandatario explicó que gran parte de los esfuerzos financieros del Gobierno se ha destinado al pago de la deuda interna y externa, lo que ha limitado la ejecución de inversión en proyectos sociales y de infraestructura.

“Tenemos que poner varios millones, conseguidos de la emergencia económica para el desastre; eso cubre Córdoba, Sucre, el norte de Antioquia y ejecutar de inmediato”, indicó. El mandatario insistió en que la ejecución debe concentrarse en las regiones más afectadas y aseguró: “Vamos a ejecutarlos en esta zona y hemos dicho que Córdoba cambia si se ejecutan los recursos”.

La oposición denunció un patrón de retrasos sistemáticos, reformas sin implementar y regiones abandonadas, calificando la gestión de improvisada - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

El Gobierno enfatizó que los proyectos en Córdoba —porque fue en donde habló— buscan cerrar brechas históricas y mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente en el acceso a agua potable y en infraestructura deportiva, considerada clave para el desarrollo social y la recreación de los jóvenes. Sin embargo, la oposición advirtió que la baja ejecución de recursos compromete los resultados en todos los sectores del país, no solo en áreas específicas.

De hecho, la Contraloría General también hizo un llamado al Ejecutivo para mejorar la administración del presupuesto; en un comunicado, el organismo indicó que el Ministerio de Hacienda debe adoptar una “estrategia responsable, austera y equilibrada” frente al Presupuesto General de la Nación, al recordar que cerca del 92% de los recursos son inflexibles.

Según la entidad, para 2026 la distribución del presupuesto contempla 65,5% en gastos de funcionamiento, 18,4% en deuda y solo 16,1% en inversión, lo que hace más complejo ejecutar proyectos estratégicos si no se priorizan correctamente los recursos.