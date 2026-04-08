Colombia

Partido Conservador rechazó propuesta de Petro de una nueva reforma tributaria: “Serán las familias las que paguen con más impuestos”

La colectividad sostuvo que la propuesta no constituye una política responsable para financiar el desarrollo del país

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El senador Efraín Cepeda ofreció un balance de los que fue la legislatura de Colombia en el periodo 2024-2025 - crédito @EfrainCepeda/X
El senador Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador se nego a una nueva reforma tributaria - crédito @EfrainCepeda/X

El Partido Conservador anunció su rechazo a la nueva reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro, advirtiendo sobre “una maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales”.

La colectividad sostuvo que la propuesta, en medio de lo que describió como “urgencias políticas que el Gobierno no logra disimular”, no constituye “una política responsable para financiar el desarrollo del país”.

La bancada conservadora señaló que el origen del déficit fiscal es atribuible al excesivo gasto por parte del Ejecutivo. “El déficit fiscal que hoy pretende resolver el gobierno con más impuestos es, en realidad, la consecuencia directa de su propio exceso de gasto irresponsable”, argumentaron al explicar la postura.

En ese esquema, la carga recaería nuevamente sobre las familias: “Al final, serán las familias las que paguen con más impuestos, mientras el gobierno sigue gastando sin control”, enfatizó el partido.

Un presidente del Partido Conservador, Efrain Cepeda, anunció la posición de su bancada frente a la reforma tributaria, afirmando que votarán negativamente para no cargar a las familias colombianas con el costo del "derroche" del gobierno nacional - crédito Partido Conservador

A propósito de la autonomía institucional, el Partido Conservador reafirmó su defensa del Banco de la República. “Solo una institución independiente puede seguir combatiendo el peor impuesto que pagan los colombianos: la inflación, que le roba a las familias su capacidad adquisitiva, castigando especialmente a los más vulnerables y amenaza la estabilidad que tanto nos ha costado construir”, manifestó la colectividad.

La organización política expresó su negativa a aprobar la propuesta en los términos presentados. “No pasará la reforma tributaria, mi partido la votará negativamente”, sentenció un vocero conservador al calificar de derrochador al actual Ejecutivo: “Este sí que es un gobierno derrochón. Cientos de miles de órdenes de prestación de servicios, de gente con los brazos cruzados solo para que voten en las elecciones”.

Finalmente, la colectividad resumió su planteamiento respecto al rumbo fiscal: “Colombia necesita orden, disciplina fiscal y un gobierno que entienda que el dinero público no es ilimitado ni está al servicio de sus urgencias electorales”.

El Partido Conservador anunció su rechazo a la nueva reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro, advirtiendo sobre “una maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales” - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
El Partido Conservador anunció su rechazo a la nueva reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro, advirtiendo sobre “una maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales” - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Ministro de Hacienda confirmó que el Gobierno presentará otra reforma tributaria ante el Congreso

El Gobierno colombiano se prepara para presentar una nueva reforma tributaria que será radicada el 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionarán los congresistas elegidos para el periodo 2026-2030. Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, confirmó que la iniciativa busca abordar el déficit fiscal que enfrenta el país y será la última presentada bajo la administración de Gustavo Petro.

La decisión responde a la negativa que han recibido propuestas similares en el pasado. Dos reformas tributarias y una emergencia económica fueron rechazadas tanto por el Congreso como por la Corte Constitucional, lo que —según Ávila— generó un “hueco fiscal” que agrava la situación de las finanzas nacionales.

Al respecto, el funcionario sostuvo a Caracol Radio: “El Gobierno ha tenido que enfrentar, por parte de la Corte Constitucional y por parte del Congreso, dos reformas tributarias que han sido negadas y una emergencia económica que también ha sido desconocida por la Corte Constitucional (...) que le han abierto un hueco fiscal necesariamente al país y eso está directamente relacionado con el déficit fiscal que hoy estamos viviendo”.

. Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, confirmó que la iniciativa busca abordar el déficit fiscal que enfrenta el país y será la última presentada bajo la administración de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa
. Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, confirmó que la iniciativa busca abordar el déficit fiscal que enfrenta el país y será la última presentada bajo la administración de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Uno de los factores que intensificaron las dificultades económicas es el pago del Fondo de Combustibles, que, según el ministro, representó aproximadamente 79 billones de pesos. Esta cifra se suma a la disminución de ingresos tributarios ocasionada por las reformas fallidas.

El ministro enfatizó la importancia de equilibrar el gasto y los ingresos, recordando que “a veces se habla del problema fiscal como si fuera solamente un problema de gasto, pero se nos olvida que los ingresos tributarios, que se buscaron a través de dos reformas tributarias y una ley de financiamiento, procuraban equilibrar la situación fiscal del país”.

Esta será la última oportunidad para la administración actual de impulsar una reforma estructural en materia tributaria antes del relevo presidencial el 7 de agosto.

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