Mujer fue ultimada a balazos en la puerta de su casa tras engaño de los sicarios: todo apunta a una venganza

Las autoridades continúan la investigación mientras los habitantes permanecen en estado de alerta - crédito Colprensa

Un engaño sencillo terminó en tragedia en el municipio de Baranoa, Atlántico, donde una mujer de 56 años fue asesinada en la puerta de su vivienda después de que desconocidos simularan comprar un hielo como pretexto para perpetrar el ataque en su contra.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 8 de abril de 2026, en medio de la creciente ola de violencia que tiene en alerta a la región y convierte a la víctima, identificada como Maribis Escobar, en la mujer número 26 asesinada en el Atlántico en lo que va del año.

De acuerdo con las versiones preliminares, el crimen fue ejecutado en el barrio Ciudadela La Paz, lo que desató alarma entre los vecinos por el aumento de homicidios, un fenómeno que ha dejado a Baranoa con 14 actos fatales registrados en 2026.

Del mismo modo, se explicó que un individuo se acercó hasta la vivienda de Escobar y le solicitó que le vendiera un hielo. Conforme al reporte entregado por la Policía, la víctima no sospechó nada al atender la petición. Tras tomar el producto de la nevera, fue atacada a balazos y quedó tendida en el piso de la vivienda.

La ciudadana fue engañada por los delincuentes que la balearon hasta causar su muerte - crédito Diego Pineda/Colprensa

Los residentes del sector escucharon las detonaciones y se apresuraron a verificar lo ocurrido encontrando a su vecina rodeada por la sangre, como lo evidencian algunas fotografías que circularon posteriormente en redes sociales. Así, Maribis Escobar se convierte en la tercera mujer asesinada en menos de 48 horas en el departamento del Atlántico, reflejando una problemática de seguridad que mantiene a la comunidad en alerta.

La investigación sobre el homicidio avanza, pues las autoridades están recolectando pruebas y testimonios con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Por esta razón, se instó a la ciudadanía a entregar cualquier tipo de información relevante mediante la línea telefónica 123, canal habilitado para recibir datos que permitan avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del caso.

Alerta por la circulación de un panfleto tras el asesinato

Horas después del ataque empezó a circular un panfleto en el municipio. De acuerdo con el medio local Noticias Coopercom, el documento, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, fue atribuido a un grupo armado ilegal que advierte sobre represalias y señala a posibles responsables del crimen.

Este contenido también menciona expresamente a Julio César Román Polanco, conocido por los alias de Julito o Daniel, el Travieso, al que se le vincula como presunto miembro del grupo delincuencial Los Pepes y que estaría detrás del ataque, aunque la veracidad de esa información también es investigada por las autoridades.

El hecho sería una represalia por no pagar una extorsión - crédito Colprensa

La referencia a estructuras criminales ha fortalecido la hipótesis entre las autoridades de que el asesinato podría estar relacionado con dinámicas de extorsión que involucran a organizaciones ilegales del Atlántico.

Mientras el pánico y la expectativa crecen entre los habitantes de Baranoa por el temor a nuevas acciones violentas, los investigadores locales se enfocan en contrastar la veracidad del mensaje difundido, conscientes del impacto que este tipo de amenazas tiene en la seguridad y la convivencia del municipio.

Varios ataques mortales se han presentado en el municipio en 2026 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Cabe mencionar que Baranoa suma 14 casos de homicidios en el 2026, lo que refuerza el complejo panorama de violencia que enfrenta la zona, por lo que la Policía local hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier amenaza o situación de inseguridad, con el fin de evitar que los delincuentes sigan acabando con la vida de los ciudadanos.

Tanto los habitantes del sector como los ciudadanos que se enteraron de lo ocurrido a través de las redes sociales reclamaron una mayor presencia de las autoridades en los territorios en los que se continúan presentando estos graves hechos de inseguridad que desatan la alerta comunitaria ante la violencia y frialdad empleada por los criminales.