Los colombianos sacaron la billetera en Semana Santa y los pagos electrónicos se dispararon con cifras récord

El consumo durante Semana Santa en Colombia repuntó un 26,11%, impulsado por el turismo y el gasto en actividades de ocio y alimentación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El movimiento de miles de viajeros durante la Semana Santa no solo se reflejó en carreteras y aeropuertos. También quedó registrado en los sistemas de pago, donde el flujo de dinero mostró un repunte significativo frente al año pasado. Los últimos datos evidencian que el consumo se aceleró durante la temporada, impulsado por gastos asociados al turismo, la alimentación y las actividades fuera del hogar. En conjunto, el comportamiento deja ver una economía que encuentra en estos días festivos un impulso clave para distintos sectores.

A diferencia de otros momentos del año, el gasto en esta temporada se distribuyó de forma más dinámica, no se concentró únicamente en compras esenciales, sino que se expandió hacia experiencias, movilidad y ocio, lo que terminó elevando el volumen total de transacciones. Según un informe de DaInsIght, la suite analítica de CCO Credibanco, las transacciones electrónicas crecieron 26,11% frente al mismo periodo de 2025. En total, se registraron más de 12 millones de operaciones, con una facturación que superó los $1,4 billones, lo que representa un aumento de 26,5%.

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Los pagos digitales consolidaron su papel central al facilitar más de 12 millones de transacciones, facturando por encima de $1,4 billones en la temporada - crédito Imagen ilustrativa Infobae

“Este resultado confirma no solo el aumento en la actividad comercial, sino también la consolidación de los pagos digitales como una herramienta clave para facilitar el consumo en momentos de alta demanda”, precisó el informe.

El análisis por categorías permitió entender mejor hacia dónde se dirigió ese gasto. Supermercados, estaciones de servicio, restaurantes y tiendas de alimentos lideraron la actividad, reflejando tanto las compras cotidianas como el impacto de los desplazamientos masivos que caracterizan esta época.

Uno de los momentos más intensos se vivió el sábado 4 de abril, cuando se alcanzó el mayor pico de consumo. Ese día se procesaron cerca de 3,5 millones de transacciones, con una facturación que superó los $431 mil millones. La mayor concentración se dio en horas de la tarde, especialmente entre las 12:00 p. m. y las 3:00 p. m., franja en la que se registraron los niveles más altos de gasto.

Supermercados, restaurantes, estaciones de servicio y tiendas de alimentos lideraron el volumen de transacciones gracias al turismo y los desplazamientos masivos - crédito cortesía Nequi

El turismo, como era de esperarse, tuvo un papel determinante en este comportamiento. Las compras realizadas con tarjetas internacionales crecieron 34%, una señal clara del aumento en la llegada de visitantes extranjeros y de su impacto directo en la economía local.

En cuanto a los medios de pago, se mantuvo una tendencia interesante. Las tarjetas débito ganaron terreno, representando el 34% de la facturación total y creciendo 37%, por encima de las tarjetas de crédito, que aumentaron 22% y concentraron el 66% restante. Este cambio sugiere que los consumidores están optando con mayor frecuencia por utilizar recursos disponibles de forma inmediata, en lugar de financiar sus compras.

A pesar del crecimiento de los pagos digitales, los establecimientos físicos continúan siendo protagonistas. El 79% de la facturación se realizó en puntos de venta presenciales, con un incremento de 27%. Este dato está directamente relacionado con el aumento de la movilidad y la alta afluencia en destinos turísticos, restaurantes y comercios durante la temporada.

Los pagos con tarjeta débito representaron el 34% de la facturación y crecieron un 37%, superando en porcentaje de aumento a las tarjetas de crédito - crédito Bancolombia

En el panorama regional, Bogotá concentró el 23% de la facturación total, seguida por Medellín con el 6%, mientras que Cali y Cartagena participaron con el 3% cada una, y Barranquilla con el 2%. Sin embargo, al observar el comportamiento del turismo internacional, Cartagena se posicionó como el principal destino, con un 58% de las compras realizadas por extranjeros dentro de la ciudad.

Este comportamiento confirma que la Semana Santa no solo es una celebración religiosa o un periodo de descanso. También se consolida como un motor clave para el consumo, en el que convergen el turismo, el comercio y la transformación digital de los pagos. En ese escenario, las cifras dejan ver una tendencia clara, los colombianos están gastando más, se están moviendo más y están utilizando cada vez más herramientas digitales para hacerlo, aunque sin dejar de lado la experiencia presencial que sigue marcando el ritmo del comercio en estas fechas.