La zoofilia se castigará con cárcel en Colombia: esto dice el proyecto de ley que avanza en el Congreso

Primer plano de las manos de una persona anónima aferradas firmemente a los oxidados barrotes de una celda de prisión, destacando la dura realidad del encarcelamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en tercer debate un proyecto de ley que introduce, por primera vez, penas de cárcel para quienes incurran en zoofilia (violadores de animales).

La iniciativa, liderada por la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), propone modificar el Código Penal y prevé sanciones que incluyen prisión, inhabilitación profesional y multas económicas.

La congresista manifestó que el proyecto representa un triunfo por la vida de los seres sintientes en el país. “No podemos normalizar que los animales sean abusados sexualmente, causándoles casi siempre la muerte. Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia”, indicó.

El articulado establece que acceder carnalmente a un animal acarreará una pena de prisión de 48 a 55 meses (entre 4 a 5 años), así como una inhabilidad especial de 1 a 3 años para cualquier actividad vinculada con el manejo o cuidado de animales, y una multa que oscila entre 30 y 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con solo un debate pendiente en plenaria, la ley quedaría lista para ser promulgada, marcando un cambio normativo que busca prevenir y castigar la violencia sexual contra los animales en el país.