Karola sorprendió a Carla Giraldo con una declaración de amor en ‘La casa de los famosos’: la presentadora le respondió

Carla Giraldo recibe una inesperada confesión de Karola en 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

La visita de Carla Giraldo a La casa de los famosos Colombia generó una serie de momentos comentados tanto dentro como fuera de la casa, pero uno de los episodios que más atención recibió en redes sociales fue la espontánea declaración de amor de Karola Alcendra hacia la presentadora.

La jornada, que se extendió durante varias horas, permitió a Carla interactuar con los participantes y ser testigo de algunas dinámicas cotidianas del reality.

En medio de este ambiente, Valentino Lázaro aprovechó para bromear con la presentadora acerca de Karola: “Viste que como estás tú no se le hizo al lado, anda soltera pa ti, porque si no estaría aquí pegadita”, le dijo, haciendo referencia al evidente interés de la barranquillera.

La barranquillera se sinceró con la presentadora y le aseguró que su prometido tenía suerte - crédito @Jeiver/ TikTok

Poco después, Karola se acercó directamente a Carla Giraldo, la abrazó y le dio un beso en la mejilla, generando risas y comentarios entre los presentes. Sin dudar, Karola expresó: “Mi amor yo respeto porque sé que estás comprometida”. Ante este gesto, Carla fue clara al responder que actualmente tiene pareja. Karola no ocultó su admiración y replicó: “Es un hombre muy privilegiado”, además de añadir: “Es muy simpático y también es costeño, así que tienes mi aprobación total”.

La escena fue ampliamente comentada en redes sociales, donde usuarios destacaron tanto la naturalidad de Karola como la reacción cercana y respetuosa de Carla Giraldo.

“Karola siempre ha dicho que Carla es el amor de su vida🤣“, ”Que falta de respeto”, “Pero fue y le dio un beso a Karola 💛“, ”ella es amor y la trata con mucho amor 💛“, ”Karola es un show 😂“, son las reacciones mas destacadas de los internautas.

La presentadora, fiel a su estilo, aprovechó su estadía para conversar con los habitantes sobre la convivencia, lanzar algunas “bombitas” sobre lo que ocurre en la competencia y compartir cómo vive el juego desde afuera. Contó que, como muchos televidentes, suele votar cada domingo y confesó que la eliminación de Nicolás Arrieta le resultó especialmente dolorosa.

La presentadora agradeció el gesto de Karola, pero le recordó que tiene pareja - crédito cortesía Canal RCN

Durante su visita, Carla también se sinceró respecto al significado de este proyecto en su vida, recordando que, aunque la primera temporada presentó desafíos, actualmente se siente agradecida con el Canal RCN por la oportunidad de acompañar la conducción del formato a lo largo de tres temporadas. “La llegada de este formato a mi vida llegó en el momento exacto”, compartió con los habitantes de la casa.

Carla Giraldo expuso a uno de los habitantes por romper las reglas

Durante la reciente visita a La casa, la presentadora Carla Giraldo generó revuelo al sorprender a uno de los habitantes incumpliendo las normas del reality y no dudó en exponerlo de inmediato. El episodio, emitido el 7 de abril, mostró a Carla ingresando a la casa para cumplir su función como vocera del líder invisible de la semana, Valentino Lázaro.

En medio de la dinámica, la presentadora aprovechó para recorrer las instalaciones, supervisar el orden y revisar la limpieza de los espacios. Además, acompañó a los concursantes durante la prueba de presupuesto, donde debían evitar decir malas palabras para sumar puntos. Sin embargo, el momento que más comentarios generó ocurrió cuando Carla entró al cuarto Ruby Rose y encontró a Eidevin López durmiendo en el sofá, en una clara infracción a las reglas del programa.

La reacción de Carla fue inmediata y no dejó pasar la situación desapercibida. “Aja, te pillé durmiendo, párate, arriba... Vamos al comedor”, exclamó la presentadora, sorprendiendo a Eidevin, quien se levantó aún somnoliento y sin saber cómo justificar su conducta.

En su recorrido por la casa, Carla expuso a Eidevin López por incumplir las reglas al encontrarlo durmiendo en el sofá - crédito @Eidevinlopez/Instagram

Ante la firmeza y el tono divertido de Carla, el costeño intentó explicar que estaba “vuelto nada” por el cansancio, pero luego se contradijo diciendo que solo estaba actuando y haciendo algo con los ojos cerrados, explicación que no convenció a la conductora.

La escena fue compartida en redes sociales y los seguidores de Carla Giraldo no tardaron en reaccionar. Algunos usuarios comentaron, en tono de broma, que Eidevin debería ser el próximo en “irse en el camión de la mudanza”, aludiendo a una posible eliminación.