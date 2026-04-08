Investigan presunto vínculo entre alias Mison, Yeison Jiménez y otros artistas de música popular

Los recientes hallazgos señalan que la proximidad con artistas de la música popular facilitó la legitimación social de Luis Rolando Osorio y permitió el encubrimiento de operaciones relacionadas con actividades clandestinas - crédito caqptura de pantalla @fondalospotrillos / Tiktok

La investigación sobre los vínculos entre figuras del entretenimiento y actividades criminales en Colombia ha revelado la estrategia de Luis Rolando Osorio, conocido como alias Mison (líder del grupo delicuencial Los Maracuchos en Bogotá).

Según Blu Radio, este individuo utilizó su cercanía con exponentes de la música popular, entre ellos Yeison Jiménez, para consolidar influencia social y encubrir acciones ilícitas.

Las autoridades en Colombia analizan cómo alias Mison estableció lazos con reconocidos artistas de música popular, patrocinó eventos y permitió que se grabaran videos musicales en sus propiedades. Estas relaciones, documentadas en videos y fotografías, sirvieron para legitimar socialmente al sospechoso y facilitar encuentros reservados en el marco de operaciones criminales.

Alias ‘Mison’ cultivó relaciones con músicos populares, lo que quedó registrado en material audiovisual. Fotografías y grabaciones evidencian encuentros en propiedades vinculadas al presunto cabecilla, así como la grabación de videos musicales que demuestran el nivel de confianza entre las partes.

Según detalló el medio radial ya mencionado, además de proporcionar ubicaciones y apoyo logístico, ‘Mison’ habría patrocinado a varios intérpretes del género. Las identidades de otros artistas presuntamente involucrados permanecen bajo reserva, ya que la indagación sigue abierta.

Imágenes del operativo de la Policía Nacional que resultó en la captura de alias Mison y la revelación de su impresionante patrimonio. Descubre su increíble colección de motocicletas, salones de juego privados, joyas extravagantes y otros lujos financiados por el crimen organizado en Bogotá - crédito Mebog

Las imágenes y videos muestran a alias Mison en reuniones privadas con figuras de la música popular.

Parte de estos encuentros se realizó en Los Potrillos, un establecimiento relacionado con el entorno del presunto líder criminal. El patrocinio a eventos y la participación de músicos en actividades organizadas por ‘Mison’ reforzaron la percepción de integración entre el entretenimiento y la estructura ilegal.

Las autoridades encontraron que varios cantantes participaron en eventos sociales, musicales y empresariales organizados en espacios asociados con alias Mison. Estos vínculos, revelados en registros audiovisuales, apuntan a la utilización de la cultura y el espectáculo como instrumento de legitimación social.

Estrategia de legitimación social a través del entretenimiento

Según el análisis de Blu Radio, alias ‘Mison’ basó su estrategia en la organización de eventos públicos y la asociación con negocios conocidos en la industria musical. De esta forma, figuras de la farándula nacional colaboraron en actividades sociales y musicales donde la presencia del sospechoso era recurrente.

Estos espacios se transformaron en plataformas para fortalecer redes y contactos que favorecieron su legitimación social. La exposición continua a ambientes festivos permitió a alias ‘Mison’ operar con discreción y consolidar una imagen alejada de sospechas, según las investigaciones oficiales.

El empleo de escenarios de alta visibilidad y la mediática cercanía con artistas facilitaron la construcción de una influencia social que protegió intereses ilícitos bajo la apariencia de legalidad.

El líder de Los Maracuchos es capturado en Ecuador tras una década de crímenes

Alias Mison, el líder de la organización criminal Los Maracuchos en Bogotá, fue capturado el 21 de febrero de 2026 en Ecuador, tras una década de actividades ilícitas que lo llevaron a acumular un patrimonio avaluado en más de $20 mil millones.

En un operativo de alto impacto, la Policía Nacional de Colombia capturó a alias Mison, un importante cabecilla. El video muestra el riguroso dispositivo de seguridad desplegado para su traslado aéreo y terrestre - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Enfrenta una pena mínima de 32 años de prisión, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, como consecuencia de una carrera delictiva marcada por la violencia, el narcotráfico y el lavado de activos en dos de las principales localidades de la capital, Santa Fe y Kennedy.

Entre los bienes decomisados destacan un anillo de diamantes valorado en 140 millones de pesos, varias joyas de oro adquiridas para su perro y una finca en Chinauta tasada en mil millones de pesos.

Además, poseía un penthouse en el centro de la ciudad, una colección de motos y camionetas de alta gama, y numerosas propiedades distribuidas entre familiares y terceros.

La finca en Chinauta había sido entregada previamente a la Sociedad de Activos Especiales, pero fue recuperada por el jefe criminal tres años después, lo que revela la complejidad de sus operaciones de ocultamiento patrimonial, según la investigación.

Su ascenso en el crimen organizado y métodos de operación en Bogotá

La policía lo señala como responsable de introducir y consolidar nuevas formas de negocio delictivo en Bogotá desde 2018, entre ellas la modalidad de “pagadiarios” y la intervención directa en locales del nocturno y sectores de entretenimiento.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, “podemos decir que era un narcotraficante invisible en la ciudad, porque llevaba una doble vida: se presentaba como gerente y empresario de hoteles y de locales de entretenimiento, como bares y discotecas”.

En palabras de las autoridades, “esta persona es el pionero de los pagadiarios en la ciudad de Bogotá. Fue el primero que comenzó a utilizar viviendas en las cuales poco a poco las convirtieron en pagadiarios y fue los primeros venezolanos que comenzaron a quedarse en estos lugares”, explicó Cristancho.

En un operativo, la Policía Nacional de Colombia capturó a alias Mison. En el allanamiento a su propiedad se descubrió una vida de lujos, incluyendo una impresionante colección de motocicletas, joyas costosas y una finca de recreo - crédito @PoliciaBogota/X

El impacto en la estructura delictiva de la capital colombiana fue sustancial. Osorio Arévalo facilitó la llegada y expansión del grupo venezolano Tren de Aragua en Bogotá, especialmente a través del control de discotecas y gastrobares como Los Potrillos, Hotel Negro, La Oficina y Las Pesebreras.

En estos establecimientos se almacenaban y comercializaban estupefacientes.

En 2021, ordenó el asesinato de un ciudadano venezolano cercano a Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, hecho que provocó una división dentro de Los Maracuchos y generó una reconfiguración de alianzas en el mundo criminal bogotano.

Este homicidio marcó el inicio de una etapa de inestabilidad interna que culminó con la huida de Osorio Arévalo tras la operación Maracuchos II en octubre de 2024. Se escondió durante cuatro meses en Putumayo antes de cruzar la frontera hacia Lago Agrio, Ecuador, con apoyo logístico del grupo armado Comandos de Frontera.