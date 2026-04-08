Informes del Gobierno destapan fallas, choque de versiones y alertan crisis en la fuerza pública tras accidente del Hércules

Los documentos revelan una brecha entre las necesidades operativas y los recursos asignados, lo que restringe la modernización de equipos y la capacidad de respuesta de la fuerza pública. - crédito Fuerza Aérea Colombiana y Colprensa/Juan Páez

El accidente del avión Hércules ocurrido el 23 de marzo de 2026 en el aeródromo de Puerto Leguízamo dejó 69 personas muertas y 57 heridas, y abrió un debate sobre la gestión y la capacidad operativa de la fuerza pública. Más allá de la tragedia, el caso ha puesto en evidencia cuestionamientos sobre el estado real de los recursos disponibles y la capacidad de respuesta del sector defensa.

Diversos informes gubernamentales y documentos oficiales, conocidos por El Espectador, detallan desacuerdos internos sobre el estado de la flota militar y la administración del presupuesto. Los reportes advierten un déficit persistente, diferencias sobre la responsabilidad de los recortes y una brecha entre las necesidades del sector defensa y los recursos asignados, lo que impacta directamente la seguridad y la eficiencia institucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mañana del 23 de marzo, el Hércules FAC-1016 despegó con 126 ocupantes, entre miembros del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Treinta y seis segundos después, la aeronave cayó, enlutando al país, que decretó tres días de duelo oficial. Equipos técnicos nacionales y extranjeros iniciaron investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, mientras en paralelo avanzaban revisiones institucionales sobre las condiciones en las que operaba la aeronave.

Estado del avión Hércules: versiones y datos oficiales

Tras el accidente, se evidenció un enfrentamiento de versiones entre el presidente Gustavo Petro, quien calificó al avión como “chatarra”, y la postura técnica del Ministerio de Defensa Nacional. La entidad afirmó que la aeronave cumplía los estándares de mantenimiento y tenía su certificado de aeronavegabilidad vigente hasta diciembre de 2027. El Hércules había pasado revisiones críticas en julio de 2025 y un mantenimiento mayor en 2023 por un valor de $11.500 millones.

El Ministerio informó que el FAC-1016 estaba sujeto a un programa de mantenimientos profundos cada seis años, inspecciones intermedias cada 270 días y controles menores cada 15 días o 40 horas de vuelo. El día del accidente, las condiciones meteorológicas eran favorables y el peso de despegue fue de 133.000 libras, dentro del límite permitido.

Sectores políticos, sin embargo, mantienen dudas sobre posibles fallas por “decisiones u omisiones” en el mantenimiento. Según manifestó el senador Esteban Quintero en el Congreso: “El mantenimiento no falla de un día a otro, falla por decisiones u omisiones. Hay responsabilidad por ignorar alertas, por debilitar el mantenimiento, por operar al límite, por hacerse los de los oídos sordos”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional asegura que no ha recibido alertas internas de la Fuerza Aeroespacial por insuficiencia de recursos para el mantenimiento de la flota C-130.

Los documentos oficiales indican que la aeronave cumplía con los mantenimientos programados y tenía certificación vigente, sin reportes de fallas estructurales previas al vuelo. - crédito FAC/Captura de Pantalla X

Déficit presupuestal y disputas institucionales

El déficit presupuestal en la fuerza pública y las controversias entre Defensa, Hacienda y el Congreso han sido objeto de debate. Representantes del sector defensa admiten que, si bien el presupuesto destinado es de los más altos del Estado, las necesidades históricas superan los fondos asignados. En 2026, las Fuerzas Militares manifestaron requerimientos por más de $53,4 billones, pero solo se apropiaron $21,2 billones.

Del total, cerca del 79% se destina al pago de 481.000 efectivos y aproximadamente 314.000 retirados, lo que deja apenas un 13% para inversión y operación.

El Ministerio de Hacienda señala que la falta de inversiones responde a limitaciones fiscales, mientras que el Ministerio de Defensa destaca que se han realizado esfuerzos para fortalecer el sector, aunque reconoce que la brecha presupuestal persiste y condiciona la modernización de equipos militares.

Crisis de disponibilidad y capacidades en la fuerza pública

Según el Ministerio de Defensa Nacional, la flota operativa militar debería tener un 75% de disponibilidad, pero entre 2017 y 2025 el promedio fue del 64%, descendiendo al 61% en 2025. Esto significa que una parte significativa de las 676 aeronaves permanece fuera de servicio, principalmente por razones técnicas o de mantenimiento.

El análisis oficial atribuye los bajos niveles de disponibilidad a la insuficiencia de recursos, más que a negligencias en el mantenimiento. Pese a que se cumple con los estándares internacionales y no existen alertas institucionales sobre riesgos por falta de recursos, el desfase entre lo requerido y lo asignado limita la modernización y pone en entredicho la capacidad nacional para misiones complejas, según documentación recogida por El Espectador.

Aun así, la percepción de crisis persiste en los informes legislativos y la oposición política, e incluso en sectores del oficialismo, lo que alimenta dudas sobre la sostenibilidad de las capacidades operativas.

Los documentos oficiales advierten limitaciones presupuestales. - crédito REUTERS/Daniel Muñoz

Falencias en la infraestructura y gestión del aeropuerto

Otra alerta apunta a la debilidad de la infraestructura aeroportuaria en zonas estratégicas como Puerto Leguízamo. El aeródromo donde ocurrió la tragedia no cuenta con torre de control y es administrado por la alcaldía local, un municipio de sexta categoría con recursos limitados.

Este punto fue subrayado por el senador Pedro Flórez: “El aeropuerto no tiene torre de control y lo maneja la alcaldía municipal, no la Aeronáutica ni una concesión ni los militares. ¿Sí está facultada técnicamente la alcaldía para operarlo?... A los militares incluso les toca comunicarse por radio internamente, esa es la capacidad de respuesta que tenemos”.

Este punto fue cuestionado en el Congreso, donde se advirtió que los militares deben coordinar operaciones por radio, lo que evidencia limitaciones en la capacidad de respuesta. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reconoció que la operación del aeropuerto representa un reto demasiado grande para un municipio con pocos recursos, por lo que se estudia trasladar su manejo a la Aeronáutica Civil.

Respuestas oficiales y planes de modernización

Como respuesta a la crisis, el Gobierno Nacional anunció la aprobación del CONPES 4187 de 2026, que destina $13 billones a la modernización de la fuerza pública. Según el Ministerio de Defensa, estos recursos buscan fortalecer capacidades tecnológicas, operativas y de control del espacio aéreo. El Ejército recibirá 5,8 billones, la Armada 3,4 billones, la Policía 2,3 billones y la Fuerza Aeroespacial 1,3 billones.

Este plan se suma a procesos previos de adquisición de aeronaves y ampliación de infraestructura estratégica. Sin embargo, se reconoce desde el propio gabinete que la materialización efectiva de estos recursos dependerá de procesos largos de contratación y ejecución. El Ministerio advierte que los resultados no serán inmediatos en el actual periodo de gobierno, pero continuará el monitoreo sobre la evolución de capacidades y la reducción de brechas tecnológicas.

La determinación de posibles fallas en la gestión de recursos o mantenimiento, así como la asignación de responsabilidades políticas y administrativas, quedará sujeta a los resultados de las investigaciones oficiales, que aún se encuentran en curso.