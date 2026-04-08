Humorista de Sábados Felices reveló que entró en depresión tras el asesinato de su hermano: “Eso es muy duro”

El comediante aseguró que gracias a la oración pudo encontrar el perdón a pesar del dolor que le causó la noticia - crédito @jeringa___/IG

David Alberto García, conocido como Jeringa, reconocido comediante de Sábados Felices, reveló que la muerte violenta de su hermano desencadenó en él una depresión intensa, situación que lo llevó a alejarse de la vida pública.

En un testimonio difundido a través de redes sociales, el comediante narró el proceso de supervivencia emocional tras el asesinato y cómo el dolor afectó su rutina laboral y a toda su familia.

La duración de su ausencia digital se debió a la magnitud de la tragedia: durante meses, las preguntas sobre su desaparición virtual fueron en aumento, hasta que decidió responder públicamente.

“Estuve perdido”, admitió Jeringa en el video compartido a sus seguidores, refiriéndose al impacto que el crimen tuvo para su entorno más cercano.

Jeringa, humorista de 'Sábados Felices' explicó el tratamiento estético que se realizó - crédito Caracol Televisión/Youtube

Jeringa precisó: “A mí me dio muy duro el asesinato de mi hermano, pero muy duro. Y estuve con un tema de, de depresión muy brava. Eso no se lo aconsejo a nadie. El que esté pasando por un tema de una pérdida de un familiar por violencia en este país, eso es bravo”.

Explicó que, debido a la forma violenta en que se produjo la muerte, el duelo se hizo aún más difícil de sobrellevar.

En su testimonio, el humorista narró la reacción de su madre, quien a los ochenta y siete años aún llora al ver la foto de su hijo fallecido en la casa familiar.

“Mi madrecita en ochenta y siete años viendo la foto de mi hermano pegado en la pared todos los días y todavía llora. Eso es bravo”, expresó, enfatizando cómo el dolor ha marcado a toda la familia.

José Nicolás García, hermano de Jeringa, fue asesinado en noviembre de 2020 - crédito Redes Sociales/X

Jeringa compartió que el proceso de recuperación fue extenso y que solo el perdón y la espiritualidad le permitieron seguir adelante. “Hay que perdonar. Y aunque ustedes no lo crean, yo perdoné. Yo perdoné. Y cuando uno perdona, se quita esa cosa del corazón, ese dolor tan varado que hasta cáncer produce, porque eso fue una cosa muy dura”, afirmó en su video.

La depresión y el perdón: dos caras del duelo tras una pérdida violenta

Quienes atraviesan situaciones de duelo semejantes enfrentan dificultades profundas, según señaló Jeringa. “Mi consejo es que hay que vivir el día a día. Y los que están pasando por un dolor de esos tan berraco como es perder un familiar, que le asesinen a uno un hermano o un hijo o un padre, vea, lo llevo aquí en el corazón. Mucha oración, mucha oración, que es lo único que lo ayuda a uno a lidiar adelante de esto”.

El humorista anunció que, tras sobrellevar el periodo más difícil, retomará su actividad en espacios digitales: “De aquí para arriba le voy a dar duro a estas redes y vamos a mamar gallo y voy a hablar y a chismosear y a pasarla bueno, porque vida solamente hay una”.

Los presuntos asesinos fueron capturados por las autoridades meses después del hecho en el que el hermano de Jeringa perdió la vida - crédito Redes Sociales/X

La confesión pública del comediante motivó múltiples muestras de apoyo y empatía en redes sociales. Los usuarios resaltaron su valentía al hablar de la depresión y cómo el duelo puede cambiar la vida personal y profesional de figuras públicas.

La Policía Metropolitana de Medellín confirmó la aprehensión de dos delincuentes, por información de los cuales las autoridades ofrecieron hasta 10 millones de pesos de recompensa. Según la Policía, los presuntos asesinos son alias Chicharrón, de 21 años, y alias Forna, de 22; quienes el día 11 de noviembre de 2020 habrían asesinado a José Nicolás García Henao, para robarle su vehículo y demás pertenencias de valor.

Según las autoridades, el cuerpo de José Nicolás fue arrojado desde su propio vehículo, en el cual,los delincuentes abandonaron la ciudad por varias semanas al darse cuenta de quién era su víctima, reportaron que regresaron a inicios de este año a delinquir en la ciudad y, recientemente, a inicios de febrero habrían participado en un robo a una ciudadana brasilera en Medellín.