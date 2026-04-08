Gustavo Petro responde a Jennifer Pedraza y cuestiona cambios de postura política: “Se mueven por conveniencias”

El cruce entre el presidente y la representante surgió tras diferencias por el caso de Ricardo Bonilla y derivó en cuestionamientos sobre posturas políticas. - crédito redes sociales - Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió a la representante Jennifer Pedraza en medio de un cruce en redes sociales y cuestionó lo que considera cambios de postura en la política. En su mensaje, el mandatario no profundizó en el proceso judicial del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, motivo por el cual inició el cruce entre ambos, sino que enfocó su respuesta en un señalamiento directo a la congresista.

“Se mueven por sus conveniencias políticas y no por sus convicciones y cambian de posición”, escribió Petro, quien además agregó: “Usted, Jennifer, es un buen ejemplo de eso”.

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Con esta afirmación, el presidente reaccionó a los cuestionamientos previos de Pedraza y trasladó la discusión desde el caso puntual hacia un plano político e ideológico, centrado en la consistencia de las posturas públicas.

Tras el señalamiento directo, el mandatario amplió su argumento y lo dirigió a la política en general. En su publicación, Petro expresó que, a lo largo de su trayectoria, ha presenciado múltiples casos de cambios de posición política. Según escribió, se trata de situaciones en las que algunas personas parten de posturas “bastante radicales” y posteriormente terminan respaldando el neoliberalismo.

El presidente respondió a la congresista señalando que algunos sectores cambian de posición por conveniencia y no por convicción. - crédito @petrogustavo/X

El origen del cruce: la defensa de Ricardo Bonilla

El intercambio entre ambos se originó horas antes, cuando el presidente se refirió a la situación del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien estaba privado de la libertad en medio de un proceso judicial.

En su publicación inicial, Petro calificó la detención como arbitraria y sostuvo que respondía a motivaciones políticas. “Está detenido arbitrariamente por simple sectarismo político (...) es un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición”, afirmó.

Además, el mandatario pidió la liberación inmediata de Bonilla y solicitó la intervención de organismos de derecho internacional.

Petro calificó la detención de Ricardo Bonilla como arbitraria y pidió su liberación inmediata. - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Jennifer Pedraza

Posteriormente, la representante Jennifer Pedraza respondió cuestionando esa afirmación y puso en duda la tesis de persecución política expuesta por el presidente. “Dizque preso político Bonilla… si usted es Presidente y la fiscal fue ternada por usted mismo, Presidente”, escribió la congresista, en un mensaje que apuntó a la relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía.

El señalamiento hace referencia a la elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, quien integró la terna presentada por el presidente y fue elegida por la Corte Suprema de Justicia el 12 de marzo de 2024.

La terna y la elección de la fiscal

La terna final estuvo conformada por Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra. Inicialmente, Camargo no hacía parte del grupo, pero fue incluida en septiembre de 2023 tras una modificación realizada por el presidente.

La elección se produjo con 18 votos de los 23 posibles en la Corte Suprema de Justicia, en una jornada marcada por la renuncia de una de las candidatas horas antes de la votación final.

Este contexto fue señalado por Pedraza para cuestionar el argumento de persecución planteado por el mandatario.

Luz Adriana Camargo fue elegida fiscal general tras integrar la terna presentada por el presidente ante la Corte Suprema de Justicia. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Contexto judicial: libertad por vencimiento de términos

El cruce político se da en medio de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos.

La magistrada Isabel Álvarez Fernández concluyó que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación dentro del plazo establecido por la ley. Según lo expuesto en la audiencia, desde la imputación de cargos, realizada el 1 de diciembre de 2025, hasta el 7 de abril de 2026, no se había radicado oportunamente la acusación formal. La radicación se realizó cuando la audiencia ya estaba en curso, lo que llevó a la togada a ordenar la libertad inmediata del exministro. “La norma es clara y no puede dársele otra interpretación”, indicó.