Colombia

Familia de Carlos Ramón González aseguró que el exfuncionario no saldrá de Nicaragua, pese a que Interpol levantó su orden de captura

El entorno cercano del exdirector del Dapre sostuvo que permanecerá en el país centroamericano, al manifestar su desconfianza por una posible reactivación judicial

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El exdirector del Dapre de Colombia conserva su estatus de asilado político otorgado por el gobierno de Nicaragua en 2025 - crédito Presidencia de Colombia/AFP
El exdirector del Dapre de Colombia conserva su estatus de asilado político otorgado por el gobierno de Nicaragua en 2025 - crédito Presidencia de Colombia/AFP

Luego de que la Interpol levantara la orden de captura emitida contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) de Colombia, se conoció que el exfuncionario permanecerá residiendo en Managua, capital de Nicaragua, donde seguirá con asilo político.

Familiares del exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), en declaraciones a Semana, indicaron que el dirigente político permanecerá en el país centroamericano, al considerar que un eventual regreso precipite problemas legales en su país de origen.

Igualmente, el entorno familiar de González recalcó que el exdirector del Dapre mantendría su desconfianza hacia la organización internacional, argumentando que en cualquier momento podrían reactivar la orden de captura en su contra.

Carlos Ramón González estaría refugiado en Barcelona solicitando asilo ante señalamientos crédito Presidencia de la República
Carlos Ramón González estaría refugiado en Barcelona solicitando asilo ante señalamientos crédito Presidencia de la República

Así mismo, el exfuncionario busca no perder la condición de asilado político, otorgada el 20 de agosto de 2025 por el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos de Nicaragua, Iván Lara Palacios.

Del mismo modo, los familiares señalan dificultades para tener comunicación con el exdirector del Dapre, recordando que desde el 13 de febrero de 2026 Nicaragua exige visa consular para los ciudadanos colombianos.

Sin embargo, revelaron que González recibió con optimismo la decisión de la Interpol frente a su situación legal.

Por otra parte, Iván Cancino, abogado defensor de Carlos Ramón González, aclaró en diálogo con El Colombiano que la anulación respondió a errores procesales detectados por un grupo de juristas ante la sede de Interpol en Lyon, Francia.

El exfuncionario del Gobierno Petro pidió ser interrogado por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos - crédito Colprensa
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Se cae, en términos generales, por violación de derechos fundamentales, lo que soporta la solicitud de asilo”, sostuvo el jurista al medio citado.

El levantamiento de la circular roja implica que, de acuerdo con Cancino, “si él quisiera viajar, podría hacerlo por cualquier lugar”. Sin embargo, remarcó que González no tiene planeado regresar a Colombia ni abandonar Nicaragua.

La defensa de González sostiene que el proceso entrará en etapa preparatoria, donde se definirá el conjunto probatorio y anuncia que recurrirá a todas las instancias posibles, incluidas las internacionales, para demostrar su inocencia.

¿De que acusan a Carlos Ramón González?

Carlos Ramón González es investigado por su presunta implicación en la red de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Fiscalía sostiene que González es responsable de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Luis Fernando Velasco, Olmedo López y Carlos Ramón González
Un audio revelaría la cercana relación entre Luis Fernando Velasco, Olmedo López y Carlos Ramón González, en medio del escándalo en la Ungrd - crédito Presidencia

De acuerdo con las pesquisas dirigidas por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, y el fiscal 11 delegado Gabriel Sandoval, el exfuncionario se habría reunido en septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño con Olmedo López, entonces director de la Ungrd y hoy procesado.

Según el fiscal delegado, González, ejerciendo como director del Dapre, habría ordenado la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, con el objetivo de asegurar apoyos a iniciativas legislativas del gobierno en curso.

Actualmente, González participa en las audiencias judiciales de forma virtual desde Managua, donde reside bajo protección diplomática.

A comienzos de 2026, se conocieron datos sobre la residencia en la que González cumpliría su asilo político. Según la información recopilada por Caracol Radio W, el exfuncionario estaría residiendo en un conjunto residencial integrado por cuatro casas, próximo a la embajada de Colombia en Nicaragua y vigilado por personal diplomático ruso.

Las condiciones de resguardo para el exdirectivo, sumadas al desconocimiento sobre la propiedad real de la vivienda que ocupa, avivan el debate en torno a la transparencia y el alcance del apoyo ofrecido por funcionarios nicaragüenses y colombianos - crédito captura de pantalla / X
Las condiciones de resguardo para el exdirectivo, sumadas al desconocimiento sobre la propiedad real de la vivienda que ocupa, avivan el debate en torno a la transparencia y el alcance del apoyo ofrecido por funcionarios nicaragüenses y colombianos - crédito captura de pantalla / X

El periodista Daniel Coronell reveló en dicho medio que el exdirector del Dapre reside junto a su esposa, Luz Dana Leal —exdirectora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Sena—, y que la obtención del asilo fue facilitada por el exembajador León Fredy Muñoz.

En diciembre del 2025, Carlos Ramón González fue visto en un evento organizado por la Cancillería de Colombia denominado “Noche vallenata Colombia”, celebrado en el Salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío en Managua (Nicaragua).

Imágenes difundidas posteriormente exhibieron a González participando en un “trencito” junto al encargado de Negocios de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, quien habría colaborado en la renovación de su residencia. Tras la divulgación del filme, la Cancillería informó que la Oficina de Control Disciplinario inició una investigación sobre lo ocurrido.

Carlos Ramón González en la parranda vallenata de la embajada de Colombia en Managua
El exdirector del Dapre Carlos Ramón González, que huyó de la justicia colombiana, estuvo en la parranda vallenata apoyada embajada de Colombia en Managua, en el recinto Rubén Darío - crédito W Radio

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