Colombia

Esta habría sido la causa de muerte de dos niños encontrados dentro de una nevera en el Meta: “No lograron salir”

Los menores fueron hallados por sus padres dentro del electrodoméstico, por lo que las autoridades analizaron la información sumistrada por los familiares y el proceso ahora se encuentra en poder de la Fiscalía

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Al parecer, los menores de edad estaban juagando en su casa y todo sería un accidente, aunque las autoridades investigan - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Al parecer, los menores de edad estaban juagando en su casa y todo sería un accidente, aunque las autoridades investigan - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La conmoción entre los pobladores del municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta, sigue latente luego de que dos hermanos de 8 y 5 años fueran hallados muertos dentro de un congelador en su vivienda durante el sábado 4 de abril de 2026.

El hecho, que movilizó a las autoridades y generó un fuerte impacto en la comunidad, se produjo cuando los padres de los niños regresaron a su casa después de cumplir algunos compromisos y encontraron a los menores sin signos vitales.

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Alcalde de Vista Hermosa expuso un comunicado con el restultado de las investigaciones preliminares sobre la muerte de los niños - crédito Juan Andrés Gómez/Facebook

La investigación apunta a que la causa de muerte habría sido asfixia, según indicó el alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, a Noticias Caracol.

De acuerdo con la información preliminar, los niños habrían ingresado al refrigerador, cuya tapa se cerró accidentalmente y se bloqueó, lo que les habría impedido salir provocando el desenlace fatal.

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurrió con los menores en ese municipio del Meta, las autoridades manejan como hipótesis principal que los niños, mientras jugaban en su casa, entraron al congelador desconectado y quedaron atrapados al cerrarse la tapa, lo que habría provocado su muerte por asfixia.

Los resultados oficiales dependerán del informe forense que aún se encuentra en proceso.

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Los hermaos de 5 y 8años que fueron hallados sin vida dentro de un congelador en Vista Hermosa, Meta - crédito Canal Global Televisión/Facebook

El padre de los menores, Brayan Guevara, relató a medios nacionales que sus hijos solían jugar a las escondidas al llegar a casa. Ese día, al notar la ausencia de los niños, los buscaron por todos los rincones hasta hallarlos en el congelador, que había estado sin uso y desconectado por la temporada.

Guevara afirmó: “Nosotros entre familia teníamos una costumbre de que llegábamos a la casa, ellos se escondían debajo de la cama o se escondían en el clóset…”.

Asimismo, las primeras inspecciones técnicas descartaron signos de violencia intrafamiliar.

Las autoridades revisaron la vivienda y confirmaron que uno de los enfriadores que servía para el almacenamiento de hielo que vendía la familia estaba desconectado y con la tapa abierta al momento de la inspección, por lo que no estaba en funcionamiento.

Avances de la investigación y próximos pasos

Los niños solían jugar a las escondidas cuando sus padres llegaban a casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los niños solían jugar a las escondidas cuando sus padres llegaban a casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para realizar los estudios forenses correspondientes.

Los investigadores buscan confirmar la causa exacta de la muerte y descartar cualquier otra circunstancia. Según las autoridades, la línea de tiempo relatada por los padres fue confirmada en la inspección.

Medicina Legal confirmó que el caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación y cuando se concluyan los análisis forenses, la familia recibirá el dictamen oficial sobre el hecho.

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