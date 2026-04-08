Denuncian casos de falsos funcionarios del Acueducto: así puede validar las visitas y evitar robos

El presunto delincuente aprovechó que la víctima dejó la puerta abierta. Ladrones ingresaron al domicilio, el 3 de abril de 2026 - crédito @InesBetancur1/X

En las horas de la mañana del 7 de abril de 2026, en los canales oficiales de la Empresa de Acueducto de Bogotá se reiteró un llamado a la ciudadanía sobre el regreso de estafas cometidas por delincuentes que se hacen pasar por funcionarios.

Según nuevas denuncias, individuos buscan ingresar a viviendas bajo el pretexto de realizar inspecciones o servicios relacionados con el suministro de agua, y solicitan pagos no autorizados o datos personales sensibles.

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“¡Verifica la identidad de los funcionarios! Solicita el carné y confirma sus datos llamando a la Acualínea 116. Asegúrate de que la visita haya sido notificada previamente. Reporta de inmediato cualquier ingreso no autorizado o conducta sospechosa".

La advertencia, difundida por la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), indica que ningún trabajador está autorizado para recibir dinero en efectivo ni transferencias bancarias durante visitas domiciliarias.

Nuevo llamado de las autoridades a prevenir hurtos y estafas por falsos funcionarios del Acueducto - crédito Acueducto y captura de pantalla @InesBetancur1/X

De hecho, de acuerdo con un mensaje relacionado que se publicó en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, se advirtió que “si alguien solicita pagos a nombre de la empresa, se trata de una estafa”.

Los pagos de servicios públicos deben realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales, disponibles en el portal web de la EAB.

Una de las denuncias más recientes se hizo viral el 3 de abril de 2026 en las redes sociales y reveló un nuevo modus operandi: “Un hombre se hizo pasar por operario del Acueducto para que le abrieran la puerta de una vivienda. Segundos después, una camioneta llegó con varios ladrones que entraron a la casa”, se leyó en la publicación.

Nuevo llamado a la prevención con los falsos funcionarios públicos en Bogotá - crédito @AcueductoBogota/X

La denuncia estuvo acompañada de un video de la cámara de seguridad de la calle en la que ocurrió el hecho, que mostró, en efecto, que un falso funcionario de la empresa de suministro de agua fue atendido por la víctima, le solicitó algo del interior de la vivienda, y mientras la afectada fue y dejó la puerta abierta, de manera coordinada llegaron sujetos en una camioneta que entraron en el domicilio.

Recomendaciones para evitar estafas y robos.

Para prevenir fraudes, desde la alcaldía recomendaron verificar la identidad de cualquier persona que solicite ingresar al hogar. Los usuarios pueden consultar diariamente el listado de trabajos programados en el sitio web de la Empresa de Acueducto.

Además, está habilitada la línea telefónica Acualínea 116, donde se puede seleccionar la opción “verifica la identidad del funcionario” y confirmar si la visita corresponde a un procedimiento real.

La modalidad de suplantación de funcionarios no se limita a la EAB. Según las autoridades, los delincuentes también han fingido representar a otras entidades estatales, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Ministerio del Trabajo.

Todos los servidores públicos legítimos deben presentar carné institucional vigente, documento de identidad y, en algunos casos, autorización específica de visita.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) no realiza cobros en efectivo ni a través de terceros - crédito Alcaldía de Bogotá

El personal del Dane que realiza censos porta chaleco, gorra y morral gris, y la verificación de su identidad puede hacerse en el sitio web de encuestadores autorizados. Los funcionarios de la Dian, por su parte, requieren credencial y orden de visita, y la autenticidad puede comprobarse llamando a la línea oficial de la entidad.

Ante cualquier duda, los ciudadanos pueden acudir a los puntos de atención física de las empresas de servicios públicos o denunciar actividades sospechosas a las autoridades.

La prevención y la verificación de identidad son claves para evitar ser víctima de estas estafas que, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, han tenido un repunte en los últimos meses.