Crisis de inseguridad en Bogotá: video revela cómo un ladrón se llevó un vehículo en cuestión de segundos

Una mujer denunció la sustracción de su automóvil en las inmediaciones de una unidad de salud, donde cámaras de seguridad documentaron la acción de un individuo que utilizó una llave fraudulenta y huyó en cuestión de segundos - crédito Suministrado a Infobae Colombia

En la mañana del martes 7 de abril de 2026, el barrio Olaya, ubicado en el suroriente de Bogotá, fue escenario de un robo que ejemplifica la agudización de la inseguridad en la ciudad.

Una ciudadana denunció que en menos de un minuto, un delincuente logró llevarse su automóvil, un Chevrolet gris con placa KGD775, mientras ella asistía a la unidad de salud del Virrey Solís. El hecho, que fue captado por cámaras de seguridad, revela la rapidez y precisión con la que actúan los ladrones en la capital.

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La afectada contó a Infobae Colombia que el vehículo fue estacionado cerca de las 7:45 a. m. por la imposibilidad de encontrar parqueadero en la zona. A las 8:02 a. m., un hombre se acercó, observó el entorno y examinó el interior del automóvil. El video muestra cómo el individuo pasó varias veces junto al carro antes de decidirse a actuar, asegurándose de que no hubiera testigos ni ocupantes.

El testimonio de la víctima y la respuesta de las autoridades

El barrio Olaya se convierte en epicentro de robos de vehículos, reflejo del aumento de la inseguridad en Bogotá en 2026 - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La víctima relató que el delincuente utilizó lo que parecía una llave maestra para abrir la puerta. Luego recogió un morral, abordó el automóvil y huyó del lugar en cuestión de segundos. “El tipo abre el vehículo, se da su maña, lo prende y se lo lleva”, expresó la afectada en diálogo con este medio.

La grabación, facilitada por una residente de la zona, fue entregada a las autoridades, que respondieron que debían esperar y que no podían actuar de inmediato. La mujer pidió ayuda a la comunidad para identificar al sujeto captado en las imágenes, mientras exigió a las autoridades soluciones efectivas ante un escenario en el que los hurtos de vehículos se incrementaron de manera alarmante.

Infobae Colombia conoció que, hasta el momento, la afectada continúa sin respuestas por parte de las autoridades.

Las autoridades de Bogotá informaron que la afectada no ha recibido respuestas definitivas tras suministrar las pruebas del hurto - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Captura de un ladrón revelaría el ‘modus operandi’

Durante la misma jornada, en las inmediaciones de la estación de Transmilenio Olaya, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá detuvieron a un hombre de 60 años, sorprendido con más de nueve llaves maestras y varios controles de vehículos. La alerta se activó tras identificar un automóvil con la alarma encendida y el sujeto que se presentó como dueño, pero no logró justificar su presencia.

Durante la inspección, la denunciante que expuso su caso a Infobae Colombia llegó para informar que su vehículo Chevrolet había desaparecido mientras asistía a una cita médica.

Las autoridades confirmaron que el detenido intentaba suplantar la identidad de otra persona y había sido privado de la libertad en 2017 por hechos similares. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde enfrenta cargos por hurto. Se espera esclarecer si los casos estarían conectados.

La Policía Metropolitana detuvo a un hombre con nueve llaves maestras y controles de autos cerca de TransMilenio Olaya - crédito Mebog

El auge del robo de vehículos: cifras y modalidades

Los casos reportados en el barrio Olaya se suman a una tendencia creciente. Datos recogidos por el concejal de Bogotá Leandro Castellanos muestran que, en lo que va de 2026, se han registrado más de 525 robos de vehículos en la ciudad.

En 2025, entre enero y mayo, se reportaron 1.147 hurtos, mientras que en 2024 la cifra superó los 4.600 casos. Actualmente, el promedio diario alcanza seis robos de automóviles en Bogotá.

Las localidades con mayor incidencia de este delito son Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Fontibón, según informes oficiales. Las marcas más afectadas incluyen Kia, Chevrolet, Toyota y Mazda, además de motocicletas, que encabezan las estadísticas en volumen. También se identificó a los taxis como un objetivo frecuente, especialmente durante las noches.

Las modalidades más comunes de hurto abarcan el “halado” de automóviles estacionados en vía pública, atracos con arma de fuego, engaños al conductor y el desmantelamiento exprés para venta de autopartes.

La marcación previa de vehículos en zonas residenciales permite a los delincuentes seleccionar sus objetivos con antelación y actuar con rapidez.