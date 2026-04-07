Shakira fue anunciada como invitada de Anitta para su próximo sencillo: esto es lo que se sabe

Shakira fue confirmada como la invitada estelar de Anitta en su próximo sencillo "Choka Choka" - crédito Charles Sykes/Invision/AP y Sebastiao Moreira/EFE

Poco a poco, a lo largo de 2026, Shakira ha ido develando las sorpresas que tiene guardadas para sus fans. Además de las nuevas fechas de Las mujeres ya no lloran World Tour, se incluyen nuevos temas. Y es así que a poco más de un mes del estreno de Algo Tú con Beéle, la barranquillera anunció que será la invitada del próximo sencillo de otra figura en ascenso de la música latina.

Se trata de Anitta, una de las principales exponentes del funk carioca. A través de una publicación conjunta en Instagram, las dos artistas confirmaron el pasado lunes 6 de abril que la cantante participará en el sencillo Choka Choka, el segundo del próximo álbum de la brasileña, EQUILIBRIVM.

La portada del sencillo, revelada en esa red social, muestra a las cantantes representadas como cartas de tarot, vestidas únicamente con una pluma.

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El álbum completo, el séptimo en la carrera de Anitta, estará disponible el viernes 16 de abril en plataformas digitales, detalló la artista en su anuncio. El primer sencillo de esta producción, Pinterest, salió en marzo pasado.

A través de historias en Instagram, Shakira celebró la colaboración hablando en portugués, calificando el tema como “increíble” y asegurando que “a los fans les va a encantar”. Por su parte, Anitta expresó su entusiasmo señalando: “No tienen idea lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum”.

La brasileña no ocultó su entusiasmo al confirmar su colaboración con Shakira - crédito @anitta/Instagram

El lanzamiento de Choka Choka coincide con el debut de Anitta en Saturday Night Live el próximo sábado 11 de abril, lo que no tardó en generar especulaciones sobre la posibilidad de que la barranquillera se sume al debut del tema. Cabe recordar que Anitta ya había aparecido como una de las invitadas de Shakira en el videoclip de Soltera, publicado en 2024.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press

Mientras se conoce esta colaboración entre ambas cantantes, la colombiana sigue inmersa en su gira de conciertos, considerada por ella misma como la más importante de su carrera.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, seguido de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluidos uno más en el estadio GNP Seguros que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira; así como su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

El que se mantiene en pie es su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores. De igual modo, Shakira anunció una serie de fechas en Estados Unidos entre junio y julio que constituyen su segundo paso por el país con esta gira, sumados a su residencia en Madrid en el estadio Shakira, un complejo especialmente creado para la ocasión, con el que espera convocar a su fanaticada en el Viejo Continente

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)