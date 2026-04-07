Personería de Medellín abrió indagación por gestores de convivencia que golpearon a un ciudadano: este es el video

Gestores de convivencia redujeron al ciudadano y lo golpearon - crédito @Zuluagakame/X

En redes sociales se viralizó el video en el que se evidencia el momento en el que gestores de convivencia de Medellín golpearon a un hombre en el parque Bolívar, en medio de circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades, y que despertó un nuevo rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El ataque violento, al parecer, ocurrió durante el 5 de abril de 2026, Domingo de Resurrección, cuando en el parque había presencia de feligreses que esperaban una procesión.

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La grabación captó cómo uno de los gestores de convivencia, con un bastón de mando en mano, se acercó a un hombre con camiseta azul, le ordenó tirarse al suelo y, tras la negativa, inició un forcejeo que culminó en agresiones físicas.

La Personería Distrital de Medellín anunció la apertura de una indagación previa para determinar si existió una falta disciplinaria por parte de los funcionarios implicados.

“Con la indagación previa se logrará determinar si existió la comisión de una presunta falta disciplinaria, así como la individualización de los servidores públicos que pudieran ser objeto de la ley disciplinaria”, dijo Yenny Teresita Serna, personera delegada en Asuntos Disciplinarios, citada por El Espectador.

Manuel Villa Mejía aseguró que el hombre había alterado el orden público antes de ser golpeado - crédito @ManuelVillaMe/X

El grupo de gestores de convivencia fue creado durante la administración de Federico Gutiérrez, con el objetivo de mediar en conflictos en el espacio público y acompañar aglomeraciones en la ciudad.

La agresión de los gestores de convivencia despertó polémica

Las imágenes, que llegaron a las manos del presidente Gustavo Petro, despertaron una controversia sobre las facultades otorgadas a los servidores urbanos de Medellín.

En su cuenta de X, el primer dignatario calificó el hecho como una “arremetida de bandas fascistas a sueldo público” y ordenó a la Policía Nacional no permitir este tipo de acciones, que definió como “parapolicial o paramilitar”.

Incluso, Petro recordó que la función principal de la Policía es la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Mientras tanto, la respuesta desde Medellín, en contraposición al presidente, fue defender la labor de los gestores de convivencia y afirmar que la polémica se debe a la “desinformación”.

El secretario de Seguridad Villa Mejía, incluso, destacó que los extranjeros involucrados ya tenían antecedentes. A través de un video, el funcionario dijo que el hecho se produjo en el contexto de una intervención dirigida a un grupo de ciudadanos extranjeros señalados de alterar el orden en la zona.

Pelea entre Gustavo Petro, Fico Gutiérrez y Manuel Villa Mejía por labores de gestores de convivencia - crédito @petrogustavo/X; @FicoGutierrez/X; @ManuelVillaMe/X

Relató que los extranjeros estarían “orinando y consumiendo droga al frente de la Catedral Metropolitana, en presencia de niños y feligreses, además de insultar y agredir previamente a los gestores por solicitarles que no lo hicieran”.

De hecho, de acuerdo con el reporte oficial, la persona que apareció en el video fue trasladada al Centro de Traslado por Protección (CTP) y recibió un comparendo por las conductas mencionadas. De la misma manera, Villa Mejía escribió en su perfil de X:

“En Medellín la autoridad no se negocia, ni se desdibuja con desinformación. Aquí los hechos son claros: hubo comportamientos que alteraron el orden público, agresiones a gestores de convivencia y una acción institucional dentro de la ley por parte de nuestra Fuerza Pública”.

Y a Petro le dijo: “El que trabaja, negocia y pacta con bandidos es su gobierno. Aquí no existen bandas fascistas ni parapolicías, como usted lo dice. Aquí hay gestores de convivencia y una institucionalidad, incluyendo la Policía Nacional, actuando dentro de la ley (sic)”.

Federico Gutiérrez reaccionó a los hechos registrados en Medellín en la jornada de manifestaciones pro Palestina - crédito @FicoGutierrez/X

Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez escribió en su perfil de X: “Autoridad y orden”.

No es la primera vez que este grupo de ciudadanos enfrenta cuestionamientos: en octubre de 2025, videos de agresiones contra manifestantes durante una marcha propalestina también generaron críticas y llevaron a la apertura de investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo.