Nuevo código laboral en Colombia: trabajadores podrán apelar fallos, exigir mayor protección y acceder a audiencias virtuales

La Ley 2452 de 2025 representa una modernización histórica del derecho laboral colombiano al establecer un renovado Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

Desde el 6 de abril, Colombia inició una nueva etapa en la administración de justicia laboral con la entrada en vigencia de la Ley 2452 de 2025, que adopta el renovado Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Esta norma, considerada uno de los avances más trascendentales en la historia del derecho laboral colombiano, introduce cambios de fondo para modernizar los procedimientos, agilizar la resolución de conflictos y robustecer la protección de los derechos de trabajadores y empleadores.

Apelaciones y nuevas garantías para los trabajadores

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los procesos de única instancia. A partir de abril, la doble instancia se convierte en la regla general, lo que significa que los trabajadores y empleadores podrán apelar las decisiones judiciales tomadas en primera instancia.

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Este ajuste amplía las garantías procesales, al ofrecer la posibilidad de que un tribunal superior revise las determinaciones adoptadas por un juez, incrementando así la protección de los derechos fundamentales en el ámbito laboral y de la seguridad social.

La doble instancia reemplaza la instancia única en los procesos laborales en Colombia, asegurando el derecho a apelar decisiones judiciales para trabajadores y empleadores - crédito Colprensa

La nueva ley también habilita a los trabajadores a solicitar y exigir medidas cautelares, que permiten proteger derechos vulnerados mientras se resuelve el fondo del asunto. Estas medidas pueden ser solicitadas en cualquier momento del proceso ordinario laboral y otorgan herramientas más eficaces para evitar daños irreparables o la pérdida de derechos durante el litigio.

Modernización: virtualidad y gestión tecnológica

El nuevo código procesal impulsa la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas en la administración de justicia. Lo anterior se traduce en la posibilidad de realizar audiencias virtuales, la gestión electrónica de expedientes y la notificación digital de actuaciones, lo que agiliza los tiempos procesales y facilita el acceso de los ciudadanos a la justicia, especialmente en regiones apartadas.

Con la entrada en vigor de la ley, el Consejo Superior de la Judicatura puso en marcha el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial, una plataforma que ya opera en 633 despachos de 34 distritos judiciales y que permite la administración y trazabilidad en línea de los procesos laborales. Esta modernización tecnológica busca reducir la congestión judicial y mejorar la transparencia y eficiencia en la atención de los casos.

La norma habilita a los trabajadores a solicitar medidas cautelares desde el inicio del proceso, garantizando la protección de sus derechos laborales y de seguridad social - crédito Alcaldía de Bogotá

Reorganización de la justicia laboral

La reforma también contempla la creación de nuevos juzgados y cargos en el sistema judicial. Se establecieron 106 cargos adicionales en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, seis nuevos juzgados laborales del circuito y 18 juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple en distintas ciudades del país.

Además, se modificó la denominación de los juzgados de pequeñas causas laborales y se reorganizó el reparto de procesos en municipios donde no existen juzgados laborales, asignando estas funciones a despachos civiles del circuito o promiscuos.

La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla está desarrollando programas de capacitación dirigidos a servidores judiciales y abogados litigantes, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación y comprensión de la nueva normativa.

Ejemplo para entender la Ley 2452 de 2025

Supongamos que un trabajador es despedido y considera que fue injusto. Antes de la nueva ley, si el juez tomaba una decisión, ese fallo podía ser definitivo y no había opción de apelar. Con la Ley 2452 de 2025, ahora el trabajador puede pedir que otro juez revise el caso (doble instancia), lo que aumenta sus posibilidades de obtener justicia si hubo algún error en la primera decisión.

La digitalización de la justicia laboral permite realizar audiencias virtuales y recibir notificaciones electrónicas, facilitando el acceso y agilizando los trámites judiciales - crédito Colprensa

Además, si el trabajador teme perder algún beneficio mientras dura el proceso, puede solicitar medidas cautelares, como el pago temporal de su salario o la protección de su seguridad social, hasta que el juicio termine.

Por otro lado, ya no es necesario ir siempre al juzgado en persona. Gracias a la modernización, ahora es posible participar en audiencias virtuales y recibir notificaciones por internet, lo que ahorra tiempo y facilita el acceso a la justicia, sobre todo en lugares lejanos.

Finalmente, si el trabajador vive en un municipio donde no hay juzgados laborales, su caso podrá ser atendido por otro juzgado cercano, evitando que su proceso se demore. Todo esto busca que los conflictos laborales se resuelvan más rápido, con mayores garantías y usando la tecnología para acercar la justicia a todos.

Competencia y autonomía procesal

El nuevo código define reglas más precisas sobre competencia jurisdiccional, reduce la dependencia del Código General del Proceso (CGP) y otorga mayor autonomía al sistema laboral, evitando vacíos normativos y confusión en la aplicación de las reglas procesales. Para los trabajadores, esto significa mayor claridad sobre dónde y cómo presentar sus demandas, menos dilaciones y mayor seguridad jurídica en el trámite de sus procesos.

La implementación del Sistema Integrado único de Gestión Judicial mejora la trazabilidad y administración de procesos en 633 despachos de 34 distritos judiciales del país - crédito VisualesIA

Régimen de transición y procesos previos

La Ley 2452 de 2025 incluyó un régimen de transición de un año que ya llegó a su fin. Los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia del nuevo código continuarán de acuerdo con las reglas anteriores, mientras que los nuevos casos seguirán el procedimiento modernizado.

La magistrada y vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Expósito, calificó la reforma como “una transformación sustantiva en la organización, competencia y dinámica procesal”. Según Expósito, la ley no solo actualiza el procedimiento laboral, sino que garantiza la efectividad de los derechos derivados de las relaciones de trabajo y seguridad social.