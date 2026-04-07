Colombia

Mompox rompió récord en Semana Santa con 51.000 visitantes y hoteles al 95% de ocupación, así se movió la economía

La masiva llegada de turistas durante la temporada impulsó el comercio, la hotelería y la oferta cultural, consolidando al municipio como uno de los destinos clave del turismo religioso en Colombia

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Mompox-Bolívar-Colombia
El sector hotelero de Mompox alcanzó una ocupación del 95%, reflejando la alta demanda turística en temporada alta y el crecimiento de la economía local - crédito cortesía Alcaldía de Mompox

El flujo de visitantes no se detuvo durante toda la Semana Santa en Santa Cruz de Mompox. Calles llenas, hoteles casi al límite y una agenda intensa marcaron una de las temporadas más movidas para este destino histórico del Caribe colombiano. Las cifras confirman esa percepción. Entre el 29 de marzo y el 4 de abril, el municipio recibió cerca de 51.000 asistentes, en un periodo en el que la tradición religiosa volvió a convertirse en motor de la economía local.

El balance dejó un mensaje claro para las autoridades, Mompox sigue consolidándose como uno de los epicentros del turismo religioso en el país, con una capacidad creciente para atraer visitantes de distintos perfiles y regiones. De ese total, 17.505 personas fueron turistas no residentes, mientras que 29.959 correspondieron a habitantes del municipio que participaron activamente en las actividades. A esto se sumaron 3.536 visitantes transitorios, lo que evidencia un movimiento constante durante toda la semana.

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El fotógrafo captó las mejores imágenes para demostrar al mundo lo que se encontrarán al visitar este destino - crédito Federico Rios / X
Santa Cruz de Mompox recibió cerca de 51.000 visitantes durante la Semana Santa, consolidando su posición como destino de turismo religioso en el Caribe colombiano - crédito Federico Rios / X

El impacto también se sintió en el sector hotelero. Los alojamientos alcanzaron una ocupación cercana al 95%, un indicador que refleja no solo la alta demanda, también la capacidad del destino para responder a temporadas de gran afluencia. El origen de los visitantes muestra un predominio nacional. Según los datos oficiales, el 92% llegó desde distintas regiones de Colombia, mientras que el 8% restante provino del exterior, con presencia de países como España, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Perú y Suiza.

Dentro del país, el flujo estuvo liderado por Bolívar, que aportó el 28% de los turistas, seguido por Bogotá (15%), Atlántico (14%), Magdalena (10%) y Antioquia (8%). Esta diversidad confirmó el alcance que logra la celebración más allá de su región. Un dato que llama la atención es la renovación constante del público. El 32% de los asistentes visitó Mompox por primera vez, mientras que el 68% ya conocía el destino. Esta mezcla entre nuevos viajeros y visitantes recurrentes habla de una experiencia que logra fidelizar.

En términos demográficos, la participación fue bastante equilibrada. Las mujeres representaron el 52% de los asistentes, frente a un 48% de hombres. Además, la mayor concentración de público estuvo en edades productivas: el 29% tenía entre 25 y 34 años, seguido por un 27% entre 35 y 44 años y un 21% entre 18 y 24 años.

Mompox. Foto: Ministerio de Transporte.
El 92% de los visitantes en Mompox provino de diferentes regiones de Colombia y solo el 8% llegó desde el extranjero, demostrando una fuerte atracción nacional - crédito Ministerio de Transporte

Aunque en menor proporción, también hubo de otros grupos. Personas entre 45 y 54 años representaron el 10%, mientras que los mayores de 55 años sumaron un 9% en conjunto. Por su parte, los menores de edad alcanzaron el 4%, evidenciando la asistencia de familias completas.

La programación fue otro de los factores clave del éxito. Durante la semana se desarrollaron cerca de 50 eventos religiosos y más de 10 actividades culturales, todas ejecutadas según lo previsto. En el componente cultural, destacaron espacios como la Expo Mompox Feria de Artesanías, el Taller de Turismo Religioso y el Taller de Comercialización de Productos, que impulsaron el talento local y fortalecieron la oferta para los visitantes.

Los eventos únicos de Semana Santa en Colombia que no se celebraron por el coronavirus.
El programa de la Semana Santa en Mompox incluyó cerca de 50 eventos religiosos y más de 10 actividades culturales, fortaleciendo la oferta turística y cultural local - crédito Alcaldía de Mompox

También hubo lugar para la música y el encuentro. Eventos como el Concierto de la Luz, el Concierto Volver a Soñar, el Conversatorio Hay Festival y el Concierto de Gospel ampliaron la experiencia más allá de lo litúrgico. A esto se sumó la Feria Artesanal y Gastronómica Semana Santa Mompox 2026, uno de los espacios más concurridos, donde la tradición culinaria y el trabajo de los artesanos se convirtieron en protagonistas.

Frente a estos resultados, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó en la revista Semana el papel del municipio en el panorama nacional. “Estas cifras son una muestra de la importancia que tiene la Semana Santa de Mompox para el país. Es una celebración emblemática que nos pone en los ojos de miles de visitantes. Mompox tiene mucho que mostrar y por eso vamos a seguir promoviéndolo como destino No. 1 en Colombia en turismo religioso”.

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